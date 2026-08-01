เปิดประสบการณ์กินปิ้งย่างกลาง "สวนบนดาวบาร์บีกุน" ในงาน BAR B GON PLANET GARDEN

ถึงเวลาออกเดินทางสู่บ้านเกิดของบาร์บีกอน! ชวนสัมผัสประสบการณ์ปิ้งย่างกลาง "สวนบนดาวบาร์บีกุน" ในงาน BAR B GON PLANET GARDEN ที่ SAMA Garden
จะเป็นอย่างไร...หากมื้อปิ้งย่างครั้งต่อไปไม่ได้เกิดขึ้นในร้าน แต่ย้ายมาอยู่ใน "สวนบนดาวบาร์บีกุน" บ้านเกิดของบาร์บีกอน? บาร์บีคิวพลาซ่า ขอชวนทุกคนออกเดินทางสู่โลกแห่งจินตนาการผ่านงาน BAR B GON PLANET GARDEN ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2569 เวลา 11.00 – 21.00 น. ณ SAMA Garden, BITEC พื้นที่ Green Lifestyle Destination ที่เปลี่ยนสวนสีเขียวให้กลายเป็นจุดหมายของการกิน เที่ยว และใช้เวลาร่วมกันท่ามกลางธรรมชาติ
ครั้งนี้ บาร์บีคิวพลาซ่า นำแรงบันดาลใจจากหนังสือ "บาร์บีกอนกับภารกิจตามหาไฟศักดิ์สิทธิ์" ซึ่งเล่าถึง "ดาวบาร์บีกุน" บ้านเกิดของบาร์บีกอน มาสร้างสรรค์เป็น "สวนบนดาวบาร์บีกุน" สวนธีมมิ่งที่เต็มไปด้วยพรรณไม้เขียวชอุ่ม ปาล์มหายาก และ “คริสตัลแห่งความสุข” ที่กระจายตัวอยู่ทั่วทั้งสวน ให้ผู้มาเยือนได้เดินสำรวจ เก็บภาพความประทับใจ และสัมผัสบรรยากาศเสมือนได้ก้าวเข้าไปเยือนบ้านเกิดของบาร์บีกอนด้วยตัวเอง
อีกหนึ่งไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาดคือ โซนปิ้งย่างใจกลางสวน ซึ่งจำลองบรรยากาศจัตุรัสกลางเมืองบนดาวบาร์บีกุน ชวนทุกคนมาล้อมวงอิ่มอร่อยท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมเสิร์ฟเมนูพิเศษเฉพาะภายในงาน ได้แก่ ชุดการ์เด้น ซีฟู้ด & หมู หรือเนื้อ, สลัดกะหล่ำฝอยเดรสซิ่งงาคั่ว และ สลัดกะหล่ำน้ำมันงาสไตล์ญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกอิ่มอร่อยกับเมนูปิ้งย่างยอดนิยมจากบาร์บีคิวพลาซ่า อาทิ ชุดทรีโอหมู, ชุดทรีโอวากิว, ชุดซูเปอร์ซีฟู้ดกุ้งจัมโบ้, กุ้งแช่น้ำปลา, แซลมอนแซ่บ หมึกคาราเกะ และเมนูอื่น ๆ อีกหลากหลาย ให้ทุกคนได้เลือกอิ่มอร่อยในแบบที่ชื่นชอบ เติมเต็มมื้อพิเศษท่ามกลางบรรยากาศสวนสีเขียว ก่อนปล่อยใจไปกับเสียงดนตรีสดในยามเย็น ที่ช่วยสร้างช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนและการพบปะอย่างอบอุ่น
นอกเหนือจากมื้อปิ้งย่าง BAR B GON PLANET GARDEN ยังเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ออกสำรวจสวนบนดาวบาร์บีกุน ผ่าน 6 Experience Zones ที่ร้อยเรียงกิจกรรมหลากหลายตลอดเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานแฮนด์เมดในโซน Art & Craft Workshop Station เดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจใน Pre-Mother’s Day Floral Garden สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย และไม้ดอกสีฟ้า-ขาว ต้อนรับเทศกาลวันแม่ เลือกช้อปต้นไม้ ไม้ประดับ และสินค้า Green Lifestyle ภายในโซน House of Plants และ Green Lifestyle Hall สนุกกับ Nature Play Kid Zone พื้นที่เรียนรู้ผ่านการเล่นท่ามกลางธรรมชาติ หรือพาสมาชิกสี่ขามาใช้เวลาร่วมกันในโซน Pet-Friendly Garden ระหว่างการเดินชมผู้ร่วมงานสามารถร่วมกิจกรรม Garden Journey Card ที่ชวนค่อย ๆ ค้นพบเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในสวนบนดาวบาร์บีกุน เปลี่ยนทุกก้าวของการเดินเล่นให้กลายเป็นการผจญภัยบนสวนแห่งนี้ พร้อมเก็บเกี่ยวความสุขและความทรงจำดี ๆ กลับบ้าน
นอกจากประสบการณ์กิน เที่ยว และพักผ่อนแล้ว ภายในงานยังมีโซนของสะสมสำหรับคนรักบาร์บีกอนให้เลือกช้อปหลากหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็น กล่องข้าวหน้าบาร์บีกอน, ตุ๊กตา GON กอดอุ่น, GON LAUGH KEYCHAIN พวงกุญแจ GON หัวเราะฉ่ำ, GON ชู่, สติกเกอร์ GON&Friends พร้อมไฮไลต์อย่างเสื้อยืด Limited Edition ให้แฟน ๆ ได้เลือกซื้อของสะสมกลับบ้าน พร้อมเก็บความประทับใจจากการมาเยือนสวนบนดาวบาร์บีกุน
ผู้ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ปิ้งย่างกลางสวน สามารถจองโต๊ะล่วงหน้าได้ผ่าน https://q.me-qr.com/0642yij6 เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด แล้วมาล้อมวงปิ้งย่างกับคนพิเศษ ท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศของสวนบนดาวบาร์บีกุน และเลือกช้อป Merchandise Limited Edition ที่มีเฉพาะภายในงาน BAR B GON PLANET GARDEN ณ SAMA Garden, BITEC
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