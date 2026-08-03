7 ไฮไลต์ห้ามพลาด “งานโครงการหลวง 57” หนึ่งปีมีครั้ง วันที่ 1-12 ส.ค. นี้

ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชม “งานโครงการหลวง 57” ต่อเนื่องตลอดวัน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1–12 สิงหาคม 2569 จัดโดย มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา, บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น, บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต, บมจ. ธนาคารกรุงไทย และ บจก. ภัณฑ์ดีพลาสติก ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “The Blooming Legacy of Royal Flora” ดื่มด่ำความงดงามของไม้ดอกเมืองหนาว และนิทรรศการที่ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ลิ้มรสเมนูจากยอดดอย และ ไอศกรีมอะโวคาโดสูตรออริจินอล รสชาติระดับตำนานที่มีให้ทานเพียงปีละครั้ง จัดเต็มพื้นที่กว่า 3,000 ตร.ม. ยิ่งใหญ่กว่าเดิม เพียงปีละครั้งเท่านั้นที่เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งแต่ละวันมีผู้เข้าชมงานร่วม 2 แสนคน คาดตลอด 12 วันมีผู้ร่วมงานรวมกว่า 2.4 ล้านคน
ไฮไลต์ห้ามพลาด The Blooming Legacy of Royal Flora
1. ชื่นชม 'กุหลาบควีนสุทิดา' ตระการตาอุทยานพรรณพืชพระราชทาน สืบสาน รักษา ต่อยอดจากดอยสู่เมือง ณ โซน Central Court ถ่ายทอดเรื่องราวการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สูงในรูปแบบที่แตกต่างจากทุกปี พร้อมเนรมิตบรรยากาศ สวนพฤกษาจังหวัดเชียงใหม่ มาไว้ใจกลางเมือง พบไฮไลต์เปิดตัว “กุหลาบควีนสุทิดา” จัดแสดงให้ประชาชนได้ชื่นชมอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรกเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ เคียงคู่ “กุหลาบควีนสิริกิติ์” ที่ได้รับการอนุรักษ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พบแลนด์มาร์กดอกไม้ยักษ์ Royal Legacy in Bloom ที่ผลิบานและหุบกลีบอย่างมีชีวิตชีวา
2. Royal Project Marche ช้อปผลผลิตคุณภาพ โซน EDEN 1 เดินเพลิน ช้อปผลผลิตสดใหม่และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากโครงการหลวงกว่า 3,000 รายการ ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ ผักเมืองหนาว เห็ด ดอกไม้กินได้ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์ เอเดลไวส์ และกาแฟอาราบิกาคุณภาพจากยอดดอย สะท้อนการต่อยอดองค์ความรู้ด้านเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรักสุขภาพ อีกหนึ่งไฮไลต์คือ ROYAL RECIPES BY MASTER CHEF 8 เซ็ทเมนูพิเศษ โดย MasterChef อาทิ สวนบุปผา, ข้าวเห็ดกระดุมกรอบผัดพริกเผาธัญพืช, ราชรถฟักทอง, อะโวคาโดโทสต์ เป็นต้น มาพร้อมสูตรอาหารให้ผู้บริโภคสามารถนำวัตถุดิบมาสร้างสรรค์เมนูอร่อยได้ที่บ้าน
3. The Royal Project Afternoon Tea ณ Central Court เติมเต็มช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน ยกวัตถุดิบคุณภาพจากยอดดอยมารังสรรค์เป็นชุดน้ำชายามบ่าย ทั้งพานาคอตต้าข้าวเหนียวจาคูเนเนมะม่วง เค้กเลมอน หม้อแกงฟักทองญี่ปุ่น สโคนแยมกุหลาบ และข้าวเหนียวจาคูเนเนลำไย เสิร์ฟคู่ชาคุณภาพและ Kombucha Sparkling ชาหมักธรรมชาติที่อุดมด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ พร้อมชมฟรี การแสดงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโครงการหลวง
4. The Royal Project Kitchen อิ่มอร่อยกับเมนูซิกเนเจอร์จากครัวโครงการหลวง ณ EDEN 2 แวะเติมพลังที่กับเมนูพร้อมรับประทานที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากโครงการหลวง อาทิ ปลาเทราท์ลุยสวนดอกไม้ สลัดโรลดอกไม้ ยำเห็ดรวมเกี๊ยวกรอบ สลัดผักและดอกไม้อกไก่ เบอร์เกอร์ไส้อั่วเห็ดฟักทองญี่ปุ่น น้ำพริกเผาปลาเทราท์รมควัน, ทอดมันปลาเทราท์ พลาดไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ คอมบูชะ สปาร์คกิ้ง ชาหมักธรรมชาติที่มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อลำไส้ 2 รสชาติ ได้แก่ รสกุหลาบลิ้นจี่ และ รสพลัม รสซ่าเบา ๆ ไม่มีแอลกอฮอล์ ไม่มีน้ำตาล
5. The Royal Project Ice Cream Parlour & Café โซน EDEN 3 เสิร์ฟไอศกรีมในตำนานที่มีให้ชิมปีละครั้งกับ ไอศกรีมอะโวคาโดสูตรออริจินอล และ สูตรอะโวคาโด พร้อมไอศกรีมรสพิเศษทั้งทุ่งเริง เคพกูสเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ เสาวรส และ Soft Serve 4 รส ได้แก่ สตรอว์เบอร์รี เสาวรส กาแฟ ชาไทย
6. ช้อปของดีจากโครงการในพระราชดำริ ณ BEACON 2, 3, 4 อาทิ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก และโครงการกำลังใจฯ พร้อมพบกับบูธจากหน่วยงานพันธมิตร ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดอยคำ กรมปศุสัตว์ และอีกหลากหลายองค์กรที่ร่วมต่อยอดองค์ความรู้ด้านเกษตรและนวัตกรรมอาหาร
7. จับมือ Grab ส่งความสุขถึงบ้าน ทั้งส่วนลดบริการ GrabExpress สำหรับจัดส่งสินค้าภายในงาน ส่วนลดการเดินทางมายังศูนย์การค้า และบริการ Exclusive Home Ride ส่งลูกค้ากลับบ้านฟรี วันละ 20 สิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายภายในศูนย์การค้า 20,000 บาทขึ้นไป และต้องมียอดซื้อสินค้าภายในงานโครงการหลวง 1,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะโซน Central Court, Eden 1-3)
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