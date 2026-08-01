“เกิดมาชาติหนึ่ง ต้องได้กราบ พระธาตุเมืองนคร”
เป็นคำกล่าวที่ตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญและพลังศรัทธาที่ชาวพุทธมีต่อองค์ “พระธาตุเมืองนคร” ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของ “วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร” จังหวัดนครศรีธรรมราช มรดกโลกแห่งใหม่ของเมืองไทย
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ถือเป็นแหล่งมรดกโลกลำดับที่ 9 ของเมืองไทย และเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่ 6 ของประเทศ อีกทั้งยังเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้
https://mgronline.com/travel/detail/9690000075122
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