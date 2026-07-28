“25 มรดกโลกใหม่” ปี 2026 มรดกทรงคุณค่าระดับโลก

“ยูเนสโก” ประกาศรายชื่อ “25 มรดกโลกแห่งใหม่” ประจำปี 2026 เป็นมรดกอันทรงคุณค่าของคนทั้งโลก โดยมีมรดกโลกทางวัฒนธรรม 19 แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 5 แห่ง และ มรดกโลกแบบผสมผสาน 1 แห่ง รวมถึงการปรับเปลี่ยนอาณาเขตจากแหล่งมรดกโลกเดิมอีก 2 แห่ง และแหล่งมรดกโลกที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงตามเกณฑ์ของยูเนสโกอีก 1 แห่ง
ราวๆ เดือนกรกฎาคมของทุกปี องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) จะมีการประกาศรายชื่อมรดกโลกแห่งใหม่ ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก
ซึ่งในปีนี้ มีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 48 ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 20 – 29 กรกฎาคม 2569 ซึ่งก็มีการประกาศมรดกโลกแห่งใหม่ออกมาแล้ว และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เนื่องจากประเทศไทยก็มีมรดกโลกแห่งใหม่เพิ่มขึ้นเช่นกัน นั่นคือ “วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร” จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นมรดกโลกลำดับที่ 9 ของประเทศไทย และเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้
ในปีนี้ มีมรดกโลกแห่งใหม่จำนวน 25 แห่ง แบ่งเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม 19 แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 5 แห่ง และ มรดกโลกแบบผสมผสาน 1 แห่ง รวมถึงการปรับเปลี่ยนอาณาเขตจากแหล่งมรดกโลกเดิมอีก 2 แห่ง และแหล่งมรดกโลกที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงตามเกณฑ์ของยูเนสโกอีก 1 แห่ง ดังนี้
มรดกโลกทางวัฒนธรรม
Aalto Works (Finland)
เป็นอาคารและกลุ่มอาคารสมัยใหม่ 13 แห่งทั่วประเทศฟินแลนด์ (ที่สร้างขึ้นราว ค.ศ. 1928–1988) เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในศตวรรษที่ 20 และการตอบสนองต่อความต้องการทางสังคมในวงกว้าง โครงสร้างสาธารณะ ชุมชน และที่อยู่อาศัยเหล่านี้ ซึ่งพบได้ทั้งในเขตเมืองและชนบท เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติในฐานะผลงานของอัลวาร์ อัลโต แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันของอัลโต, ไอโน มาร์ซิโอ-อัลโต, เอลิสซา อัลโต, สตูดิโออัลโต และหุ้นส่วนด้านการออกแบบของพวกเขา ผลงานเหล่านี้มีรากฐานมาจากประเพณีการก่อสร้างของฟินแลนด์ ในขณะเดียวกันก็ดึงเอาแนวคิดสมัยใหม่ระดับโลกมาใช้ แสดงออกถึงวิสัยทัศน์ที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง เฉพาะพื้นที่ และความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของฟินแลนด์ในด้านสถาปัตยกรรมสมัยใหม่
Alamut Castle and Related Fortifications (Iran)
กลุ่มโบราณสถานแห่งนี้ประกอบด้วยปราสาทอะลามุตและป้อมปราการที่เกี่ยวข้องอีก 6 แห่ง ได้แก่ ลัมเบซาร์ นาวิซาร์ชาห์ ชัมส์ เคลเยห์ กอสตินลาร์ ชีร์กูห์ และอิลาน ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์บนเทือกเขาอัลบอร์ซ ทางตอนเหนือของอิหร่าน ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 11 ปราสาทอะลามุตทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางการเมือง การทหาร และศูนย์กลางทางปัญญาของกลุ่มนีซารี อิสมาอีลี ซึ่งเป็นขบวนการอิสลามที่มีอิทธิพลและแผ่ขยายไปทั่วอิหร่านและโลกอิสลาม ป้อมปราการแห่งนี้ทำหน้าที่ทั้งเป็นที่ลี้ภัยและเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวัฒนธรรม ค้ำจุนชุมชนนีซารีจนกระทั่งการล่มสลายของอะลามุตในปี 1256 และยังคงมีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์ทางศาสนาและปัญญาของภูมิภาคนี้มาอย่างยาวนาน
Amazonia Theaters (Brazil)
แหล่งมรดกแห่งนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสองส่วน ได้แก่ โรงละคร Theatro da Paz และจัตุรัส Praça da República ในเมืองเบเลม (Belém) รวมถึงโรงละคร Teatro Amazonas และลาน Largo de São Sebastião ในเมืองมานาอุส (Manaus) สถานที่เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นในรัฐปารา (Pará) และรัฐอามาโซนัส (Amazonas) ของประเทศบราซิลในช่วง "ยุคทอง" ของภูมิภาคอเมซอน ซึ่งเป็นผลมาจากความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในยุคเฟื่องฟูของการผลิตยางพารา (Rubber Cycle) ระหว่างปี ค.ศ. 1879 ถึง 1912 กลุ่มอาคารและพื้นที่เหล่านี้ได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสและยุโรป ผสานกับการตกแต่งด้วยลวดลายที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของอเมซอน โดยได้รับการออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นทางการเมืองและการพัฒนาผังเมือง
Ancient Buddhist Site of Sarnath (India)
แหล่งมรดกแห่งนี้ประกอบด้วยซากสถาปัตยกรรมและโบราณสถานของสารนาถ ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาและได้พบกับเหล่าสาวกกลุ่มแรกในช่วงศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล สารนาถได้รับการระบุโดยพระพุทธองค์ว่าเป็นหนึ่งในสี่สังเวชนียสถานหลักของชาวพุทธ และได้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาเป็นเวลาหลายศตวรรษด้วยการอุปถัมภ์จากทั้งราชสำนัก คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ส่งผลให้มีการก่อสร้างสถูป วัด และวิหารจำนวนมาก หลังจากที่เคยรุ่งเรืองในฐานะศูนย์กลางสำคัญทางพุทธศาสนา สารนาถก็เสื่อมถอยลงในศตวรรษที่ 12 และถูกลืมเลือนไปจนกระทั่งมีการค้นพบอีกครั้งในศตวรรษที่ 18 ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นเขตโบราณสถานสองแห่ง และยังคงเป็นทั้งจุดหมายปลายทางสำคัญสำหรับการท่องเที่ยวและสถานที่แสวงบุญที่กลับมามีความสำคัญอีกครั้งสำหรับชาวพุทธทั่วโลก
Ancient Capitals of Asuka and Fujiwara (Japan)
อาซึกะและฟูจิวาระตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแอ่งนารา เป็นเมืองหลวงโบราณสองแห่งของญี่ปุ่นที่สะท้อนถึงการสถาปนาระบบรัฐรวมศูนย์อำนาจ ซึ่งมีต้นแบบมาจากระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรของจีนที่เรียกว่า "ริตสึเรียว" (ritsuryo) แหล่งโบราณคดีทั้ง 19 แห่ง ประกอบไปด้วยพระราชวังหรือที่ทำการของรัฐ วัดพุทธศาสนา และสุสานเนินดิน ได้เก็บรักษาหลักฐานทางโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับเมืองหลวงอาซึกะ (ค.ศ. 588–694) และเมืองหลวงฟูจิวาระ (ค.ศ. 694–710) ไว้ เมืองหลวงอาซึกะได้รับการสถาปนาขึ้น ณ บริเวณที่ตั้งของวัดอาซึกะเดระ (Asuka-dera) ซึ่งเป็นวัดพุทธศาสนาแห่งแรกในญี่ปุ่น สถานที่เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการรับเอาองค์ประกอบสำคัญของการปกครองแบบรวมศูนย์อำนาจในยุคแรกเริ่มและการวางรากฐานระบบดังกล่าวให้มั่นคง อีกทั้งยังส่งอิทธิพลต่อเมืองหลวงของญี่ปุ่นในยุคต่อมาอย่างนาราและเกียวโตอีกด้วย
Beaches of the D-Day Landings, Normandy, 1944 (France)
พื้นที่อนุสรณ์แห่งนี้อยู่ตามแนวชายฝั่งนอร์มังดีประมาณ 80 กิโลเมตร ครอบคลุมหาด Utah, Omaha, Gold, Juno และ Sword รวมถึง Pointe du Hoc สถานที่เหล่านี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการยกพลขึ้นบกของฝ่ายสัมพันธมิตรเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 1944 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของปฏิบัติการ Overlord ที่เป็นจุดเริ่มของการปลดปล่อยยุโรปตะวันตกจากการยึดครองของนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง พื้นที่แห่งนี้ยังคงรักษาส่วนสำคัญของกำแพงแอตแลนติกของเยอรมันไว้ รวมถึงบังเกอร์ ป้อมปืนใหญ่ จุดควบคุมการยิง และรังต่อต้าน ตลอดจนร่องรอยในสนามรบ อุปกรณ์สงครามดั้งเดิม และภูมิทัศน์อนุสรณ์ที่สำคัญ เช่น สุสานทหารอเมริกันที่ Colleville-sur-Mer
Gdynia Modernist City Centre (Poland)
“ศูนย์กลางเมืองสมัยใหม่ของกดิเนีย” ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลบอลติก ครอบคลุมถนนสายสำคัญสองสายที่วิ่งจากตะวันออกไปตะวันตกและเหนือไปใต้ โดยมีลักษณะเด่นคือกลุ่มอาคารที่วางผังในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง ศูนย์กลางเมืองแห่งนี้ พร้อมด้วยอาคาร วิลล่าบนเนินเขาคามิเอนนา โกรา และอาคารที่พักอาศัยอื่นๆ ในช่วงเวลานี้ แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากแนวคิดประวัติศาสตร์นิยมในการเปลี่ยนหมู่บ้านกดิเนียให้กลายเป็นประตูทางทะเลที่สำคัญแห่งใหม่ของสาธารณรัฐโปแลนด์แห่งแรก ระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง
Jingdezhen Handicraft Porcelain Industry Sites (China)
แหล่งมรดกแบบต่อเนื่องแห่งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการผลิตเครื่องกระเบื้องเคลือบด้วยฝีมือช่างในช่วงศตวรรษที่ 10 ถึง 19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อภาคอุตสาหกรรม ศิลปะ และการค้า ทั้งภายในประเทศจีนและในระดับสากล องค์ประกอบของแหล่งมรดกนี้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการผลิตเครื่องกระเบื้องเคลือบ ตั้งแต่การขุดและขนส่งวัตถุดิบ นวัตกรรมการออกแบบเตาเผา ไปจนถึงการจัดสรรพื้นที่และโครงสร้างทางสังคมสำหรับการผลิตในระดับใหญ่ จิ่งเต๋อเจิ้นถือเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมทางเทคโนโลยีด้านการผลิตเครื่องกระเบื้องเคลือบ ซึ่งรวมถึงการคิดค้น "สูตรผสมแบบทวิภาค" (binary formula) ที่ใช้ดินเกาลินผสมกับหินพอร์ซเลน (porcelain stone) เครื่องกระเบื้องเคลือบคุณภาพเยี่ยมถูกผลิตขึ้นที่นี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องกระเบื้องเคลือบสีขาว-น้ำเงินและลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งได้กลายเป็นสินค้าล้ำค่าในตลาดโลกและเป็นสัญลักษณ์แห่งวัฒนธรรมและศิลปะของจีน
Mount Amel Castles (Lebanon)
กลุ่มโบราณสถานแห่งนี้ประกอบด้วยป้อมปราการ 5 แห่งที่ตั้งอยู่ทั่วภูมิภาคประวัติศาสตร์จาบัล อาเมล ทางตอนใต้ของเลบานอน ได้แก่ ปราสาทโบฟอร์ต (Qalaat Al Chakif), ปราสาทโทโรน (Qalaat Tibnin), ปราสาทดูบิเอห์ (Qalaat Chakra), ปราสาทมารอน (Qalaat Deir Kifa) และปราสาทชามา (Qalaat Chama’) ปราสาทเหล่านี้ตั้งอยู่บนยอดเขาและสันเขาเชิงยุทธศาสตร์ที่มองเห็นเส้นทางสำคัญในภูมิภาค ก่อให้เกิดเครือข่ายการป้องกันและการบริหารแบบบูรณาการที่ควบคุมการเคลื่อนไหว การสื่อสาร และทรัพยากรทางการเกษตรในอาณาเขตอันกว้างใหญ่ ปราสาทเหล่านี้ได้รับการพัฒนาขึ้นระหว่างยุคกลางและศตวรรษที่ 19 แสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาต่างๆ ของการยึดครองและการปรับตัวโดยผู้ปกครองในยุคสงครามครูเสด ราชวงศ์อัยยูบิด ราชวงศ์มัมลุก ราชวงศ์ออตโตมัน และผู้ปกครองศักดินาในท้องถิ่น ป้อมปราการ ป้อมหลัก หอคอย ประตู และที่พักอาศัยของพวกเขา เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางการทหาร เทคนิคการก่อสร้าง และการบริหารจัดการดินแดนอย่างต่อเนื่องระหว่างประเพณีของยุโรปและตะวันออกใกล้ ขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมป้องกันและเครือข่ายป้อมปราการตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งพันปี
Rock Mosques and Associated Sacred Sites of Mangystau (Kazakhstan)
แหล่งมรดกแบบต่อเนื่อง ซึ่งตั้งอยู่บนคาบสมุทร Mangystau ติดกับทะเลแคสเปียน ประกอบด้วยศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นจากการเจาะสกัดเข้าไปในชั้นหินจำนวน 5 แห่ง พร้อมด้วยพื้นที่ฝังศพขนาดใหญ่ที่อยู่ติดกัน ซึ่งแต่ละแห่งมีความเกี่ยวข้องกับปรมาจารย์ลัทธิซูฟี และมีอายุย้อนไปในช่วงศตวรรษที่ 12 ถึง 18 กลุ่มอาคารเหล่านี้คนในท้องถิ่นเรียกว่า "มัสยิดใต้ดิน" ถือเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมเฉพาะตัวที่สร้างขึ้นภายในถ้ำธรรมชาติ โดยการเจาะสกัดเข้าไปในหน้าผาหินสูงชัน หรือขุดลงไปในพื้นดินท่ามกลางภูมิทัศน์กึ่งทะเลทราย ศาสนสถานเหล่านี้ถือกำเนิดขึ้นในวิถีชีวิตแบบเร่ร่อนบนที่ราบสูง Mangystau และ Ustyurt สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่เป็นผลจากการวิวัฒนาการของแนวปฏิบัติทางศาสนา ซึ่งจิตวิญญาณแบบซูฟีในศาสนาอิสลามได้เข้ามาสานต่อและปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติโบราณดั้งเดิมที่เกี่ยวข้องกับการบูชาบรรพบุรุษ ความศักดิ์สิทธิ์ของภูมิทัศน์ และบทบาทของผู้นำทางจิตวิญญาณ สถานที่เหล่านี้จึงเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญสำหรับการแสวงบุญมาตลอดหลายศตวรรษ
Royal Capetian Fortresses of Languedoc (France)
แหล่งโบราณสถานแห่งนี้ประกอบด้วยป้อมปราการแปดแห่ง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบป้องกันของราชวงศ์กาเปเตียน ที่ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 13-14 หลังสงครามครูเสดอัลบิเจนเซียน ป้อมปราการเหล่านี้สร้างขึ้นบนสันเขาหินขรุขระในทำเลที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ และเป็นแกนหลักของเขตปกครองการ์กาซอนน์ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่ ยืนยันอำนาจของขุนนางเหนือดินแดนเดิมของตระกูลศักดินาอิสระต่างๆ
Sebastia (State of Palestine)
เซบาสเตีย (Sebastia) ตั้งอยู่ในเขตเวสต์แบงก์ โดยมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมยาวนานหลายพันปี เป็นอดีตเมืองหลวงของอาณาจักรอิสราเอลโบราณตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ก่อนคริสตกาล และสืบเนื่องผ่านยุคโรมัน ไบแซนไทน์ อิสลาม สงครามครูเสด จนถึงยุคออตโตมัน แหล่งมรดกโลกนี้ประกอบด้วย ซากเสาหินสไตล์โรมัน โรงละครกลางแจ้ง กำแพงโบราณ และมีความเชื่อว่าเป็นสถานที่ฝังศพของนักบุญจอห์น เดอะ แบปทิสต์ (ญะฮ์ยา) สถานะปัจจุบันถูกบรรจุอยู่ในรายชื่อมรดกโลกที่กำลังอยู่ในภาวะอันตราย เนื่องจากเผชิญปัญหาความขัดแย้งและภัยคุกคามในพื้นที่
Tashkent Modernist Architecture. Modernity and Tradition in Central Asia (Uzbekistan)
กลุ่มอาคารและสิ่งปลูกสร้างสไตล์โมเดิร์นจำนวน 10 แห่งที่เป็นตัวแทนของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สร้างขึ้นระหว่างทศวรรษ 1960 ถึงต้นทศวรรษ 1990 ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญในการฟื้นฟูและเปลี่ยนแปลงเมืองทาชเคนต์ หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี 1966 กลุ่มอาคารนี้ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ หอแสดงนิทรรศการ โรงแรม ที่พักอาศัย สถาบันทางวัฒนธรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกทางวิทยาศาสตร์หรือโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขอบเขตการใช้งานที่หลากหลายของสถาปัตยกรรมในยุคปลายโซเวียต เก้าในสิบส่วนประกอบตั้งอยู่ตามแนวแกนเมืองที่วางแผนไว้ใหม่ของใจกลางเมืองที่ได้รับการบูรณะใหม่ ตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทต่างๆ ที่ปรับเปลี่ยนทาชเคนต์ให้กลายเป็นมหานครสังคมนิยมสมัยใหม่
The Cemetery Complexes of the Xiongnu Nobility (Mongolia)
แหล่งโบราณคดีแห่งนี้ประกอบด้วยสุสานแปดแห่งของขุนนางซยงหนู ซยงหนูเป็นบรรพบุรุษโบราณของกลุ่มชนเร่ร่อนในยูเรเซีย ได้สร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสต์ศักราชถึงศตวรรษที่ 2 หลังคริสต์ศักราช ซึ่งในที่สุดก็ครอบครองดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่มองโกเลียในปัจจุบัน พวกเขาติดต่อกับชาวฮั่น และควบคุมจุดเชื่อมต่อต่างๆ ตามเส้นทางหลักของเส้นทางสายไหม วัตถุโบราณหลากหลายชนิดที่พบในสุสาน รวมถึงอุปกรณ์สำหรับม้าและรถม้า ตลอดจนอาวุธ เครื่องมือ และอาหารสำหรับชีวิตหลังความตาย เปิดโอกาสให้เห็นภาพวิถีชีวิตและโครงสร้างทางสังคมของซยงหนู สุสานของขุนนางซยงหนูแสดงให้เห็นถึงทักษะด้านวิศวกรรมและการจัดการของวัฒนธรรมเร่ร่อนนี้เป็นหลัก
The Medinas of the Historic Sultanates of the Comoros (Comoros)
สถานที่แห่งนี้ประกอบด้วยเมืองประวัติศาสตร์หกแห่ง ซึ่งพัฒนามาจากศูนย์กลางเมืองที่เกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดในช่วงศตวรรษที่ 11 และวิวัฒนาการเป็นนครรัฐในช่วงศตวรรษที่ 14-15 ในที่สุดเมืองเหล่านี้ก็กลายเป็นศูนย์กลางเมืองหลักของรัฐสุลต่านที่ก่อตั้งขึ้นบนเกาะต่างๆ ในหมู่เกาะโคโมโรส ด้วยระบบการจัดระเบียบทางสังคมแบบลำดับชั้นที่เหมือนกัน โดยอิงจากประเพณีสืบสายตระกูลทางฝ่ายหญิงและระบบการอยู่อาศัยตามฝ่ายหญิง ระบบกลุ่มอายุ และประเพณีอิสลามสืบสายตระกูลทางฝ่ายชายที่ยังคงมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบเมืองและสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะ ซึ่งเป็นผลมาจากการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการอพยพและเครือข่ายการค้าในมหาสมุทรอินเดีย โดยฝังอยู่ในบริบททางสังคม ภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
The Roças of Sao Tome and Principe: Colonial Agricultural System and Forced Migration (Sao Tome and Principe)
ทรัพย์สินชุดนี้ประกอบด้วยไร่ขนาดใหญ่ 6 แห่งที่แยกจากกันทางภูมิศาสตร์ (ไร่เกษตรกรรมในยุคอาณานิคมของโปรตุเกส) ตั้งอยู่บนเกาะเซาตูเมและปรินซิเป ได้แก่ มอนเตคาเฟ่, อากัวอิเซ, ดิโอโกวาซ, เซาฌูเอา, ซุนดี และเบโลมอนเต โดยรวมแล้ว ไร่เหล่านี้แสดงถึงระบบไร่เกษตรกรรมในยุคอาณานิคมที่วางแผนไว้เป็นอย่างดี ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตกาแฟและโกโก้เป็นหลัก โดยผสมผสานพื้นที่เกษตรกรรม โครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรม พื้นที่อยู่อาศัย และสิ่งอำนวยความสะดวกทางสังคมเข้าไว้ในผังเมืองที่มีโครงสร้างอย่างซับซ้อน ทรัพย์สินชุดนี้แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานของระบบเกษตรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในยุคอาณานิคม ซึ่งอาศัยการอพยพและการใช้แรงงานบังคับ ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 ถึงกลางศตวรรษที่ 20 เพื่อรักษาระดับการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ระดับโลกหลังจากการเลิกทาส
The system of Italian-style condominio theatres of the 18th and 19th centuries in Central Italy (Italy)
กลุ่มอาคารนี้ประกอบด้วยโรงละครแบบคอนโดมินิโอสไตล์อิตาลีจำนวน 10 แห่ง สร้างขึ้นระหว่างกลางศตวรรษที่ 18 ถึงปลายศตวรรษที่ 19 ในแคว้นเอมิเลีย-โรมาญญา มาร์เค และอุมเบรีย ทางตอนกลางของอิตาลี สถาปัตยกรรมของโรงละครเหล่านี้เป็นตัวแทนของลัทธิคลาสสิกใหม่ผสมผสานอิทธิพลของลัทธิบาโรกตอนปลาย โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ที่นั่งแบบห้องชมการแสดงเป็นชั้นๆ ห้องโถงที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อคุณภาพเสียงและการมองเห็นที่ดีที่สุด ที่นั่งชั้นล่าง โถงทางเข้า ศาลาพักผ่อน และเครื่องจักรบนเวทีแบบดั้งเดิม โรงละครเหล่านี้เป็นตัวอย่างของนวัตกรรมระบบ "คอนโดมินิโอ" ซึ่งเป็นรูปแบบการเป็นเจ้าของร่วมและการระดมทุนจากภาครัฐและเอกชน ที่ทำให้เทศบาลและประชาชนทั่วไปสามารถร่วมมือกันสร้างโรงละครในเมืองขนาดเล็กและขนาดกลาง
Village of Sidi Bou Saïd (Tunisia)
หมู่บ้านที่งดงามตั้งอยู่บนแหลมที่มองเห็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ผสานเข้ากับภูมิประเทศหน้าผาอย่างกลมกลืน หมู่บ้านนี้พัฒนาขึ้นรอบสุสานของปรมาจารย์และนักบุญซูฟีนามว่า ซิดี บู ซาอิด ผู้มีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 12-13 ด้วยโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมและการวางผังเมืองที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ความงามอันเป็นเอกลักษณ์ที่สร้างขึ้นจากสีสันอันโดดเด่น และบรรยากาศลึกลับที่เชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของซูฟีที่แผ่ซ่านไปทั่วบริเวณ ที่พักแห่งนี้จึงผสานรวมลักษณะทางธรณีวิทยา สถาปัตยกรรม และจิตวิญญาณเข้าด้วยกัน
Wat Phra Mahathat Woramahawihan, Nakhon Si Thammarat (Thailand)
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (หรือวัดพระมหาธาตุ) ตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช วัดแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาที่สำคัญของภูมิภาคมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในช่วงศตวรรษที่ 8 ด้วยอานิสงส์จากเครือข่ายการค้าข้ามมหาสมุทร วัดแห่งนี้จึงได้รับอิทธิพลจากธรรมเนียมทางศาสนาและสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย อาทิ ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู พุทธศาสนามหายาน และพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่งรับมาจากอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ ชวากลาง ศรีลังกา และดินแดนของชาวมอญในพม่าตอนใต้ อิทธิพลเหล่านี้ได้รับการผสมผสานเข้ากับศาสนสถาน พิธีกรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของวัด ทั้งนี้ รูปแบบทางศิลปะและสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของวัดได้สร้างอิทธิพลที่กว้างขวางและยั่งยืนไปทั่วประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ ธรรมเนียมทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่นยังคงสืบเนื่องมาอย่างยาวนานกว่า 1,500 ปี ไม่ว่าจะเป็นธรรมเนียมการบันทึกพงศาวดารเมืองนครศรีธรรมราช ประเพณีห่มผ้าพระบรมธาตุเจดีย์ประจำปี และการแสดงโนรา
มรดกโลกทางธรรมชาติ
Aqaba Marine Reserve (Jordan)
พื้นที่แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณปลายสุดทางตอนเหนือของทะเลแดง ประกอบไปด้วยระบบนิเวศที่หลากหลายสลับซับซ้อน ทั้งแนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล และแนวปะการังในเขตแสงสลัว (mesophotic reefs) ซึ่งเอื้อต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตในทะเลและกระบวนการทางนิเวศวิทยาที่หลากหลาย พื้นที่นี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบแนวปะการังเขตร้อนที่อยู่เหนือที่สุดในโลก และมีความโดดเด่นในเรื่องปะการังที่มีความทนทานต่ออุณหภูมิสูง โดยปะการังเหล่านี้ได้ปรับตัวมาตลอดช่วงเวลา 10,000 ปี เพื่อรับมือกับปรากฏการณ์คลื่นความร้อนในทะเล ความเค็มของน้ำที่สูง และอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อน เขตสงวนแห่งนี้ช่วยปกป้องทรัพยากรพันธุกรรมทางทะเลที่สำคัญและสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพอันโดดเด่น ซึ่งรวมถึงปะการังแข็งกว่า 150 ชนิด ปลามากกว่า 500 ชนิด และสัตว์จำพวกหอยอีก 1,000 ชนิด นอกจากนี้ ยังมีความสำคัญในระดับโลกด้านความเป็นถิ่นกำเนิดเฉพาะถิ่นของปะการัง โดยเป็นแหล่งอาศัยของปะการังแข็งที่เป็นสายพันธุ์เฉพาะถิ่นของทะเลแดงคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 61 ของสายพันธุ์ทั้งหมด ในขณะที่มีปลามากกว่า 80 ชนิดที่เป็นสายพันธุ์เฉพาะถิ่นของทะเลแดงหรืออ่าวอากาบา
Boma–Badingilo Migratory Landscape (South Sudan)
พื้นที่นี้ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติโบมา อุทยานแห่งชาติบาดิงิโล และที่ราบน้ำท่วมถึงและทุ่งหญ้าสะวันนาโดยรอบในซูดานใต้ ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างระบบพื้นที่ชุ่มน้ำซัดด์และทุ่งหญ้าสะวันนาซูดานตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งทุ่งหญ้าที่ถูกน้ำท่วมตามฤดูกาล พื้นที่ชุ่มน้ำ ที่ราบน้ำท่วมถึง ป่าไม้ และทุ่งหญ้าสะวันนา ซึ่งถูกกำหนดรูปร่างโดยปริมาณน้ำฝนและน้ำท่วมตามฤดูกาล ระบบนิเวศที่เชื่อมต่อกันเหล่านี้เป็นแหล่งรองรับการอพยพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สถานที่แห่งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษาที่สำคัญของภูมิภาค โดยมีชาวมูร์เล ชาวดิงกา ชาวนูเออร์ ชาวอันยูอัก และชาวโทโปซา และกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ที่เป็นผู้ดูแลรักษาภูมิประเทศนี้มานานหลายศตวรรษหรือหลายพันปี ผ่านการเลี้ยงสัตว์ การทำเกษตรกรรม และการประมง
Okefenokee National Wildlife Refuge (United States of America)
พื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐจอร์เจียและทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐฟลอริดา เป็นที่อนุรักษ์หนองน้ำโอเคเฟโนกี ซึ่งเป็นพื้นที่พรุน้ำจืดในที่ราบต่ำที่ใหญ่ที่สุดในเขตกึ่งเขตร้อนของโลก และเป็นหนึ่งในระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดภายในแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลกของที่ราบชายฝั่งอเมริกาเหนือ พื้นที่นี้ประกอบด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ทุ่งหญ้าสะวันนา และป่าไม้ที่หลากหลาย นอกจากนี้ พื้นที่นี้ยังประกอบด้วยพื้นที่สำคัญของทุ่งหญ้าสะวันนาต้นสนลองลีฟ (Pinus palustris) ที่ใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งเหลืออยู่ไม่ถึง 3% และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชพันธุ์เฉพาะถิ่นจำนวนมากในภูมิภาคนี้
The Bony Fish Fossils of the Western Limfjord – Evolution and Climate Adaptation in the Earliest Eocene (Denmark)
แหล่งโบราณคดีแห่งนี้ตั้งอยู่ในทะเลลิมฟยอร์ดตะวันตกทางตอนเหนือของจัตแลนด์ ประเทศเดนมาร์ก ประกอบด้วยหน้าผาชายฝั่งของฮันคลิทและนูเดคลิท ซึ่งเป็นแหล่งที่พบซากดึกดำบรรพ์ปลาที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ดีที่สุดในโลก แหล่งโบราณคดีแห่งนี้เป็นแหล่งที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดสำหรับการทำความเข้าใจวิวัฒนาการและการกระจายตัวของปลาที่มีกระดูก (เทเลออส) ในยุคแรกเริ่มหลังจากการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ในปลายยุคครีเทเชียส แหล่งโบราณคดีแห่งนี้มีซากดึกดำบรรพ์ทางทะเลและทางบกที่อุดมสมบูรณ์และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม รวมถึงปลา เต่าทะเล นก แมลง พืช และจุลฟอสซิล ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่หาที่เปรียบไม่ได้เกี่ยวกับชีวภาคในยุคอีโอซีนตอนต้น แหล่งอนุรักษ์นี้รวบรวมปลาไว้ประมาณ 25 ถึง 29 อันดับ และมากกว่า 80 ชนิด โดยบันทึกวิวัฒนาการและการปรับตัวของสายพันธุ์ปลาในยุคต้นสมัยใหม่ในช่วงเวลาที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
Wadi Wurayah (United Arab Emirates)
ที่ดินผืนนี้ตั้งอยู่ภายในเทือกเขาฮาจาร์ในเอมิเรตฟูไจราห์ ในทางธรณีวิทยา เทือกเขาฮาจาร์เป็นแหล่งหินโอฟิโอไลต์ที่กว้างขวางและได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี ซึ่งก่อตัวขึ้นในช่วงกระบวนการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกในยุคครีเทเชียสตอนปลาย ในเชิงนิเวศวิทยา ที่ดินผืนนี้ตั้งอยู่ในเขตป่าชายเลนและพุ่มไม้เชิงเขาอัลฮาจาร์ ซึ่งได้รับการยอมรับในด้านความโดดเด่นทางนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพสูง และระดับความเฉพาะถิ่นที่สำคัญ หุบเขา Wadi Wurayah เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต 1,099 ชนิด (สัตว์ 883 ชนิด และพืช 216 ชนิด) รวมถึงอย่างน้อยสิบชนิดที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ทั่วโลก ซึ่งคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของชนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบก และเกือบครึ่งหนึ่งของชนิดสัตว์เลื้อยคลานบนบกที่บันทึกไว้ในประเทศ
มรดกโลกแบบผสมผสาน
The wider area of Mount Olympus (Greece)
ภูเขาโอลิมปัสตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศกรีซและเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศ สภาพภูมิอากาศเฉพาะถิ่นซึ่งเกิดจากความใกล้ชิดกับทะเลและความสูงชัน ทำให้เกิดความหลากหลายอย่างน่าทึ่งในภูมิประเทศ สภาพอากาศ และพืชพรรณ ในภูมิประเทศนี้ ชาวกรีกโบราณได้ตั้งที่ประทับของเทพเจ้าโอลิมปัสทั้งสิบสององค์ โดยมีซุสเป็นเทพเจ้าสูงสุด รวมถึงเทพธิดาแห่งศิลปะและเทพธิดาแห่งความงาม ผ่านงานเขียนของเฮซิออดและโฮเมอร์ ภูเขาโอลิมปัสกลายเป็นจุดศูนย์กลางของเทพปกรณัมกรีกในโลกกรีกและโรมัน ทำให้ภูเขาโอลิมปัสเป็นสัญลักษณ์ที่ยั่งยืนของอารยธรรมกรีก สถานที่แห่งนี้มีลักษณะทางภูมิประเทศที่โดดเด่น รวมถึงแอ่งธารน้ำแข็ง หน้าผาหินปูน หลุมยุบแบบคาร์สต์ และทุ่งหินโอลิสโทลิธ ในขณะที่สันเขาแหลมคม เช่น กลุ่มหินมิทิกาส-สเตฟานี และหุบเหวลึก เช่น เอนิเปียส แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภูเขาโอลิมปัสเคยเป็นแหล่งหลบภัยจากยุคน้ำแข็งสำหรับพันธุ์ไม้ป่า และยังเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพและพืชเฉพาะถิ่นของเมดิเตอร์เรเนียนอีกด้วย
การปรับเปลี่ยนอาณาเขตจากแหล่งมรดกโลกเดิม
มรดกโลกทางวัฒนธรรม
Berlin Modernism Housing Estates (Germany)
โครงการที่อยู่อาศัยในป่าเซห์เลนดอร์ฟ (Waldsiedlung Zehlendorf) สร้างขึ้นระหว่างปี 1926 ถึง 1932 ในกรุงเบอร์ลิน เป็นหนึ่งในโครงการที่อยู่อาศัยสไตล์โมเดิร์นที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี โครงการนี้ประกอบด้วยอาคารอพาร์ตเมนต์หลายชั้นและบ้านแถวแบบครอบครัวเดี่ยว ร้านค้าปลีก สถานีรถไฟพร้อมศูนย์การค้า และพื้นที่สีเขียว โครงการนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นส่วนขยายของโครงการมรดกโลกชุด ‘โครงการที่อยู่อาศัยสไตล์โมเดิร์นในเบอร์ลิน’ โดยเสริมและสนับสนุนชุดโครงการนี้ด้วยการเป็นตัวอย่างที่แตกต่างของโครงการที่อยู่อาศัยสไตล์โมเดิร์น ซึ่งมีลักษณะเด่นคือการผสานเข้ากับภูมิทัศน์ป่าไม้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง การใช้หลังคาแบนแต่เพียงอย่างเดียว หลักการใช้สีที่เฉพาะเจาะจง และการออกแบบด้านหน้าอาคารที่เป็นรูปทรงประติมากรรม เมื่อรวมกับส่วนขยายนี้แล้ว ชุดโครงการนี้จึงเป็นภาพประกอบที่ครอบคลุมของการเคลื่อนไหวปฏิรูปที่อยู่อาศัยทั่วโลกในช่วงต้นศตวรรษที่ 20
มรดกโลกทางธรรมชาติ
Getbol, Korean Tidal Flats (Phase II) (Republic of Korea)
พื้นที่ดังกล่าวประกอบด้วยระบบนิเวศที่ราบน้ำขึ้นน้ำลงที่หลากหลายตามแนวชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ ทางใต้ และทางตะวันตกของสาธารณรัฐเกาหลีในทะเลเหลืองตะวันออก การขยายพื้นที่ครั้งนี้ได้เพิ่มส่วนประกอบใหม่ๆ เข้าไปในพื้นที่เดิม ทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งพื้นที่ราบน้ำขึ้นน้ำลงแบบปากแม่น้ำ ชายฝั่งเปิด หมู่เกาะ และแบบกึ่งปิด พื้นที่นี้ได้รับอิทธิพลจากสภาพทางธรณีวิทยา สมุทรศาสตร์ และภูมิอากาศที่ซับซ้อน ทำให้มีลักษณะทางธรณีสัณฐานวิทยาที่หลากหลาย รวมถึงสันดอนทราย แนวหินทราย ร่องน้ำขึ้นน้ำลง ร่องน้ำกัดเซาะ และเกาะจำนวนมาก ระบบนิเวศที่มีผลผลิตสูงเหล่านี้สนับสนุนชุมชนทางนิเวศวิทยาที่ซับซ้อน ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในพื้นที่ราบน้ำขึ้นน้ำลงสูงเป็นพิเศษ และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญสำหรับนกอพยพ ตลอดจนพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นและพันธุ์ไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์
แหล่งมรดกโลกที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงตามเกณฑ์ของยูเนสโก
มรดกโลกทางธรรมชาติ
Garamba National Park (Democratic Republic of the Congo)
พื้นที่แห่งนี้ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ป่า-ทุ่งหญ้าสะวันนาแบบผสมผสานที่กว้างขวางและต่อเนื่องที่สุดแห่งหนึ่งในแอฟริกาตอนกลาง เป็นเขตเปลี่ยนผ่านทางนิเวศวิทยาที่สำคัญระหว่างระบบนิเวศป่ากินี-คองโกและทุ่งหญ้าสะวันนาซูดาน ครอบคลุมแหล่งที่อยู่อาศัยที่หลากหลาย รวมถึงทุ่งหญ้า ทุ่งหญ้าสะวันนาที่มีต้นไม้ขึ้น ป่ากึ่งผลัดใบ แม่น้ำ ป่าริมแม่น้ำ บึง และพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีต้นกก กระบวนการทางนิเวศวิทยา เช่น ไฟป่า การกินพืช และน้ำท่วมตามฤดูกาล ยังคงหล่อหลอมภูมิทัศน์และรักษาสภาพป่า-ทุ่งหญ้าสะวันนาเอาไว้ อุทยานแห่งนี้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าหลากหลายชนิด รวมถึงช้างป่าแอฟริกา ยีราฟคอร์โดฟาน ฮิปโปโปเตมัส ควายแอฟริกา สิงโต ตัวนิ่ม และลิงหลายชนิด ที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมากกว่า 150 ชนิด นก 459 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 83 ชนิด และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 43 ชนิด รวมถึงสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์และสัตว์เฉพาะถิ่นในภูมิภาคนี้ด้วย
*ภาพประกอบจากเว็บไซต์ http://whc.unesco.org
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