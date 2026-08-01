เปิดวาร์ปสาวรัสเซียหัวใจไทย "วาร์วาร่า ดาวีโดวา" ล่ามอาสาในคดีสะเทือนขวัญที่พัทยา

จากคดีสังหาร 2 พี่น้องชาวรัสเซียที่พัทยา รวมถึงสังหารยกครัวคนไทย 3 พ่อแม่ลูก ที่กลายเป็นคดีสะเทือนขวัญแห่งปี และกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลก จนสะเทือนมาถึงความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่
หากใครได้ชมภาพข่าวในคดีนี้ที่บริเวณ สภ.ห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี จะเห็นว่ามีล่ามสาวชาวรัสเซียหน้าตาสะสวย ออกมาช่วยแปลคำสัมภาษณ์และให้ข้อมูลเป็นภาษาไทยอย่างชัดเจน โดยเธอได้ทำหน้าที่ล่ามแปลภาษารัสเซีย มาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างฉะฉาน จนทำให้เป็นที่สนใจของผู้ที่ติดตามข่าว
ล่ามสาวชาวรัสเซียคนนั้นก็คือ "วาร์วาร่า ดาวีโดวา" (Varvara Davydova) สาวรัสเซียแท้ๆ ที่มารับหน้าที่เป็นล่ามภาษารัสเซีย
ตามประวัติที่ "วาร์วาร่า" เคยบอกไว้ใน TikTok ของเธอ (TikTok : @varvara_9_9) เธอเป็นคนรัสเซียแท้ๆ พ่อกับแม่เป็นคนรัสเซีย เธอเกิดที่รัสเซีย แต่ย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยเมื่อตอนอยู่ ป.2 (อายุราวๆ 8 ขวบ) เนื่องจากแม่ของเธออยากย้ายออกจากประเทศรัสเซีย เลยได้เดินทางไปยังประะเทศต่างๆ เพื่อหาสถานที่ที่ถูกใจ และสุดท้ายก็เลือกมาลงหลักปักฐานที่พัทยา จ.ชลบุรี ในประเทศไทยนี่เอง
วาร์วาร่า บอกว่าทุกๆ อย่างรอบตัวเป็นไทย ทั้งสังคม วัฒนธรรม และเพื่อนรอบตัวก็เป็นคนไทย จึงทำให้เธอพูดไทยได้ชัดเจน และทุกอย่างในตัวก็คือคนไทย ไม่มีความเป็นรัสเซียแล้ว ยกเว้นหน้าตาที่เปลี่ยนไม่ได้ จนเธอบอกว่าตัวเองเป็น "สาวรัสเซียหัวใจไทย"
ด้านการศึกษา ล่าสุดนี้ วาร์วาร่าจบการศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 และมีแพลนจะศึกษาต่อในอนาคต
ส่วนการเป็นล่าม วาร์วาร่าเริ่มมาเป็นล่ามตั้งแต่อายุ 15 ปี จนปัจจุบันเธออายุ 22 ปีแล้ว ในหลายๆ ครั้งอาจจะได้เห็นเธอมาทำหน้าที่ล่ามภาษารัสเซียในคดีต่างๆ ที่เกี่ยวกับชาวรัสเซีย วาร์วาร่าเคยให้สัมภาษณ์ในรายการ "คุยกับอุ๋ย" ที่ออนแอร์เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 69 เกี่ยวกับการเป็นล่ามของเธอว่า เธอทำหน้าที่ล่ามหลากหลาย ทั้งล่ามในคดี เป็นล่ามให้ตำรวจ ล่ามในศาล ล่ามทางธุรกิจ หรือแม้แต่เป็นล่ามให้คนที่กำลังจะคลอดลูกในโรงพยาบาล การทำหน้าที่ล่ามของเธอบางครั้งก็เป็นล่ามอาสา เพราะเข้าใจว่าทางราชการไม่ได้มีงบตรงนี้ให้ และมีคนที่กำลังลำบาก การไปทำหน้าที่นี้ก็ช่วยทำให้ดำเนินการต่อไปได้รวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ ถึงจะไปเป็นล่ามอาสา แต่สิ่งที่เธอได้รับคือประสบการณ์โดยตรง ได้เห็นการใช้กฎหมายจริงๆ การตีความกฎหมายในสถานการณ์จริง เป็นสิ่งที่เงินก็ซื้อไม่ได้
ใครสนใจอยากทำความรู้จักกับสาวรัสเซียหัวใจไทยคนนี้ต่อ สามารถติดตามได้ทาง Facebook : วาร์วาร่า ดาวีโดวา / TikTok : @varvara_9_9
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline