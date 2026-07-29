แอ่วน่านเหนือ “ห้วยโทน” โดนใจ วิวสุดบรรเจิด...เขาสูง นาสวย รุ่มรวยสายหมอก

วสันต์ฤดู...
ฝนโปรยสาย ดินชุ่มชื้น ฟ้าชุ่มฉ่ำ
วันนี้ภาคการท่องเที่ยวของไทย ได้เปลี่ยนภาพจำใหม่ของช่วงฤดูฝนที่เคยถูกมองว่าเป็น “โลว์ซีซั่น” มีฝนตกเลอะเทอะเฉอะแฉะ ไม่น่าออกเดินทางท่องเที่ยว ให้กลายเป็น “กรีนซีซั่น” ที่เมื่อออกเดินทางท่องเที่ยวไปตามโลเคชั่นที่ใช่ในบรรยากาศกรีน ๆ ก็จะพบกับมนต์เสน่ห์ของขุนเขาป่าไพรเขียวสดใส นาไร่เขียวขจี สายน้ำตกชุ่มฉ่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามขุนเขาดอยสูง จะได้พบกับ “สายหมอก (หลัง) ฝน” เลื่อนลอยไหลไต่ระเรี่ยหยอกล้อกับขุนเขาเขียว ชวนให้ประทับใจกระไรปานนั้น
สำหรับหนึ่งในเมืองน่าเที่ยวชั้นเยี่ยมช่วงฤดูฝนของบ้านเรา คือ “จังหวัดน่าน” โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านตอนบน หรือที่คนนิยมเรียกกันว่า “น่านเหนือ” ซึ่งวันนี้มีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอย่าง “บ้านสะปัน” (ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ) เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวชั้นดี ถือเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลต์แห่งน่านเหนือในช่วงกรีนซีซั่นที่คนที่ชื่นชอบในธรรมชาติ เขาสูงนาสวย และวิวทิวทัศน์สุดแจ่ม ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง
ขณะที่ห่างจากหมู่บ้านสะปันขึ้นเขาสูงไปทางทิศเหนืออีกประมาณ 10 กิโลเมตร จะเป็น “บ้านห้วยโทน” ที่วันนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวมาแรงของภาคเหนือ
ห้วยโทน หมู่บ้านโดด ๆ บนขุนเขา
บ้านห้วยโทน ตั้งอยู่ที่ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ บริเวณหลังคาจังหวัดน่านติดกับ สปป.ลาว บนความสูงกว่า 1,200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
ชาวบ้านห้วยโทนเกือบทั้งหมดเป็นชาวลัวะ ชื่อบ้านห้วยโทน มาจากคำว่า “สะโทน” หมายถึงหมู่บ้านโดด ๆ ที่ตั้งอยู่บนเขา ซึ่งสะท้อนภาพของหมู่บ้านแห่งนี้ที่ตั้งอยู่บนดอยสูงได้อย่างชัดเจน
ในอดีตชาวบ้านห้วยโทนดำรงวิถีแบบดั้งเดิม มีการปลูกไร่ข้าวหมุนเวียน ที่จำเป็นต้องเพาะปลูกข้าวให้ได้ปริมาณมากเพียงพอต่อการบริโภคทั้งปี จึงมีการบุกรุกทำลายป่า จนเกิดปัญหาภูเขาหัวโล้นตามมา
อย่างไรก็ดีเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว ทางภาครัฐได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวชุมชนบ้านห้วยโทน ภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ” ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีจากชาวชุมชน
หลังมีการนำองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาช่วยมาเพิ่มผลผลิตข้าว มีการส่งเสริมอาชีพทางเลือกใหม่ด้วยระบบการเกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการปลูกกาแฟใต้ร่มไม้ใหญ่ที่ช่วยลดพื้นที่ไร่หมุนเวียน ช่วยลดการเผาซึ่งเป็นสาเหตุของหมอกควันไฟป่า ทำให้สามารถช่วยฟื้นคืนพื้นที่สีเขียว และเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับขุนเขาดอยสูงแห่งนี้ได้ไม่น้อย
ปัจจุบันบ้านห้วยโทนถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งปลูกกาแฟชั้นดีของเมืองไทย เนื่องจากพื้นที่ปลูกกาแฟตั้งอยู่บนที่สูงราว 1,200-1,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล และสภาพพื้นที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
“กาแฟห้วยโทน” เป็นกาแฟอาราบิก้า ที่นอกจากจะปลูกใต้ร่มไม้ใหญ่แล้ว ชาวบ้านที่นี่ยังมีความพิถีพิถันใส่ใจในทุกกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟคุณภาพ มีรสชาติโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่นี่สามารถซื้อกาแฟที่ผลิตจากแหล่งติดไม้ติดมือกลับบ้าน หรือจะดื่มกาแฟที่ดริปที่ชงกันสด ๆ จากคาเฟ่ต่าง ๆ ที่มีขายกันหลายร้านบนดอยสูงแห่งนี้ก็ได้บรรยากาศไม่น้อยเลย
นอกจากกาแฟแล้ว ชาวชุมชนบ้านห้วยโทนยังปลูกพริกหวาน องุ่น สตรอเบอร์รี่ และมีการทำนาบนดอยแบบ “นาขั้นบันได” ที่ถือเป็นอีกหนึ่งทิวทัศน์ไฮไลต์ของหมู่บ้านแห่งนี้
ห้วยโทน โดนใจ
สำหรับการเดินทางขึ้นเขาสูงไปเที่ยวหมู่บ้านห้วยโทนนั้น ต้องตั้งต้นที่หมู่บ้านสะปัน และต้องใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อ และผู้ขับต้องมีความชำนาญในการขับรถขึ้นบนดอยสูง (มีรถของชุมชนให้บริการรับ-ส่ง จากสะปันสู่ห้วยโทน)
เส้นทางจากสะปันสู่ห้วยโทน มีระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลาขับรถประมาณ 40-60 นาที (ขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้ขับขี่และสภาพถนนในช่วงนั้น ๆ) จากหมู่บ้านสะปันคณะเราขับผ่านสะพานโอโซน ไปตามเส้นทางที่สมบุกสมบันเอาเรื่อง เพราะต้องขึ้นเขาสูงคดเคี้ยว มีโค้งหักศอกในบางช่วง และต้องเผชิญกับสภาพถนน 3 แบบ ทั้งถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง และถนนที่เทคอนกรีตเป็น 2 สาย เฉพาะพอดีให้ล้อรถวิ่งไปตามทางแบบฉิวเฉียด
อย่างไรก็ดีสำหรับเส้นทางสายสะปัน-ห้วยโทนนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามมากแห่งหนึ่งของเมืองไทย โดยเฉพาะยามเมื่อรถขับไต่ขึ้นเขาสู่พื้นที่บ้านห้วยโทนบนดอยสูงนั้น บนนี้มีจุดให้แวะพักชมวิว ถ่ายรูปกันมากมาย อาทิ
-“ห้วยโทนคอฟฟี่ฟาร์ม” คาเฟ่ที่ดำเนินงานภายใต้คอนเซ็ปต์ “จากต้นสู่แก้ว จากไร่เลื่อนลอย สู่ไร่กาแฟ” ซึ่งสะท้อนตัวตนของชุมชนได้เป็นอย่างดี
ห้วยโทนคอฟฟี่ฟาร์ม เป็นคาเฟ่ เล็ก ๆ บนดอยสูง ที่มีบรรยากาศดีมาก นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นมานั่งละเลียดกาแฟห้วยโทน ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามเบื้องล่างได้อย่างเต็มตา
-“ลำธารระหว่างทาง” เป็นลำธารเล็ก ๆ ไหลไต่ระดับเป็นชั้นเตี้ย ๆ จุดนี้ไม่ใช่จุดท่องเที่ยวหลัก แต่คณะเราเห็นว่าสวยน่าประทับใจเลยลงไปถ่ายรูป และบางคนก็ลงเล่นน้ำ เพื่อตอกย้ำคำกล่าวที่ว่า “บางครั้งเรื่องราวระหว่างทาง ก็น่าประทับใจไม่แพ้จุดหมายปลายทาง”
-“นาขั้นบันไดบ้านห้วยโทน” เป็นจุดชมวิวไฮไลต์และภาพจำสำคัญของที่นี่ กับทิวทัศน์ทุ่งนาขั้นบันไดขนาดย่อม ที่ตั้งโดดเด่นท่ามกลางขุนเขาแวดล้อม มีสายหมอกลอยหยอกล้อ ที่ดูแล้วน่าประทับใจกระไรปานนั้น
-“ห้วยโทนดีวิว” อีกหนึ่งโฮมสเตย์วิวหลักล้าน มองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของขุนเขาเบื้องหน้า ในวันฟ้าเปิดสามารถมองเห็นไกลไปจนถึงหมู่บ้านสะปันโน่นเลย
-“เนินโอบรัก” จุดชมวิวท่ามกลางขุนเขาโอบกอด ที่ชื่อก็ยอด วิวก็เยี่ยม กับทิวทัศน์ของทะเลภูเขาอันสวยงามกว้างไกล แถมยังมีขุนเขาใหญ่เขียวขจีตั้งตระหง่านโดเด่นอยู่ใกล้ ๆ กัน ซึ่งให้บรรยากาศคล้ายกับวิวภูเขาที่เมืองนอกไม่น้อยเลย
-“กม. 4 แคมป์” เป็นจุดชมวิวที่มีการปรับแต่งพื้นที่อย่างสวยงามเป็นระเบียบ มีไฮไลต์คือวิวทุ่งนาขั้นบันได ท่ามกลางขุนเขาน้อยใหญ่
นอกจากนี้ยังมีชิงช้าให้โยก ให้นั่งชมวิว และมีรถจี๊บโบราณ 2 คันตั้งเด่นเป็นพร็อพเก๋ ๆ ให้ถ่ายรูป ซึ่งนั่งท่องเที่ยวสามารถปีนขึ้นไปยืนโพสต์ท่าเท่ ๆ บนฝากระโปรงรถคันแรก และหลังคารถคันที่ 2 ได้
ที่ กม.4 แคมป์ ยังมีคาเฟ่ และที่พักบรรยากาศดีวิวหลักล้านให้บริการอีกด้วย
นอกจากจุดเช็กอินและจุดชมวิวตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว บ้านห้วยโทนยังมีจุดชมวิวสวย ๆ งาม ๆ ริมขุนเขาระหว่างทางให้ชมกันอีกเพียบ
รวมถึงมีโฮมสเตย์ของชาวบ้านในพื้นที่ที่ดำเนินงานแบบวิสาหกิจชุมชนในชื่อ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยวบ้านห้วยโทน” กว่า 20 เจ้า ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกพักค้างคืนบนดอยสูง เพื่อเสพบรรยากาศ นาสวย เขาสูง และสายหมอกที่ลอยอ้อยอิ่งหยอกล้อ
และนี่ก็คือมนต์เสน่ห์ของบ้านห้วยโทน แห่งดินแดนน่านเหนือในช่วงกรีนซีซั่น ที่ยังคงความงดงามท่ามกลางธรรมชาติอันพิสุทธิ์ ถือเป็นอีกหนึ่งจุดชาร์จแบตเติมพลัง ให้กับชีวิต ซึ่งทั้งชาวชุมชนและนักท่องเที่ยวต้องช่วยกันเก็บบรรยากาศทางการท่องเที่ยวอันน่าประทับใจแบบนี้ให้อยู่คู่จังหวัดน่านไปตราบนานเท่านาน
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บ้านห้วยโทน ตั้งอยู่บนดอยสูงราว 1,200-1,600 จากระดับน้ำทะเล ในตำบล ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
บ้านห้วยโทน ตั้งอยู่ห่างไปทางทิศเหนือของบ้านสะปันประมาณ 10 กิโลเมตร ระหว่างทางจากบ้านสะปันไปบ้านห้วยโทนจะพบกับสามแยก แยกขวาไปบ้านห้วยโทน แยกซ้าย ไปบ้านห้วยหมี ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
การเดินทางสู่บ้านห้วยโทนในช่วงฤดูฝน ต้องใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อ และต้องตั้งต้นที่บ้านสะปัน ซึ่งมีรถของชุมชนให้บริการ และมีที่พักแบบโฮมสเตย์ของชุมชนให้เลือกกว่า 20 แห่ง ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวบ้านห้วยโทน โทร. 082-190-0491
และสามารถสอบถามข้อมูลที่พัก ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน ได้ที่ ททท. สำนักงานน่าน โทร. 0 5471 1217-8 หรือที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ ททท.สำนักงานน่าน