ททท.น่าน ชวนนักเที่ยวสายผจญภัย “เปิดฤดูล่องแก่งน้ำว้า”

ได้เวลาที่เหล่านักท่องเที่ยวสายแอดเวนเจอร์ สนุกท้าทายไปกับสายน้ำผ่านกิจกรรม “ล่องแก่งน้ำว้า” จังหวัดน่าน
หนึ่งในตำนานล่องแก่งของเมืองไทย เริ่มต้นตั้งแต่เดือน 1 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานน่าน ชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสกิจกรรมสุดฮิตสำหรับผู้ที่รักการผจญภัยต้องมาพิชิตสักครั้งให้ได้เพราะลำน้ำที่สวยงามจากต้นน้ำที่ตั้งอยู่บนทิวเขาหลวงพระบาง ไหลคดเคี้ยวไปตามหุบเขาที่สองฟากฝั่งร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่
สำหรับฤดูที่เหมาะสมในการล่องแก่ง ปีนี้เปิดฤดูกาลเริ่มตั้งแต่ต้นเดือน สิงหาคมถึงต้นเดือนมกราคม โดยลำน้ำว้ามีความยาวประมาณ 125 กม.
ถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือน้ำว้าตอนบน น้ำว้าตอนกลางและน้ำว้าตอนล่าง
น้ำว้าตอนบน เป็นเส้นทางล่องแก่งเฉพาะผู้ที่เชี่ยวชาญและโชกโชนกับสายน้ำอันเชี่ยวกรากและ โหดมากแม้จะเป็นระยะทางค่อนข้างสั้น ประมาณ 35 กม. จุดเริ่มต้นจากหมู่บ้านสะปัน อ. บ่อเกลือ เส้นทางเต็มไปด้วยหินใต้น้ำและแก่งใหญ่ที่จัดอยู่ในระดับ 4-5 ซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงของการล่องแก่ง อย่างแก่งที่อันตรายที่สุดคือ แก่งวังเปียนและแก่งถ้ำหอก เป็นแก่งที่ไม่สามารถล่องผ่านไปได้เพราะมีโตรกผาสูงและซอกหินจึงต้องยกเรือข้ามไป ก่อนจะไปสิ้นสุดที่บ้านสบมาง อ. บ่อเกลือ
แต่ที่จุดนิยมล่องแก่งกันของผู้รักการผจญภัยและหลงใหลธรรมชาติ และมือใหม่ก็ล่องได้คือ น้ำว้าตอนกลาง เป็นทริปล่องแก่งแบบ 2 วัน 1 คืน เริ่มต้นที่บ้านสบมาง อ. บ่อเกลือ ไปสิ้นสุดที่แก่งวังลูน บ้านแคว้ง อ.แม่จริม รวมระยะทางประมาณ 80 กม.
ตลอดเส้นทางจะได้ผจญภัยกับแก่งอันตื่นเต้นที่มีตั้งแต่ระดับ 1-5 กว่า 100 แก่ง เอาเป็นว่าเร้าใจ ทุกครั้งที่ลงน้ำเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นแก่งเสือเต้น แก่งห้วยเดื่อ และแก่งผีป่า และมันส์กันต่อด้วยแก่งสุดเสียวที่แบบน้ำวนอยู่ใต้แก่งหิน ที่เรียกว่าโฮโดรหรือไฮโดรลิก อย่างแก่งครกมาร้องเสียงกรี๊ดแสบคออีกที่แก่งผาขี้นก และแก่งรถเมล์ที่ขึ้นชื่อว่าทั้งชันและสูงเป็นเหมือนน้ำตกขนาดย่อมๆเลยทีเดียว
ข้อมูลสำหรับผู้สนใจมาพิชิตความมันส์กับการล่องแก่งน้ำว้าที่ จ.น่าน
: บ้านริมว้าภูฟ้าทัวร์ เจ้ลา ลาวัลย์ศิริ เกิดม่วง 085 715 7498, คุณพิวิต เกิดม่วง 086 190 3729
: บ.ริเวอร์ราฟท์ น่าน นายพันธุ์พัฒน์ พิชา (ต่อ) 089 638 5858
: ล่องแก่งน้ำว้า บ่อเกลือทัวร์ ครูเดี่ยว สุริชาติ คำแคว่น 092 847 9592
: แจงแอนเจทัวร์ เจ้นี 081 765 4194
: NanAdventure Tour โทร. 086 397 3574
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานน่าน
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