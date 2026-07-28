ชมโชว์แสงสีเสียงเทิดพระเกียรติฯ ผ่าน Projection Mapping อาคารสถิตไทยชโย

แพลน บี ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมชมการแสดง Immersive Art ถ่ายทอดผ่านแสง สี และศิลปะดิจิทัลชุด “สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่แสงแห่งอนาคต” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 27–28 กรกฎาคม 2569 เวลา 19.00 - 00.00 น. บริเวณด้านหน้าอาคารสถิตไทยชโย ถนนราชดำเนินกลาง
ร่วมสัมผัสค่ำคืนแห่งความงดงามทางศิลปะ ที่รังสรรค์ขึ้นด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ผ่านการแสดง Immersive Art ชุด "สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่แสงแห่งอนาคต" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดทำโดยบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ถ่ายทอดผ่าน Projection Mapping ที่ผสานแสง สี และศิลปะดิจิทัลบนอาคารสถิตไทยชโย อาคารประวัติศาสตร์ที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ให้สง่างาม ถ่ายทอดพระราชปณิธานในการ สืบสาน รักษา และต่อยอด ผ่านประสบการณ์เสมือนจริงที่งดงาม ตระการตา และเปี่ยมด้วยความหมาย
ขอเชิญร่วมสัมผัสค่ำคืนแห่งศิลปะ แสงสีสุดตระการตา ที่รังสรรค์ขึ้นด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ โดยการแสดงดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2569 เวลา 19.00–00.00 น. บริเวณด้านหน้าอาคารสถิตไทยชโย
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