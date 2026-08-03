“สะพานซูตองเป้” ทรุดต้านกระแสน้ำไม่ไหว จำต้องรื้อบางส่วน เพื่อให้ยังปลอดภัย

อัพเดตสถานการณ์ “สะพานซูตองเป้” หลังโดนพิษน้ำป่าเล่นงานจนสะพานทรุดถูกตัดขาด เพราะถูกตอไม้ขนาดใหญ่ที่ไหลมากับน้ำชนหัวสะพาน ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือ ล่าสุดทางวัดภูสมณารามได้รื้อสะพานบางส่วนออก เพื่อลดแรงกดดันจากกระแสน้ำ ให้สะพานปลอดภัยและมั่นคงที่สุด
เฟซบุ๊กเพจ สวท. แม่ฮ่องสอน แจ้งข่าวสถานการณ์ “สะพานซูตองเป้” วัดภูสมณาราม จ.แม่ฮ่องสอน หลังในพื้นที่ฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลาก ซัดใส่สะพานจนเกิดความเสียหาย โดยทางเพจดังกล่าวได้ให้ข้อมูลว่า
วันนี้ (3 สิงหาคม 2569) เวลา 08.00 น. ที่ สะพานซูตองเป้ วัดภูสมณาราม บ้านกุงไม้สัก ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าหัวสะพานฝั่งข้ามแม่น้ำสะงาถูกกระแสน้ำพัดจนไม้สะพานทรุดเอียง ต้องรื้อสะพานออกบางส่วน เพื่อลดความเสียหาย ทำให้ไม่สามารถสัญจรข้ามไปมาได้
จากฝนตกหนักต่อเนื่องเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำสะงาเพิ่มสูงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับมีตอไม้และเศษไม้ขนาดใหญ่ไหลมาติดบริเวณหัวสะพาน ทำให้กระแสน้ำพัดกระแทกโครงสร้างสะพานอย่างต่อเนื่อง จนตอสะพานเริ่มทรุดเอียง
เบื้องต้นพระอธิการจิตตภัฒน์ อัคคปัญโญ เจ้าอาวาสวัดภูสมณา พระภิกษุ สามเณร จึงตัดสินใจรื้อสะพานออกบางส่วน เพื่อลดความเสียหายและลดแรงปะทะของกระแสน้ำ แต่ระหว่างดำเนินการ กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวได้พัดตอสะพานจนล้มลง ขณะนี้พระภิกษุ สามเณร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งช่วยกันเคลื่อนย้ายตอไม้และเศษวัสดุที่กีดขวางออกจากตัวสะพาน เพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม
ขณะที่นายพิริยะ ตวงลาภทวีกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ได้เร่งนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหาย พร้อมให้ความช่วยเหลือแล้ว
นอกจากนั้นทางเฟซบุ๊กเพจ ซูตองเป้ สะพานไม้แห่งศรัทธา วัดภูสมณาราม ได้เผยภาพการร่วมมือสามัคคีกันของพระ เณร เจ้าหน้าที่ และประชาชนในการช่วยการรื้อสะพานบางส่วน พร้อมให้ข้อมูลว่า
ได้รื้อสะพานออกบางส่วนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหนักมาก
หน่วยรบสายการบินที่ราบลุ่มที่ 200 ก็กำลังช่วยกันดึงต้นไม้และเศษวัสดุที่กีดขวางออกจากตัวสะพานอย่างเร่งด่วน
ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ เพื่อลดแรงกดดันจากกระแสน้ำ ให้สะพานปลอดภัยและมั่นคงที่สุด
นี่คือพลังความสามัคคีและความเสียสละเพื่อรักษาสมบัติของพวกเรา!
ไม่ต้องกังวล นี่คือการดูแลรักษาเพื่อให้สะพานอยู่รอด เมื่อน้ำลดเราจะร่วมมือกันฟื้นฟูให้กลับมาสวยงามเหมือนเดิมแน่นอน
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