คดีเดนนรก “ฆ่า 5 ศพพัทยา” ทำท่องเที่ยวไทยสะเทือน ภาพลักษณ์สยามเมืองยิ้มเสียหาย

“คดีฆ่า 5 ศพพัทยา” ถือเป็นอีกหนึ่งคดีสะเทือนขวัญแห่งปี เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว 4 คน ได้แก่ นายฑนา (ป๋อง), นายธงชัย (ธง), นายอัษฎางค์ (บอล) และนายชัชนันท์ (ฟลุ๊ค) โดยตำรวจควบคุมตัวไปฝากขังต่อศาลจังหวัดพัทยาเรียบร้อยแล้ว พร้อมคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีร้ายแรงและผู้ต้องหาเพิ่งพ้นโทษมาไม่นาน
หลังจากนี้คงต้องเฝ้าติดตามการดำเนินคดีสะเทือนขวัญนี้กันอย่างใกล้ชิด เนื่องจากกระแสสังคมทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์ ต่างเรียกร้องให้ “ประหารชีวิต” เดนมนุษย์ที่นรกส่งมาเกิดพวกนี้ พร้อมเรียกร้องให้นำกฎหมายประหารชีวิตกลับมาใช้อีกครั้ง โดยให้เหตุผลว่า เป้าหมายที่แท้จริงของโทษประหารชีวิตไม่ใช่การแก้แค้น แต่คือการป้องกันไม่ให้ฆาตกรเลือดเย็นเหล่านี้กลับมาทำร้ายผู้บริสุทธิ์ในสังคมได้อีก
สำหรับคดีฆ่า 5 ศพพัทยา การฆาตกรรมของพวกเดนมนุษย์ แยกเป็น 2 เหตุการณ์ ได้แก่
“คดีฆ่ายกครัวคนไทย 3 พ่อแม่ลูก” (เพื่อชิงรถกระบะ) ซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วประมาณ 1 เดือน โดยผู้ต้องหานำร่างมาฝังรวมกันในหลุมเดียว ณ บริเวณป่ามะพร้าว หมู่ 10 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
และ “คดีฆาตกรรม 2 พี่น้องชาวรัสเซีย” ที่ถูกแก๊งฆาตรกรอุ้มมาฆ่าและฝังอำพรางศพ (ห่างจากจุดแรกไปราว 2 กิโลเมตร) ในบริเวณพื้นที่ป่ามะพร้าว (ป่าชากแง้ว) ข้างมอเตอร์เวย์ใกล้เขาชีจรรย์ ในตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ทั้ง 2 คดีนอกจากจะสร้างความเศร้าสลดสะเทือนใจแก่ผู้รับรู้แล้ว ยังสร้างความเสียหายต่อการท่องเที่ยวไทยอย่างรุนแรง เนื่องจากความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์สยามเมืองยิ้มของบ้านเราได้ถูกทำลายลงอีกครั้ง
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เกิดเหตุคือ “พัทยา” ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลก และ “กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย” ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวมาแรงเบอร์ต้น ๆ ของบ้านเรา
ทั้งนี้ข้อมูลจาก Yango Ads ระบุว่า ประเทศไทยเป็นเดสติเนชั่นท่องเที่ยวอันดับ 1 ของชาวรัสเซียและนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษารัสเซียเป็นภาษาทางการ โดยในปี 2568 (1 ม.ค.-7 ธ.ค. 68) มีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยสูงถึง 1,685,931 คน (อ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) จนติด 1 ใน 5 ตลาดนักท่องเที่ยวหลักของไทยในปี 2568
ข้อมูลจาก Yango Ads ยังระบุอีกว่า การค้นหาจุดหมายการเดินทางมายังประเทศไทยจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษารัสเซียนั้นโตเพิ่มขึ้นถึง 49% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 15% จากปี 2567 ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ถูกค้นหามากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
นอกจากนี้ยังพบอีกว่า จุดหมายท่องเที่ยว 3 อันดับแรก คือ ภูเก็ต พัทยา และกรุงเทพฯ โดยภูเก็ตครองอันดับหนึ่งจุดหมายปลายทางที่ถูกค้นหามากที่สุดของไทย มียอดค้นหาสูงขึ้น 8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่พัทยาเป็นเมืองที่กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วโลกสนใจเป็นอันดับสอง โดยมียอดค้นหาเพิ่มขึ้น 17% และกรุงเทพฯ เป็นอันดับที่สาม โดยมียอดค้นหาเพิ่มขึ้น 32%
จะเห็นได้ว่าพัทยาพื้นที่เกิดเหตุคดีสะเทือนขวัญและกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนั้นมีความเชื่อมโยงกันอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยภาพรวมของไทย โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย
ร้อนถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและคณะ ต้องรีบบินด่วนลงพื้นที่เกิดเหตุคดีสะเทือนขวัญ 5 ศพ จังหวัดชลบุรี
ภายหลังลงพื้นที่ นายอนุทิน กล่าวว่า รัฐบาลจะไม่สนับสนุนการลดโทษแก่ผู้กระทำผิดในคดีอุกอาจที่สร้างผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมกำชับทุกหน่วยงานเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยและตรวจตราพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเช่นนี้ซ้ำอีก
พร้อมกันนี้นายอนุทิน ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมกล่าวขอโทษประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย โดยย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของอาชญากรเฉพาะราย ไม่ใช่ภาพสะท้อนว่าประเทศไทยขาดความปลอดภัย พร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนี และดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
ด้านเพจ ธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรม ได้ออกมาโพสต์ถึงข่าวคดีสะเทือนขวัญ ฆาตกรรม 2 พี่น้องชาวรัสเซีย สรุปความว่า สำนักข่าวระดับประเทศในรัสเซีย อาทิ TASS, RIA Novosti, Lenta.ru, Gazeta.ru, Meduza รวมถึง 72.ru สื่อท้องถิ่นของเมืองทูย์เมน บ้านเกิดของครอบครัวผู้เสียหาย ต่างอัปเดตความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง และคดีนี้กำลังเปลี่ยนจาก ข่าวอาชญากรรมในต่างประเทศ ไปสู่คดีที่สังคมรัสเซียจับตามองมากขึ้นเรื่อย ๆ
นอกจากนี้เพจดังกล่าว ยังระบุว่า บรรยากาศโดยรวมของชาวรัสเซีย มีอยู่ 3 ความรู้สึกหลัก ได้แก่
■ ช็อก เพราะแรงจูงใจดู ไม่สมเหตุสมผล หลายคนรับไม่ได้กับข้อมูลที่ว่า เหตุการณ์ทั้งหมดอาจเริ่มจากความ พยายามชิงมอเตอร์ไซค์
■ หลายคนยังไม่เชื่อว่า ฆ่าเพื่อรถ คือเหตุผลทั้งหมด ซึ่งประเด็นนี้เป็นหัวข้อถกเถียงมากที่สุดในโลกออนไลน์รัสเซีย
■ ความสงสารที่ส่งไปถึงแม่ของทั้งสองคน เป็นประเด็นที่ทำให้คนรัสเซียสะเทือนใจมาก คือภาพของคุณแม่ Zarina Nazimova ที่ออกตามหาลูกทั้งสองด้วยตัวเอง
จากเหตุการณ์คดีสะเทือนขวัญครั้งนี้ ข้อมูลจาก AI ได้สรุปแนวทางเบื้องต้น ที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วน ได้แก่
-การดำเนินคดีอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด : ต้องเร่งรวบรวมหลักฐานและลงโทษผู้กระทำความผิดตามกฎหมายขั้นสูงสุด เพื่อแสดงให้สังคมโลกเห็นว่าระบบยุติธรรมของไทยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
-ยกระดับมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยว : เพิ่มการตรวจตรา จุดคัดกรอง และติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงหรือทางเปลี่ยว
-ด้านการทูตและการสื่อสารภาวะวิกฤต : รัฐบาลต้องเร่งประสานงานกับสถานทูตรัสเซียเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวผู้สูญเสีย และแถลงมาตรการเยียวยาแก้ไขเพื่อควบคุมไม่ให้ข่าวบานปลายในสื่อต่างประเทศ
สำหรับคดีฆาตรกรรม ฆ่า 5 ศพในพื้นที่พัทยา วันนี้ได้กลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลก ซึ่งนี่ถือเป็นอีกหนึ่งโจทย์สำคัญของการท่องเที่ยวไทยภายใต้การนำของรัฐบาลนายอนุทิน ซึ่งทั้งรัฐบาล กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอื่น ๆ ต้องระดมกำลังกันแก้ปัญหาครั้งนี้อย่างเร่งด่วน ไม่ให้บานปลายจนกลายเป็น “วิกฤติการท่องเที่ยวไทย” ในระยะยาวต่อไป