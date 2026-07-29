ส่องคลิป “บ้านวุ้งกะสัง” คลิปล่าสุดที่ “ฮลุน โซโล่” ลงไว้ ก่อนขาดการติดต่อที่จอร์เจียกว่า 15 วัน

พาส่องคลิป “หมู่บ้านวุ้งกะสัง” หมู่บ้านลึกลับในไทยที่ไม่มีไฟฟ้าและสัญญาณเน็ต ซึ่งเป็นการเดินทางครั้งล่าสุดของ “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์สายแบกเป้เที่ยวคนเดียว ที่ได้ลงไว้ในเพจเฟซบุ๊ก ก่อนเดินทางไปประเทศจอร์เจียและขาดการติดต่อกับครอบครัวไปแล้วกว่า 15 วัน
โดยคลิปล่าสุด ที่ “ฮลุน โซโล่” ได้โพสต์ไว้ในเพจ “ฮลุน โซโล่” ที่มีผู้ติดตามกว่า 2.6ล้านคน เป็นการเดินทางไปยังหมู่บ้านวุ้งกะสัง อ.คลองลาน จ.กำเเพงเพชร ที่ได้ลงไว้เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 69 ก่อนที่ฮลุนจะเดินทางไปประเทศจอร์เจียเพียงลำพัง และขาดการติดต่อกับครอบครัวไปตั้งวันที่ 13 ก.ค. ที่ผ่านมา
สำหรับรายละเอียดในคลิป ฮลุนได้เดินทางไปเที่ยวที่หมู่บ้านวุ้งกะสัง และได้เก็บภาพบรรยากาศการใช้ชีวิตของชาวปกาเกอะญอ ที่ใช้ชีวิตในหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าและสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ซึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านได้พาฮลุนซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อไปเที่ยวชมภายในหมู่บ้าน และแวะเช็กอินสถานที่เที่ยวน่าสนใจต่างๆ ที่เป็นแลนด์มาร์กสำคัญ ได้แก่ ถ้ำชัยมงคล น้ำตกวุ้งกระสัน ต้นมะเดื่อยักษ์ 500 ปี และรากไทรยักษ์
และยังได้พาไปชมศูนย์เด็กเล็กที่ล่าสุดได้มีหน่วยงานเข้ามาติดแผงโซล่าเซลล์เพื่อให้เด็กๆ ได้มีไฟใช้ แล้วที่นี่ยังเป็นจุดที่ชาวบ้านสามารถนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นมาชาร์จแบตฟรีได้อีกด้วย
อย่างไรต้องขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวติดต่อ “ฮลุน โซโล่” ได้โดยเร็ว
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