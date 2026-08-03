กองทัพเรือ บวงสรวงเรือพระราชพิธี เตรียมพร้อมจัด “ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค” 6 พ.ย. นี้

กองทัพเรือ ทำพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เซ่นไหว้แม่ย่านางเรือพระราชพิธี ก่อนอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำ ในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ถวายผ้าพระกฐิน 2569 ในวันที่ 6 พ.ย. นี้
วันที่ 3 สิงหาคม 2569 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ ประกอบพิธีสงฆ์ และเซ่นไหว้แม่ย่านางเรือพระราชพิธี จำนวน 14 ลำ ในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2569 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569
ทั้งนี้ กองทัพเรือ สำนักพระราชวัง และกรมศิลปากร ได้รับพระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้ร่วมกันดำเนินการซ่อมแซมเรือพระที่นั่งและเรือในริ้วขบวน พร้อมทั้งให้ฝึกซ้อมฝีพาย การเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี ในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในการเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2569 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 โดยในส่วนที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล การฝึกซ้อมฝีพาย การซ่อมทำเรือพระราชพิธี และการเตรียมท่าเทียบเรือ
โดยเรือพระราชพิธีที่นำมาประกอบพิธีบวงสรวงในครั้งนี้ ได้แก่ เรือพระที่นั่งจำนวน 4 ลำ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ เรือรูปสัตว์ 4 ลำ คือ เรือเอกชัยเหินหาว เรือครุฑเหินเห็จ เรือกระบี่ปราบเมืองมาร เรืออสุรวายุภักษ์ และเรือพระราชพิธีลำอื่น ๆ โดยมีพิธีสงฆ์ เจิมเรือ ปิดทอง ผูกผ้าสี โปรยข้าวตอกดอกไม้ คล้องพวงมาลัย รวมถึงการรำบวงสรวง (ระบำกฤดาอวยพร) จากกรมศิลปากร เพื่อความเป็นสิริมงคล
สำหรับรูปแบบการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ถวายผ้าพระกฐิน 2569 ใช้กำลังพลประจําเรือพระราชพิธี โดยคัดเลือกกําลังพล จากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ จํานวน 2,200 นาย เรือพระราชพิธี จํานวน 52 ลํา แบ่งออกเป็น 5 ริ้ว 3 สาย ความยาว 1,280 เมตร กว้าง 90 เมตร
ในส่วนขั้นตอนการฝึกซ้อม ประกอบด้วย การซ้อมย่อย 10 ครั้ง ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม โดยเริ่มการซ้อมย่อยครั้งแรกในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2569 และการซ้อมใหญ่ 2 ครั้ง ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ก่อนการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในพิธีจริง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งประชาชนสามารถมีส่วนร่วมโดยรับชมการฝึกซ้อมและร่วมรับเสด็จฯ ได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีถึงวัดอรุณราชวราราม