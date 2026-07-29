"Matcha routine & more" จุดพักใจคนรักมัทฉะและงานเซรามิก บนถนนราชพฤกษ์

เอาใจสายมัทฉะ และคนรักงานเซรามิก กับร้านมัทฉะสุดฮอตบนถนนราชพฤกษ์ "Matcha routine & more" ที่เสิร์ฟมัทฉะคุณภาพพรีเมียมจากแหล่งต้นตำรับ พร้อมกับการเปิดพื้นที่ให้เพลิดเพลินไปกับอุปกรณ์ชงมัทฉะ และจานชามเซรามิกสุดน่ารัก
ใครที่เป็นมัทฉะเลิฟเวอร์ หรือกำลังหาร้านมัทฉะอร่อยๆ ลิ้มลอง ต้องห้ามพลาดร้านนี้ "Matcha routine & more" บนถนนราชพฤกษ์ ที่ตอนนี้กำลังมาแรงอย่างยิ่ง และพิเศษกว่าที่อื่นๆ ก็เพราะที่นี่มีทั้งมัทฉะให้ชิม และมีอุปกรณ์ชงมัทฉะ รวมถึงงานเซรามิกสวยๆ ให้เลือกช้อปกันด้วย
จากเดิมแล้วที่นี่เป็นร้านขายส่งจานชามให้กับร้านอาหาร แต่เมื่อเกิดสถานการณ์ช่วงโควิด ทำให้ร้านอาหารหลายๆ แห่งปิดตัวลง ส่งผลกระทบมาถึงธุรกิจจานชามด้วย จึงเริ่มปรับเปลี่ยนตัวร้านให้กลายมาเป็นคาเฟ่มัทฉะและร้านขายจานชามเซรามิกไปพร้อมๆ กัน โดยชื่อของร้านนั้นมาจากแนวคิดที่อยากให้คนได้เข้าถึงและดื่มมัทฉะได้ทุกวัน
ปัจจุบัน "Matcha routine & more" เป็น Specialty Matcha and Chocolate bar ที่จะคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพพรีเมียมจากแหล่งต้นตำรับมาเสิร์ฟให้ได้ลองชิมกัน ใครที่ยังไม่ใช่โปรมัทฉะ หรือไม่รู้ว่าจะเลือกชิมตัวไหนดี ทางร้านสามารถให้คำแนะนำได้ เพื่อที่ลูกค้าจะได้มีรอยยิ้มจากความสุขที่ได้ดื่มเครื่องดื่มที่ถูกใจ
ลองชิมแก้วซิกเนเจอร์ของร้าน Signature Matcha Latte (House Blend) (145 บาท) เทสโน้ตจะออกเนยถั่ว มีความครีมมี และติดขมนิดๆ หรือจะให้ดื่มง่ายขึ้นมาหน่อย ลองชิม Coconut Matcha (145 บาท) ที่ใช้มัทฉะผสมกับน้ำมะพร้าวสด ดื่มแล้วชื่นใจ อีกแก้วที่อยากให้ลองคือ Genmaicha Latte (115 บาท) เป็นมัทฉะที่รวมกับข้าวที่คั่วจนเมล็ดพอง ตัวชาจะมีรสชาติเบาๆ แต่หอมกลิ่นข้าวคั่ว และได้ความนุ่มจากนม
ส่วนขนมของที่ร้านก็น่าลองหลายเมนู เลือกสั่ง Matche Oreo Cheese Tart (ชิ้นละ 165 บาท) เป็นมัทฉะชีสเค้กบนฐานโอริโอกรุบๆ ได้การผสมผสานรัหว่างความหวานนิดๆ ความเข้มข้นของมัทฉะ และติดขมหน่อยๆ จากโอริโอ
เพลิดเพลินกับมัทฉะแก้วอร่อยกันแล้ว อย่าลืมเดินเล่นชมงานเซรามิกดีไซน์สวยๆ หลากหลายสไตล์ในร้าน ที่มีตั้งแต่อุปกรณ์ชงมัทฉะ แก้วใส่มัทฉะลายต่างๆ ถ้วย จาน ชาม ช้อน ส้อม แก้วมัค ไปจนถึงของตกแต่งน่ารักๆ ที่ถ้าถูกใจชิ้นไหนก็ซื้อกลับบ้านได้เลย
มานั่งเพลิดเพลินไปกับมัทฉะแก้วโปรด ท่ามกลางงานเซรามิกน่ารักๆ ในบรรยากาศชวนนั่ง ที่สำคัญที่นี่ยังเป็นร้าน Pet Friendly พาน้องๆ มานั่งในร้านด้วยก็ได้
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"Matcha routine & more" ตั้งอยู่บนถนนราชพฤกษ์ ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี การเดินทาง ใช้ถนนราชพฤกษ์ หากมาจากตลิ่งชัน ร้านจะอยู่เลยวงเวียนราชพฤกษ์มาประมาณ 1 กิโลเมตร ด้านหน้าร้านมีที่จอดรถประมาณ 3-4 คัน และมีที่จอดรถเพิ่มเติมอยู่เลยร้านมาเล็กน้อย
ร้านเปิดบริการ วันพุธ-วันจันทร์ (หยุดวันอังคาร) เวลา 09.00-17.00 น. โทร. 08-2584-5928
Facebook : Matcha routine & more
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