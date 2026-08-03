ชวนชาวเชียงใหม่ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี รับคณะ ICOMOS ตรวจประเมินมรดกโลก

เชียงใหม่เตรียมต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ หรือ ICOMOS ซึ่งมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจประเมินระหว่างวันที่ 3–8 สิงหาคม 2569 เพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียน “อนุสรณ์สถาน สถานที่สำคัญ และภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่ นครหลวงแห่งล้านนา” เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก
นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือและเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ช่วยกันดูแลความสะอาดบริเวณหน้าบ้าน อาคาร และห้างร้าน ตลอดจนหลีกเลี่ยงการจอดรถกีดขวางทางเข้าออกโบราณสถานสำคัญในช่วงการตรวจประเมิน เพื่อสะท้อนถึงความพร้อม ความร่วมมือ และความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ พร้อมแสดงให้เห็นว่าเชียงใหม่มีคุณค่าและมีความเหมาะสมในการก้าวสู่การเป็นแหล่งมรดกโลกอย่างแท้จริง
สำหรับพื้นที่เป้าหมายที่คณะผู้เชี่ยวชาญจะลงพื้นที่ตรวจประเมิน ประกอบด้วย 8 แหล่งสำคัญ ได้แก่ แนวกำแพงเมือง 5 ประตู และ 4 แจ่ง รวมถึงวัดสำคัญภายในคูเมือง 3 แห่ง ได้แก่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และวัดเชียงมั่น ขณะที่วัดนอกคูเมืองอีก 4 แห่ง ประกอบด้วย วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดอุโมงค์ วัดสวนดอก พระอารามหลวง และวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
ที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันเร่งเตรียมความพร้อมในทุกมิติ ทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ครั้งใหญ่ การเจรจารื้อถอนป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่บดบังทัศนียภาพบริเวณคูเมือง การจัดระเบียบสายไฟและรื้อย้ายเสาไฟฟ้า รวมถึงความร่วมมือของประชาชนที่ร่วมกันฉีดล้างและทำความสะอาดแนวกำแพงเมือง เพื่อให้พื้นที่มีความสวยงามและพร้อมต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
ทั้งนี้ กระบวนการตรวจประเมินมีความละเอียดอ่อน เนื่องจากคณะผู้เชี่ยวชาญจะนำข้อมูลและภาพถ่ายที่ประเทศไทยจัดส่งไว้ในเอกสารเสนอชื่อมาเปรียบเทียบกับสภาพพื้นที่จริง โดยต้องมีความสอดคล้องและถูกต้องตรงกันในระดับร้อยละ 70–80
หลังเสร็จสิ้นการลงพื้นที่ คณะทำงานจะต้องจัดทำคำชี้แจงและตอบข้อซักถามเพิ่มเติมอีก 2 รอบ ในเดือนตุลาคม 2569 และเดือนมกราคม 2570 ก่อนที่องค์การยูเนสโกจะพิจารณาและประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน 2570
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