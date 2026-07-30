นครนายกยกระดับ "เมืองโบราณดงละคร" สู่หมุดหมายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

จังหวัดนครนายกจัดแถลงข่าว "กิจกรรมยกระดับประเพณีทำบุญสืบชะตาประจำปี เสริมสิริมงคล เมืองนครนายก ณ เมืองโบราณดงละคร" ภายใต้โครงการพัฒนาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครนายก เพื่อยกระดับประเพณีท้องถิ่นอันทรงคุณค่าให้เป็นกิจกรรมท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ ความเชื่อ อัตลักษณ์ และวิถีชุมชน สร้างประสบการณ์ใหม่แก่นักท่องเที่ยว พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
จังหวัดนครนายกมีต้นทุนสำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะ "เมืองโบราณดงละคร" แหล่งโบราณคดีสำคัญที่สะท้อนอารยธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนานของพื้นที่ จังหวัดจึงมุ่งต่อยอดคุณค่าทางวัฒนธรรมให้เป็นพลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ควบคู่กับการสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน
ผ่านกิจกรรมภายในงานเชื่อมโยงพื้นที่สำคัญ ๓ แห่ง ได้แก่
พื้นที่แรก เมืองโบราณดงละคร ตำบลดงละคร ซึ่งเป็นศูนย์กลางพิธีกรรม "ทำบุญสืบชะตาดวงเมืองนครนายก" ประกอบด้วยพิธีบวงสรวงตามคติพราหมณ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนและจังหวัด
พื้นที่ที่สอง ส่วนขยายศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญ มูลนิธิชัยพัฒนา เขื่อนขุนด่านปราการชล จัดกิจกรรม "ตลาดกาลเวฬา ทวารวดีศรีดงละคร" ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๙ พบกับตลาดวัฒนธรรม ร้านค้าชุมชนกว่า ๕๐ ร้าน อาหารพื้นถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม แสง สี เสียง และกิจกรรมสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด Soft Power วัฒนธรรมไทย ๕ สาย ได้แก่ สายไหว้ สายสนุก สายศรัทธา สายกิน และสายย้อนยุค เพื่อสร้างมิติใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เข้าถึงนักท่องเที่ยวทุกช่วงวัย
พื้นที่ที่สาม ลานวัดมณีวงศ์ ตำบลดงละคร จัดกิจกรรมตลาดวัฒนธรรมชุมชนต่อเนื่องทุกวันเสาร์ โดยเปิดพื้นที่ให้ชุมชนทั้ง ๑๓ ชุมชนนำสินค้า อาหารพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้และกระจายประโยชน์สู่เศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้จังหวัดนครนายกยังได้ส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวสายศรัทธา เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ วังรัตนมณีมหานครบาดาลนาคราช (ถ้ำพญานาค), ประตูกาลเวลา วัดเลขธรรมกิตติ์, พระแก้วมรกต วัดคีรีวัน, พระราหู วัดโพธิ์งาม, และเมืองโบราณดงละคร เพื่อขยายโอกาสการเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวว่า "จังหวัดนครนายกไม่ได้มุ่งเพียงการจัดงานประเพณี แต่ต้องการยกระดับมรดกทางวัฒนธรรมให้เป็นพลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัด โดยผลักดันให้เมืองโบราณดงละครเป็นหมุดหมายสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม สร้างรายได้ และส่งต่อคุณค่าทางวัฒนธรรมสู่คนรุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมที่ร่วมสมัยและเข้าถึงได้"
จังหวัดนครนายกขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเสน่ห์แห่งศรัทธา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทยในงาน ‘ตลาดกาลเวฬา ทวารวดีศรีดงละคร’ วันที่ ๑๔ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๙ ณ พื้นที่ส่วนขยายศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญ มูลนิธิชัยพัฒนา เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ร่วมอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครนายกผ่านการชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเมืองโบราณดงละคร ซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดนครนายกได้อย่างครบถ้วน
กิจกรรมไฮไลต์ภายในงาน มีดังนี้
• วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๔๖๙ : พิธีเสริมสิริมงคลดวงเมือง ทำบุญตักบาตรและบวงสรวงเทวดา เจริญพระพุทธมนต์ ณ เมืองโบราณดงละคร ตำบลดงละคร
• วันที่ ๑๔ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๙ : ตลาดวัฒนธรรมย้อนยุค หรือ ตลาดกาลเวฬา ทวารวดีศรีดงละคร ณ พื้นที่ส่วนขยายศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญ มูลนิธิชัยพัฒนา เขื่อนขุนด่านปราการชล พบกับร้านค้าชุมชนกว่า ๕๐ ร้าน อาหารพื้นบ้าน และสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนทรงคุณค่า, Soft Power ๕ สาย ได้แก่ สายไหว้, สายสนุก, สายศรัทธา, สายกิน, สายย้อนยุค
• กิจกรรมตลาดวัฒนธรรมชุมชน ณ พื้นที่ลานวัดมณีวงศ์ ตำบลดงละคร พบกับการแสดง แสง สี เสียง และศิลปวัฒนธรรม (เฉพาะวันเสาร์)
สำหรับการเดินทาง: จากกรุงเทพมหานคร ใช้เส้นทางรังสิต-นครนายก (ถนนสาย ๓๐๕) มุ่งหน้าสู่อำเภอเมืองนครนายก
ข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก, Facebook: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก, Facebook: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก โทรศัพท์: ๐ ๓๗๓๑ ๕๐๕๐, ๐๘ ๑๙๓๐ ๕๒๑๑