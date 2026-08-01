“Sunday at the Museum” โครงการดีๆที่อิตาลี ชมพิพิธภัณฑ์ฟรี ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน

อิตาลีเปิดพิพิธภัณฑ์และแหล่งโบราณคดีทั่วประเทศเข้าชมฟรี ในวันอาทิตย์แรกของเดือน
ประเทศที่เต็มไปด้วยอารยธรรมโบราณ ศิลปวัฒนธรรมน่าตื่นตาตื่นใจอย่างอิตาลีนั้น มีโครงการที่ช่วยกระตุ้นให้คนเข้าถึงมรดกของชาติได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ทุกวัน อาทิตย์แรกของเดือน นั่นคือ โครงการ Domenica al Museo หรือ Sunday at the Museum
พิพิธภัณฑ์และแหล่งโบราณคดีของรัฐทั่วประเทศอิตาลี รวมถึงในกรุงโรม เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยในปี 2026 นี้ ครั้งถัดไปจะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม , 6 กันยายน , 4 ตุลาคม, 1 พฤศจิกายน และ 6 ธันวาคม
โครงการระดับประเทศดังกล่าวเริ่มดำเนินการมานานมาตั้งแต่ปี 2014 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของอิตาลี ควบคู่กับนโยบายเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในสังกัดเทศบาลกรุงโรมฟรีในวันเดียวกัน
สำหรับวันอาทิตย์แรกนี้ พิพิธภัณฑ์และแหล่งโบราณคดีเกือบทั้งหมดในกรุงโรมจะเปิดให้เข้าชมฟรี อย่างไรก็ตาม พิพิธภัณฑ์บางแห่ง เช่น Galleria Borghese ยังคงกำหนดให้ผู้เข้าชมต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลอิตาลีและเทศบาลกรุงโรม เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑ์สำคัญของเมืองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็น Ara Pacis, Capitoline Museums รวมถึงแหล่งโบราณคดีชื่อดังอย่าง Circus Maximusและ Largo di Torre Argentina
อีกหนึ่งสถานที่ที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาในรายชื่อพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้เข้าชมฟรี คือ Forma Urbis Museum ซึ่งจัดแสดงชิ้นส่วนที่ยังหลงเหลือของ Forma Urbis Romae แผนที่หินอ่อนขนาดมหึมาที่บันทึกผังของกรุงโรมในยุคโบราณ และถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า
ทั้งนี้ เมื่อไม่นานมานี้ กรุงโรมได้ประกาศนโยบายครั้งสำคัญ โดยเปิดให้ ผู้ที่มีถิ่นพำนักในกรุงโรม สามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในสังกัดเทศบาลได้ฟรีตลอดทั้งปี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้กลับมาสัมผัสและภาคภูมิใจกับมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมอันล้ำค่าของเมืองอีกครั้ง