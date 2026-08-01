“ไอศกรีมอะโวคาโด” ไอศกรีมในตำนานงานโครงการหลวง อร่อยแบบอัลตร้าสมูธ

ไอศกรีมในตำนานกลับมาแล้ว “ไอศกรีมอะโวคาโด” สูตรออริจินัลโครงการหลวง แรร์ไอเทมที่มีแต่คนต่อคิวรอชิม ด้วยความอร่อยแบบอัลตร้าสมูธ กลับมาให้ทุกคนได้ชิมแล้ว ในงาน “โครงการหลวง 57” 1-2 ส.ค. นี้ ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ปักหมุด 1–12 สิงหาคม 2569 นี้ เตรียมพบการกลับมาของ “ไอศกรีมอะโวคาโดสูตรออริจินัล” เนื้อเนียนนุ่มแบบอัลตร้าสมูธ ที่ “งานโครงการหลวง 57” เพียงปีละ 12 วันเท่านั้น ที่จะได้ลิ้มรสเมนูแรร์ไอเท็มสุดไวรัลที่คนยอมต่อคิวแน่นทุกปี ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดย มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา, บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น, บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต, บมจ. ธนาคารกรุงไทย และ บจก. ภัณฑ์ดีพลาสติก ชวนค้นพบเบื้องหลังความอร่อยระดับตำนานที่มีให้ทานเพียงปีละครั้ง ที่เสิร์ฟแบบตักสดท็อปด้วยเนื้ออะโวคาโดสดหั่นชิ้นเต๋า ที่สร้างรายได้ให้เกษตรกร ที่งานโครงการหลวง 57
4 อินไซต์ไอศกรีมอะโวคาโด แรร์ไอเท็มแห่งงานโครงการหลวง
1. ปีเตอร์สันและบัคคาเนียร์ 2 สายพันธุ์แห่งความอร่อยแบบไม่มีใครเหมือน
สิ่งที่ทำให้ไอศกรีมอะโวคาโดโครงการหลวงมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครคือ “อะโวคาโดสด” เนื้อเนียนแบบ Ultra-Smooth ที่ใช้ท็อปร่วมในไอศกรีม แม้สายพันธุ์เดียวกันแต่ปลูกคนละพื้นที่ รสชาติก็ต่างกัน การเก็บเกี่ยว และระดับความสูงจากน้ำทะเลมีผลต่อรสชาติ โครงการหลวงใช้เนื้ออะโวคาโดจากพื้นที่สูงที่ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ด้วยระดับความสูง อากาศ และกระบวนการบ่ม โดยพันธุ์ที่ใช้ในงานโครงการหลวงที่เซ็นทรัลเวิลด์คือ ปีเตอร์สัน (Peterson) และ บัคคาเนียร์ (Buccaneer) เนื้อแน่น นวลนุ่ม ส่วนช่วงปลายปีที่เชียงใหม่จะใช้สายพันธุ์แฮส (Hass) ราชาแห่งอะโวคาโด
2. รสชาติในตำนาน
สำหรับไอศกรีมสุดยูนีครสชาติหวาน มัน กลมกล่อม มีให้เลือก 3 สูตร ได้แก่ ไอศกรีมกะทิอะโวคาโด (รสดั้งเดิม) ชูรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวละมุนลิ้น ไอศกรีมกะทิสูตรใหม่ ที่ต้องลอง และ ไอศกรีมเนื้ออะโวคาโด เนื้อสัมผัสเนียนละเอียด พร้อมไขมันดีจากธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมีไอศกรีมเนื้อนุ่มจากผลผลิตธรรมชาติ อาทิ ไอศกรีมทุ่งเริง, เคพกูสเบอร์รี่, มัลเบอร์รี่, เสาวรส พร้อม Soft Serve 4 รสชาติ อาทิ สตรอว์เบอรี่, เสาวรส, กาแฟ และ ชาไทย
3. ยอดขายทะลุ 40,000 ถ้วย สินค้า Best Seller ในกลุ่มนักท่องเที่ยว
ไอศกรีมอะโวคาโดวางจำหน่ายในช่วงงานโครงการหลวงเท่านั้น จึงกลายเป็น Rare Item ที่หลายคนเฝ้ารอทุกปี ความนิยมสะท้อนผ่านยอดขายกว่า 40,000 ถ้วยใน 12 วันของการจัดงาน และครองตำแหน่งสินค้าขายดีอันดับ 1 ในกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวจีนและอินเดีย
4. ความอร่อยจากยอดดอยที่เริ่มต้นจากงานวิจัยบนพื้นที่สูง
หัวใจของความอร่อยเริ่มต้นจากพื้นที่สูงในภาคเหนือ ที่มูลนิธิโครงการหลวงนำเมล็ดพันธุ์อะโวคาโด องค์ความรู้ และนักวิชาการ ลงไปทำงานร่วมกับเกษตรกรอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ การปลูก การดูแล ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว พร้อมประกันราคารับซื้อผลผลิต เพื่อนำมาแปรรูปและจำหน่าย สร้างรายได้ที่มั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูง ทำให้ได้อะโวคาโดคุณภาพสูงที่มีรสชาติโดดเด่นตั้งแต่ต้นทาง รสชาติของไอศกรีมทุกถ้วยจึงเป็นปลายทางของงานวิจัย การพัฒนาอาชีพ และการสร้างคุณค่าให้กับเกษตรกรไทย
สัมผัสความเนียนนุ่มระดับอัลตร้าสมูทได้ที่ The Royal Project Ice Cream Parlour & Café โซน EDEN 3 งานโครงการหลวง 57 วันที่ 1-12 สิงหาคม 2569 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เท่านั้น
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