"ขนมไหว้พระจันทร์" จากหลากหลายโรงแรม เติมเต็มความสุขในช่วงเทศกาลมงคล

วันไหว้พระจันทร์ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2569 โดยวันไหว้พระจันทร์เป็นเทศกาลตามวัฒนธรรมจีนที่มีขึ้นในกลางฤดูใบไม้ร่วงเพื่อเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยว และมีการเฉลิมฉลองด้วยการไหว้ดวงจันทร์ กินขนมไหว้พระจันทร์ และชมพระจันทร์เต็มดวง
เติมความสุขในช่วงเทศกาลมงคล "เทศกาลไหว้พระจันทร์" กับขนมไหว้พระจันทร์ในกล่องสวยงาม จากโรงแรมชั้นนำหลายแห่ง
โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ : คอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์ THE ROCKING HORSE OF RESILIENCE
โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ เปิดตัวคอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์ประจำปี 2569 ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากปีมะเมีย ภายใต้แนวคิด The Rocking Horse of Resilience สัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ การฟื้นคืนพลัง และการมีสุขภาวะที่สมดุลในทุกมิติ
คอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์ปีนี้รวบรวมทั้งรสชาติคลาสสิกที่อยู่คู่เทศกาลไหว้พระจันทร์และรสชาติร่วมสมัยที่รังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถัน ไม่ว่าจะเป็นไส้ทุเรียน ไส้เม็ดบัว และไส้โหงวยิ้ง หรือรสชาติแปลกใหม่ ไส้พุทราผสมวอลนัท ไส้มอคค่าคาราเมล ไส้ช็อกโกแลตพีนัทบัตเตอร์ ไส้มัทฉะถั่วแดง รสชาติใหม่ประจำปีนี้คือ ไส้ชาอู่หลงยูซุ ปิดท้ายด้วยขนมไหว้พระจันทร์ไส้คัสตาร์ดขนาดมินิ
คอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์ The Rocking Horse of Resilience
ขนมไหว้พระจันทร์กล่องเดี่ยว ราคา 288 บาทต่อชิ้น
แบบกล่อง 2 ชิ้น ราคา 958 บาทต่อกล่อง
แบบกล่อง 4 ชิ้น ราคา 1,488 บาทต่อกล่อง
แบบกล่องลักซ์ชัวรี่ 8 ชิ้น ราคา 3,988 บาทต่อกล่อง
ชุดขนมไหว้พระจันทร์ไส้คัสตาร์ดมินิ 8 ชิ้น ราคา 1,388 บาทต่อกล่อง
วางจำหน่ายระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 25 กันยายน 2569 ณ ห้องอาหารร่มไทร และ ห้องอาหารแซฟฟรอน กริลล์ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ
นอกจากนี้ยังมีวางจำหน่ายที่
ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ วันที่ 1 สิงหาคม – 25 กันยายน 2569
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 3 โซน ท็อปส์ วันที่ 26 สิงหาคม – 25 กันยายน 2569
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา โซน เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ วันที่ 26 สิงหาคม – 25 กันยายน 2569
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ชิดลม โซน เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ วันที่ 28 สิงหาคม – 25 กันยายน 2569
ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค วันที่ 1 – 25 กันยายน 2569
ศูนย์การค้าสยามพารากอน วันที่ 1- 25 กันยายน 2569
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค วันที่ 7 - 27 กันยายน 2569
ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ วันที่ 12 - 25 กันยายน 2569
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1 วันที่ 15 - 27 กันยายน 2569
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2679-1200 หรือ อีเมล์: DiningConcierge-Bangkok@banyantree.com
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ : คอลเลกชันกระเป๋าผ้ารักษ์โลก ดีไซน์หรูพร้อมขนมไหว้พระจันทร์
ส่งมอบความเป็นสิริมงคลในชีวิต ความปรารถนาดีแด่ญาติผู้ใหญ่และคนที่คุณรัก ด้วยขนมไหว้พระจันทร์สุดพิเศษ พร้อมบรรจุภัณฑ์ขนมไหว้พระจันทร์ในรูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิดการเฉลิมฉลองที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมกับบรรจุภัณฑ์กระเป๋าสำหรับใส่ขนมไหว้พระจันทร์ ผลิตจากผืนผ้าทอจากเส้นใยรีไซเคิลขวดพลาสติก PET จำนวน 4 ขวด เปลี่ยนขยะพลาสติกให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ทั้งสวยงามและใช้งานได้จริง ที่มาพร้อมดีไซน์เรียบหรู สามารถนำกลับมาใช้ต่อได้หลากหลายโอกาส สำหรับขนมไหว้พระจันทร์ทั้ง 6 รสชาติ อาทิ ขนมไหว้พระจันทร์ไส้ทุเรียนไข่แดงเค็ม, ขนมไหว้พระจันทร์ไส้เม็ดบัวไข่แดงเค็ม, ขนมไหว้พระจันทร์ไส้ธัญพืชและผลไม้อบแห้งไข่แดงเค็ม, ขนมไหว้พระจันทร์ไส้พุทราจีนไข่แดงเค็ม, ขนมไหว้พระจันทร์ไส้กาแฟ แมคคาดาเมีย และ ขนมไหว้พระจันทร์ไส้งาดำอัลมอนด์ ในราคาชิ้นละ 138 บาทถ้วน หรือจะเลือกจับคู่กับ ขนมไหว้พระจันทร์ 4 ชิ้น จัดวางสวยงามในกล่องสองชั้นในกระเป๋าดีไซน์หรูรักษ์โลก เพื่อส่งมอบรสชาติอันกลมกล่อมและความประทับใจให้กับคนที่คุณรัก เพื่อแทนคำขอบคุณของคุณ ในราคาเซตละ 1,388 บาทถ้วน
กระเป๋าผ้ารักษ์โลก ดีไซน์หรูพร้อมขนมไหว้พระจันทร์ 4 ชิ้น ราคาเซตละ 1,388 บาทถ้วน หรือจะเลือกเป็นกล่อง 1 ชิ้น ในราคาชิ้นละ 138 บาทถ้วน
สามารถสั่งซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 กันยายน 2569 นี้ (สามารถรับสินค้าได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคมเป็นต้นไป) ณ มิลล์ แอนด์ โค ชั้น G โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ และ Early Bird รับส่วนลด 10% เมื่อสั่งซื้อล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 31 สิงหาคมนี้
มิลล์ แอนด์ โค เปิดบริการทุกวัน 07.00 น. - 21.00 น. (เฉพาะสั่งจองล่วงหน้า และซื้อกลับบ้านเท่านั้น)
นอกจากนี้ยังมีวางจำหน่ายที่ ท็อปส์ ชั้น 7 เซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม จนถึง 25 กันยายน 2569, ท็อปส์ ชั้น G เซ็นทรัลชิดลม ตั้งแต่ 28 สิงหาคม จนถึง 25 กันยายน 2569 และท็อปส์ ชั้น 1 เซ็นทรัลพระราม 9 ตั้งแต่ 28 สิงหาคม จนถึง 25 กันยายน 2569
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งจองล่วงหน้าได้ที่ โทร 02-100-6255 หรือ diningcgcw@chr.co.th
โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ : ขนมไหว้พระจันทร์คอลเลกชันพิเศษฉลองครบรอบ 150 ปี
โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ร่วมต้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ด้วยขนมไหว้พระจันทร์ประจำปี 2569 คอลเลกชันพิเศษฉลองครบรอบ 150 ปี ของโรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยาในตำนานแห่งนี้ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองและมรดกตกทอดอันยาวนาน
ไฮไลต์พิเศษของคอลเลกชันนี้คือ ขนมไหว้พระจันทร์รสถั่วพีแคนเคลือบคาราเมลและกาแฟจากเชียงใหม่ สูตรใหม่ล่าสุดที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ขนมไหว้พระจันทร์รสชาติใหม่นี้ใช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าที่ปลูก ณ แม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในชุมชนที่ปลูกกาแฟท้องถิ่นชื่อดังของภาคเหนือในประเทศไทย
นอกจากนี้คอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์ประจำปียังประกอบด้วยอีก 3 รสชาติคลาสสิกยอดนิยมตลอดกาล ได้แก่ คัสตาร์ด ลูกบัวจีนกับไข่แดง และทุเรียนกับไข่แดง
ขนมไหว้พระจันทร์มีให้เลือก 2 รูปแบบ ได้แก่ ชุด "ดิ โอเรียนเต็ล คลาสสิก" (The Oriental Classic) ราคา 1,150 บาทสุทธิ ประกอบด้วยขนมไหว้พระจันทร์ 8 ชิ้น บรรจุในกล่องทรงแปดเหลี่ยม หุ้มด้วยหนังสีทองอันเป็นมงคล พร้อมตกแต่งด้วยลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของโรงแรม
สำหรับผู้ที่มองหาของขวัญสุดพิเศษ ชุด "ดิ โอเรียนเต็ล ลักซ์ชัวรี่" (The Oriental Luxury) ราคา 8,150 บาทสุทธิ บรรจุขนมไหว้พระจันทร์ 16 ชิ้น ชารุ่นพิเศษฉลองครบรอบ 150 ปี รังสรรค์โดย TWG Tea และถ้วยชาอันเป็นเอกลักษณ์ 2 ถ้วย ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก ดิ ออเธอร์ส เลาจน์ กล่องสีทองอันเป็นมงคลนี้ประดับด้วยแม่เหล็กที่ระลึกฉลองครบรอบ 150 ปี ลวดลายตกแต่งอันงดงาม และแบ่งเป็นลิ้นชักหลายชั้นที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ ถือเป็นอีกหนึ่งของขวัญสุดพิเศษแก่ทุกท่านและเหล่านักสะสม
ร่วมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์พร้อมสิทธิพิเศษ Early Bird รับส่วนลด 10% เมื่อสั่งซื้อตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 16 สิงหาคม 2569 และรับขนมได้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 23 สิงหาคม นอกจากนี้ยังได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 5% เมื่อมารับด้วยตนเอง รับส่วนลดสูงสุดถึง 30% สำหรับการสั่งซื้อตั้งแต่ 200 กล่องขึ้นไป พร้อมบริการปรับแต่งกล่องสำหรับองค์กรโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และบริการจัดส่งโดยไม่คิดค่าบริการในเขตกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันความสุขภายในครอบครัวหรือมอบเป็นของขวัญให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ด้วยขนมไหว้พระจันทร์คอลเลกชันพิเศษฉลองครบรอบ 150 ปี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งจองล่วงหน้าได้ ทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00 น. โทร: 0-2659-9000 ต่อ 6811 หรือ 6812 อีเมล: mobkk-mooncake@mohg.com
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล : ขนมไหว้พระจันทร์ประจำปีม้า มาพร้อมกล่องดีไซน์ลิมิเต็ด 3 แบบ
โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล ร่วมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์นี้ ด้วยคอลเลคชั่นขนมไหว้พระจันทร์ที่บรรจุมาในกล่องลวดลายพิเศษ 3 แบบ ออกแบบโดยได้แรงบันดาลใจจากปีม้าอันเปี่ยมด้วยพลัง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับมอบเป็นของขวัญแด่ครอบครัว เพื่อน และคู่ค้า โดยเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าจนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2569
ขนมไหว้พระจันทร์ของโรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล มีให้เลือกทั้งหมด 5 รสชาติ ได้แก่
ขนมไหว้พระจันทร์คลาสสิก ประกอบด้วย ทุเรียนหมอนทองไข่เค็ม เม็ดบัวขาว และโหงวยิ้งผลไม้แห้งและธัญพืช
ส่วนขนมไหว้พระจันทร์ซิกเนเจอร์ ประกอบด้วย ชาเขียวถั่วแดง และงาดำไข่เค็ม โดยทุกรสชาติราคาชิ้นละ 268 บาทสุทธิ
นอกจากนี้ ยังมาพร้อมกล่องดีไซน์หรู 3 แบบ ดีไซน์ของกล่องได้แรงบันดาลใจจากความรักในดอกไม้ของสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร กล่องมาในโทนสีเขียวหยกและสีน้ำเงินเข้มอันสง่างาม ตัดกับลวดลายเส้นโค้งสีทองราวกับแผงคอม้าที่พลิ้วไหว สื่อถึงความสง่างาม ความแข็งแกร่ง อิสรภาพ และการเริ่มต้นใหม่ สอดแทรกลวดลายดอกไม้และไข่มุกที่สื่อถึงความอ่อนโยนและงดงาม พร้อมกับฉากหลังที่ได้แรงบันดาลใจจากกิจกรรมโปรดของพระองค์อย่างหมากรุก โดยเลือกซื้อได้ระหว่าง Athenee Signature Box ราคา 1,288 บาทสุทธิ ประกอบด้วยขนมไหว้พระจันทร์ 4 รสชาติ หรือ Athenee Heritage Treasure ราคา 4,888 บาทสุทธิ ประกอบด้วยขนมไหว้พระจันทร์ 8 รสชาติ มาพร้อมชุดชงมัทฉะสุดพิเศษ
นอกจากนี้ ยังมี Arianna Caroli “Paris Box” ราคา 1,888 บาทสุทธิ ประกอบด้วยขนมไหว้พระจันทร์ 4 รสชาติ ดีไซน์กล่องออกแบบพิเศษโดยศิลปินชื่อดังชาวอิตาลีผู้ร่วมงานกับโรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก ในการถ่ายทอดเสน่ห์ของนครแห่งแสงสีผ่านลวดลายดอกไม้และเถาวัลย์ที่สดใส โดยดอกไม้แต่ละดอกสะท้อนถึงความงาม พลังงาน และจิตวิญญาณที่เปี่ยมสุขของชีวิต Paris Box มาพร้อมกับผ้าพันคอลิมิเต็ดเอดิชันที่มีลวดลายเดียวกัน
สามารถสั่งจองล่วงหน้าจนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2569 ได้รับส่วนลด 15% โดยสามารถรับขนมไหว้พระจันทร์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป
สั่งจองขนมไหว้พระจันทร์ได้ที่ Line OA: https://lin.ee/mGLx00o (@theatheneehotel)
อีเมล: FB.TheAthenee@luxurycollection.com หรือโทร. 0-2650-8800
Kyo Roll En : ขนมไหว้พระจันทร์ 3 ดาวมิชลิน “Collaboration Mooncake with 3 Michelin-Star Chef”
Kyo Roll En (เกียวโรลเอ็น) เปิดตัวขนมไหว้พระจันทร์ปี 2569 สุดอลังการ กับการเปิดตัวครั้งแรกในเมืองไทย! ขนมไหว้พระจันทร์โดยเชฟญี่ปุ่นระดับ 3 ดาวมิชลิน เปิดรับจองแล้ววันนี้ ที่ Kyo Roll En ทุกสาขา
“Collaboration Mooncake with 3 Michelin-Star Chef” ขนมไหว้พระจันทร์คอลเลกชันพิเศษจาก Kyo Roll En ที่ร่วมรังสรรค์โดย เชฟ Hideaki Sato (ฮิเดกิ ซาโตะ) เชฟชาวญี่ปุ่นจากร้าน Ta Vie (ทา วี) ร้านอาหารฝรั่งเศสผสานญี่ปุ่นร่วมสมัยระดับ 3 ดาวมิชลิน จากฮ่องกง ผู้มีชื่อเสียงด้านการผสานเทคนิคอาหารฝรั่งเศสเข้ากับวัตถุดิบญี่ปุ่นตามฤดูกาล ร่วมกับ เชฟเดช คิ้วคชา จาก Kyo Roll En เชฟขนมหวานคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล Asia's Best Pastry Chef 2025 จาก Asia's 50 Best Restaurants
ขนมไหว้พระจันทร์ 4 รสชาติพิเศษ :
- รส 'Chestnut Pu-Er Tea' (เกาลัด ชาผูเอ่อร์) เกาลัดญี่ปุ่น 'Kuri' ผสานกลิ่นหอมของชาผูเอ่อร์ จากยูนนาน ประเทศจีน เป็นรสชาติ Combination ที่ได้แรงบันดาลใจจาก Signature Dessert ของหวานจานเด็ดของร้าน Ta Vie
- รส 'Osmanthus Custard with Mandarin' (คัสตาร์ด ชาหอมหมื่นลี้ ส้มแมนดาริน) คัสตาร์ดสูตรฮ่องกง กลิ่นดอกหอมหมื่นลี้สอดไส้แยมส้มแมนดารินผสมดอกหอมหมื่นลี้
- รส ‘Yuzu Lava’ (ยูซุ ลาวา) รสยอดนิยมตลอดกาล…ส้ม "ยูซุ" ขึ้นชื่อจากญี่ปุ่น มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ อร่อยยิ่งขึ้น เมื่อทานแบบอุ่นร้อนๆ ให้สัมผัสไหลเยิ้มแบบลาวา
- รส 'Satsuma Imo' (มันหวานญี่ปุ่น) ทำจากมันหวานญี่ปุ่นพันธุ์ Beni Haruka จากเกาะคิวชู ได้กลิ่นอายเหมือนทานมันหวานเผา Yaki Imo ตามข้างทางในญี่ปุ่น
บรรจุในกล่องหุ้มผ้าสีแดงลายขนนกฟีนิกซ์รูปแบบ "Framed Memory Box" พร้อมฝาไม้กรอบรูป ด้านในมีภาพวาด 3 รูปใช้ตกแต่งบ้านได้ตามความชอบ และเป็น "ของขวัญแห่งความทรงจำ" เหมาะสำหรับเป็น Premium Gift ภายในบรรจุขนมไหว้พระจันทร์ 8 ชิ้น 4 รสชาติ รสชาติละ 2 ชิ้น พร้อมกาแฟ Coffee Drip ชื่อดังจาก Simple Kaffa (ประเทศไต้หวัน) แชมป์โลก World Barista Champion 2016 เพิ่มอรรถรสในการรับประทานขนมไหว้พระจันทร์ได้ดีเยี่ยม ราคากล่องละ 1,688 บาท
นอกเหนือจากนี้ยังพลาดไม่ได้กับขนมไหว้พระจันทร์สูตรกวางตุ้ง ต้นตำรับยาวนานกว่าพันปี เก็บได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็น เหมาะสำหรับซื้อเป็นของฝากกับ 4 รสชาติสุดพิเศษ:
- Lava Custard (คัสตาร์ด ไข่เค็มลาวา) สูตรฮ่องกง อบแบบ Double-Baked สัมผัสเนียนนุ่ม
- Durian Salted Egg (ทุเรียนไข่เค็ม) รสยอดนิยมสุดคลาสสิก ทุเรียนหมอนทองกวน เนื้อหนึบแทรกด้วยไข่เค็มชั้นเลิศ
- Matcha Lava (มัทฉะ ลาวา) ต้นตำรับอูจิมัทฉะขึ้นชื่อจาก Kyo Roll En คุณภาพสูงสุด จากเกียวโต
- 'Tang Yuan' Black Sesame (บัวลอยงาดำ) (New 2026) มหัศจรรย์ ครั้งแรกในไทย! นำบัวลอยงาดำทั้งลูกใส่ในขนมไหว้พระจันทร์ เนื้อโมจิหนึบๆ พร้อมงาดำสุดหอม
จำหน่ายในกล่อง Mooncake 2 ขนาด Traditional Cantonese Mooncake 8 ชิ้น 4 รสชาติ (รสชาติละ 2 ชิ้น) ราคา 1,288 บาท บรรจุในกล่องปิ่นโตทรงกลมร่วมสมัย รูปแบบ Heritage Tiffin Box และขนาด 4 ชิ้น อร่อยครบทั้ง 4 รสชาติ ราคา 688 บาท บรรจุในกล่องทรงกระเป๋าถือหุ้มผ้าพร้อมหูหนังสุดเก๋
พิเศษ Early Bird! ลด 20% ทุกรุ่น สำหรับลูกค้าที่สั่งจองตั้งแต่วันนี้ - 12 สิงหาคม 2569 เปิดรับจองแล้ววันนี้ ที่ร้าน Kyo Roll En หรือผ่านเว็บไซต์ www.kyorollen.com/order รับสินค้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2569 ที่ Kyo Roll En ทุกสาขา หรือใช้บริการจัดส่งได้ทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Line : @kyorollen หรือโทร. 062-2264555
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