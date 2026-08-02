ชมนิทรรศการถาวร “พระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราช” สัมผัสเรื่องราวแห่งศรัทธา

ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลาบปลื้มและภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราช “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช” เปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร “พระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราช” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก
สำหรับห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช โดยนิทรรศการแห่งใหม่นี้ถ่ายทอดความสำคัญของพระมหาธาตุเจดีย์ในฐานะโบราณสถานสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครศรีธรรมราช รวมถึงพุทธศาสนิกชนจากทั่วภาคใต้
การเดินชมเริ่มต้นด้วยเรื่องราว “เกิดมาหนึ่งชาติ ต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครฯ” คำกล่าวที่สะท้อนความศรัทธาอันหยั่งรากลึกของผู้คน พร้อมนำเสนอความสำคัญของพระบรมสารีริกธาตุในประเทศไทย ความเป็นมาของพระมหาธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชในฐานะหนึ่งในจอมเจดีย์แห่งสยาม ตลอดจนประวัติความเป็นมาของวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
จากนั้น ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้เรื่องราวของพระมหาธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ผ่านสื่อมัลติมีเดียและโมเดลจำลองที่ช่วยถ่ายทอดประวัติศาสตร์และบทบาทขององค์พระมหาธาตุเจดีย์ ในฐานะศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของคาบสมุทรภาคใต้ ก่อนเดินทางต่อไปยังเรื่องราวของพุทธบูชาและประเพณี ซึ่งสะท้อนความผูกพันระหว่างผู้คนกับพระมหาธาตุเจดีย์ ผ่านเอกสารโบราณ เรื่องการกัลปนาวัด การถวายเครื่องพุทธบูชา และประเพณีสำคัญที่สืบทอดต่อกันมา
ภายในห้องจัดแสดงยังนำเครื่องพุทธบูชาบนองค์พระมหาธาตุเจดีย์จากวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จำนวน 10 รายการ มาจัดแสดง พร้อมสื่ออินเทอร์แอกทีฟที่ช่วยให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสเรื่องราวแห่งศรัทธาในมิติที่ใกล้ชิดและน่าสนใจยิ่งขึ้น
อีกหนึ่งส่วนสำคัญคือ “พระราชศรัทธาและการดำเนินงานทางโบราณคดี” ซึ่งนำเสนอเรื่องราวการทำนุบำรุงพระมหาธาตุเจดีย์ การอนุรักษ์วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ตามหลักสากลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงหลักฐานทางโบราณคดีจากการขุดค้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 และ 2559 โดยใช้กราฟิก สื่อมัลติมีเดีย และโบราณวัตถุ มาช่วยอธิบายอายุ พัฒนาการ และคุณค่าของวัด ตลอดจนการจัดแสดงหน้าบันไม้จำหลักจากพระวิหารหลวง ซึ่งสะท้อนความงดงามของศิลปกรรมและภูมิปัญญาในอดีต
ปิดท้ายด้วย “นานาสาระ” พื้นที่ที่รวบรวมเรื่องราวความเชื่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และความศรัทธาที่ผู้คนมีต่อวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร มานานหลายชั่วอายุคน โดยจำลองบรรยากาศของพื้นที่จัดแสดงให้เสมือนระเบียงคดภายในวัด ช่วยสร้างประสบการณ์ราวกับได้เดินชมเรื่องราวและซึมซับกลิ่นอายแห่งศรัทธาไปพร้อมกัน
สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังนครศรีธรรมราช ห้อง “พระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราช” จึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาด เพราะไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่จัดแสดงโบราณวัตถุและข้อมูลทางประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นประตูบานหนึ่งที่เปิดให้ผู้มาเยือนได้ทำความรู้จักกับรากเหง้า ความเชื่อ และอัตลักษณ์ของเมืองนครฯ ผ่านเรื่องราวของพระมหาธาตุเจดีย์ อันเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
ห้องนิทรรศการถาวร “พระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราช” จัดแสดงอยู่ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช เปิดให้บริการทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา 09.00–16.00 น. (ปิดวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยมีค่าเข้าชมสำหรับคนไทย 30 บาท และชาวต่างชาติ 200 บาท (เด็ก นักเรียน นักศึกษา และผู้สูงอายุเข้าชมฟรี)