รณรงค์งดกิจกรรมกระทบมรดกโลก "พระธาตุเมืองนคร" หวั่นเกิดความเสียหายและเสื่อมค่า

จังหวัดนครศรีธรรมราช รณรงค์ให้งดการกระทำที่จะส่งผลกระทบต่อมรดกโลก "พระธาตุเมืองนคร" หวั่นว่าจะเกิดความเสียหายต่อพื้นที่และทำให้มรดกโลกเสื่อมคุณค่า หลังมีกิจกรรมโปรยวัตถุมงคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางวัด
ภายหลังจาก วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช ได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ล่าสุดของประเทศไทย ก็ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองการขึ้นเป็นมรดกโลก แต่บางส่วนไม่ใช่กิจกรรมของทางภาครัฐ หรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางวัด โดยเฉพาะกิจกรรมโปรยวัตถุมงคลบริเวณลานด้านหน้าวัด
ซึ่งล่าสุดได้มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้ว โดย นายวิทยา เขียวรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงนามในหนังสือไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนา ให้มีการตรวจสอบข้อมูลการอนุญาต หรือไม่อนุญาต จากวัดในการกระทำการ หรือกิจกรรมใดๆ รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้พื้นที่ของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ขณะที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ทำหนังสือไปถึงวัดขอให้งดการจัดการกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบกับแหล่งมรดกโลก และมีรายงานว่าพระธรรมวชิรากร เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ได้สั่งการให้ยุติการจัดกิจกรรมทุกอย่างแล้วโดยเฉพาะการแจกจ่ายวัตถุมงคล ซึ่งทางประชาสัมพันธ์ของวัดได้แจ้งว่า กิจกรรมดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางวัด วัตถุมงคลนี้ทางวัดไม่ได้เป็นผู้สร้าง แต่อาจจะมีผู้อ้างชื่อวัด
นอกจากนี้ ยังได้มีการดำเนินการทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณหาดทรายแก้ว ด้านหน้าวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร โดยเมื่อวันที่ 1 ส.ค. ที่ผ่านมา ภายใต้การอำนวยการของ นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิทยา เขียวรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำจิตอาสาพระราชทาน จากที่ทำการปกครองจังหวัดและเทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์บริเวณหาดทรายแก้วและลานโพธิ์ภายในวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม เพื่อต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากราบสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ ภายหลังจากยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก
โอกาสนี้ นายวิทยา เขียวรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การได้มาซึ่งการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่การรักษานั้นยากยิ่งกว่า ดังนั้น จึงขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่แหล่งมรดกโลก เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยขอความร่วมมือจากประชาชน โดยเฉพาะชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่แหล่งมรดกโลก โดยขอความร่วมมือลดปริมาณขยะภายในวัด นำขยะกลับติดตัวไป หรือทิ้งขยะลงในถุงดำหรือภาชนะรองรับขยะที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ เพื่อรักษาคุณค่าความสวยงามของโบราณสถานไว้
ทั้งนี้ ขอความร่วมมืองดกระทำการอันทำให้แหล่งมรดกโลกเสื่อมคุณค่า หรือเสียหาย โดยเฉพาะพื้นที่หาดทรายเเก้ว โบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมถึงอาคารต่างๆ ภายในวัด เพื่อคงคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลของแหล่งมรดกโลกไว้
สำหรับการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยจังหวัด วัดพระมหาธาตุฯ สำนักศิลปกรที่ 12 ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้ประชุมหารือไปแล้วเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา เพื่อกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการ เพื่อให้วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร คงคุณค่าความเป็นมรดกของชาวนครศรีธรรมราช เป็นมรดกของคนไทย และเป็นมรดกของโลกแบบยั่งยืนตลอดไป
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