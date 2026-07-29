เปิดพิธีอย่างเป็นยิ่งใหญ่ตระการตา สำหรับงานแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี 2569
เช้าวันนี้ (29 ก.ค. 2569) นายณรงค์ เทพเสนา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน เพื่อประดิษฐานเป็นเทียนชัยมิ่งมงคล ณ ปะรำพิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2569 โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมพิธีและชื่นชมความงดงามตระการตาจำนวนมาก
โดยบรรยากาศการแห่ต้นเทียนเข้าพรรษาวันแรกของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 125 โดยปี 2569 นี้ใช้ชื่องานว่า “ยล แสง ศิลป์ ถิ่นเมืองธรรม เมืองเทียน” ซึ่งปีนี้ตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอย่างวันอาสาฬหบูชาอีกด้วย