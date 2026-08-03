“TASTE OF TEA 2026” รวมที่สุดของชาและมัทฉะ 6-12 ส.ค. นี้ ที่ "เซ็นทรัล ลาดพร้าว"

“TASTE OF TEA 2026” รวมที่สุดของชา มัทฉะ เบเกอรี่ และอุปกรณ์ชงชากว่า 80 แบรนด์ดัง ทั้งไทยและต่างประเทศ 6-12 สิงหาคม 2569 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว
เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับ บริษัท แฮปปี้เบิร์ธเดย์ จำกัด จัดงาน “TASTE OF TEA 2026” เทศกาลชาที่ยกระดับจากงานแฟร์เครื่องดื่ม สู่พื้นที่แห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชาสำหรับคนรุ่นใหม่ที่หลงใหลใน Tea Lifestyle อย่างแท้จริง นอกจากการผนึกกำลังของแบรนด์ชา จากทั่วประเทศไทย จนถึงต่างประเทศ กว่า 80 แบรนด์แล้ว ยังมีพันธมิตรแบรนด์ชั้นนำในการร่วมเปิดประสบการณ์ชาสุดยิ่งใหญ่ครั้งนี้ อาทิ TEA PLUS, CTM Specialty Tea จากชาตรามือ, ดัชมิลล์ โปร เฟรช และ เมืองไทยประกันชีวิต ตั้งแต่ 6 -12 สิงหาคม 2569 เต็มพื้นที่จัดงานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว
งาน “TASTE OF TEA 2026” ตอบรับกระแสชาและมัทฉะที่กำลังเติบโตจากเครื่องดื่มเฉพาะกลุ่ม สู่ไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ทั้งด้านสุขภาพ ความพรีเมียม ความสะดวก และความน่าสนใจบนโซเชียลมีเดีย พร้อมโปรโมชันและกิจกรรมพิเศษตลอด 7 วันเต็ม ดังนี้
ชิมเมนูชาและมัทฉะจากร้านดัง อาทิ Sanji Matcha พร้อมเมนูใหม่ Sunrise Matcha Yogo และ Sunset Matcha Yogo ที่เปิดตัวครั้งแรกในงานนี้, Matcha Made กับเมนูมะพร้าวน้ำหอมท็อปด้วย Matcha Cold Foam เนื้อเนียนนุ่ม, Much More Matcha กับเมนูเครื่องดื่มพิเศษที่ผสมผสานผงชาเขียวมัทฉะคุณภาพดีเข้ากับกลิ่นหอมหวานขององุ่นเคียวโฮและดอกไม้, Koyo Tea Room ร่วมกับ James Boulangerie ผสมผสาน “มัทฉะ” และ “เบเกอรี่” อย่างลงตัว ในรูปของเครื่องดื่มที่ท็อปด้วย Matcha Tiramisu ก้อนใหญ่จัดเต็ม และอีกหลายร้านทั้ง Matcha Hachine, Matshun matcha, FLOURIST MATCHA HOUSE เป็นต้น
ช้อปผงชา Matcha Ceremony grade จากหลากหลายภูมิภาคแหล่งปลูก อาทิ ANYTIME ANYWHERE กับผงมัทฉะเกรดพิธีการ, บ้านออพอ Slow bar matcha กับผงชาจากเมืองยาเมะ จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดดเด่นด้วยกลิ่นอายควันและรสสัมผัสโทนถั่วคั่ว, Tokocha Matcha กับผงมัทฉะเกรดพิธีรุ่น Toko First Love, wazuka cha premium kyoto tea กับผงชาเกรดพิธี จากแหล่งปลูกชั้นนำมากมายของญี่ปุ่น
เปิดประสบการณ์ Tea Culture นานาชาติ อาทิ มาซาลา ไช ชาใส่นมผสมเครื่องเทศรสเข้มข้น จากอินเดีย, เยอร์บามาเต้ แท้ 100% จากอาร์เจนตินา, พบโซนพิเศษ Japanese Matcha Room พร้อมเสิร์ฟชาจากแบรนด์ LuLalao และ Trunk Matcha & Coffee ที่ชงอย่างพิถีพีถัน พิธีการดั้งเดิม จาก Master Brewer ประเทศญี่ปุ่น
ช้อปอุปกรณ์มัทฉะ Chawan และ Ceramic ware craft อาทิ ANOTHER CUP กับถ้วยชาสีเขียวพิเศษ ‘Bloom Matcha’ เพื่องาน TASTE OF TEA , Mori Mori Studio กับเซรามิกคราฟต์สุดคิวต์
Bakery & Dessert ร้านดัง อาทิ i-Cream Solutions กับไอศครีมชาหลากหลายประเภท ทั้ง soft serve gelato และ Slushy, Matcha Voyage กับเมนู Matcha cheesecake, TIENGNA VIENNOISERIE กับเมนู ใหม่ Nama Doughnuts
ชมการแข่งขัน Matcha Brewer (8 - 9 ส.ค. 69) ครีเอทเมนูมัทฉะสุดสร้างสรรค์กับ Matter Cha Contest by Tenyu
Workshop สำหรับคนรักชา
- 6 ส.ค. 69: 15.00 – 16.00 น. สัมผัสมัทฉะเกรดพิธีการ จาก 5 แหล่งผลิตชั้นเลิศของญี่ปุ่น By KAWAMI
- 7 ส.ค. 69: 15.00 – 16.00 น. Craft your own cup กับ ANOTHER CUP (รอบละ 8 คน คนละ 990 บาท)
- 9 ส.ค. 69: 16.00 – 17.00 น. ฝึกตีและชิม matcha แต่ละเมือง กับ Wano Matcha charity (รอบละ 6 คน มี 2 รอบ รอบละ 30 นาที, คนละ 150 บาท ได้ชง matcha 2 แก้ว)
- 10-12 ส.ค. 69: 16.00 – 17.00 น. ทำพิมเสนกลิ่นใบชา กับ POLL.PROJECTS (คนละ 290 บาท)
โปรโมชันพิเศษ เฉพาะงาน TASTE OF TEA
เมืองไทยประกันชีวิต มอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก MTL Smile Club แลก smile Point ผ่านช่องทาง MTL Click Application
- ใช้คะแนนสะสม 15 Smile Points แลกรับส่วนลด มูลค่า 50 บาท (สมาชิก 1 ท่าน แลกรับได้สูงสุด 10 สิทธิ์ ต่อวัน (จำนวนจำกัด) และใช้ได้ 1 รหัสต่อใบเสร็จ
- ใช้คะแนนสะสม 25 Smile Points แลกรับเครื่องดื่ม Yuri Latte 1 แก้ว มูลค่า 150 บาท จากร้าน Sanji Matcha (สมาชิก 1 ท่าน แลกรับได้สูงสุด 4 สิทธิ์ ต่อวัน (จำนวนจำกัด)
กรุณาแสดงคิวอาร์โค้ดรับสิทธิ์เฉพาะในงานนี้ ภายใน 60 นาที
สมาชิก CENTRAL X สแกนรับสิทธิพิเศษได้ในงาน
ดาวน์โหลด และลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านแอปพลิเคชัน Central X รับรางวัล 3 ต่อ
- ต่อที่ 1 : ลงทะเบียนสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน Central X ครั้งแรก กดรับคูปองส่วนลด ในการซื้อเครื่องดื่มและสินค้าในงาน มูลค่า 20 บาท ผ่านแอปฯ (1 สิทธิ์ ต่อ 1 รายชื่อ, จำกัด 3,000 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ)
- ต่อที่ 2 : ลงทะเบียนเข้างานผ่านแอปพลิเคชัน Central X รับฟรี ของรางวัล จากงาน TASTE OF TEA อาทิ เครื่องดื่มชาอู่หลงพร้อมดื่ม TEA PLUS คูปองรับเมนูฟรี จาก 288 Café และ TIENGNA VIENNOISERIE
- ต่อที่ 3 : กิจกรรมพิเศษ Matcha Passport กดรับคูปองกิจกรรม แลกรับสมุด Passport เพื่อสะสมตราแสตมป์ 5 เมืองแหล่งปลูกมัทฉะ จากจุดแสตมป์ที่กระจายอยู่ในพื้นที่จัดงาน สะสมครบรับของที่ระลึกสุด Limited “Harvest Bandana” ผ้าลายปริ้นท์สุดเท่ (*จำกัด 50 สิทธิ์แรกต่อวัน รวม 350 สิทธิ์ ตลอดงาน)
*ทางผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงในทุกกรณี
พบกับแบรนด์ชาและมัทฉะชั้นนำที่พร้อมนำเสนอเมนูและประสบการณ์พิเศษ รวมถึงผู้ผลิตอุปกรณ์ชงชาและเซรามิกคุณภาพ ในงาน “TASTE OF TEA 2026” ตั้งแต่ 6-12 สิงหาคม 2569 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว
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