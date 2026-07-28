เสน่ห์พังงาหน้าฝน “น้ำตกคลองถ้ำ” ชุ่มฉ่ำน้ำใสเย็นสดชื่น

ชวนสัมผัสเสน่ห์พังงาหน้าฝน เที่ยว “น้ำตกคลองถ้ำ” สัมผัสธรรมชาติสวยงาม น้ำใสเย็นสดชื่น โดยช่วงฤดูฝนจะมีความสวยงามเป็นพิเศษเนื่องจากมีปริมาณน้ำมาก
“น้ำตกคลองถ้ำ” ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลป่ากอ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่มีความสวยงามท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนและสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
น้ำตกคลองถ้ำเป็นน้ำตกชั้นเดียว มีความสูงประมาณ 15 เมตร สายน้ำไหลลดหลั่นลงสู่แอ่งน้ำธรรมชาติที่ใสสะอาด สามารถลงเล่นน้ำได้ในหลายจุด ท่ามกลางร่มเงาของต้นไม้น้อยใหญ่ที่เขียวชอุ่มตลอดสองฝั่งลำธาร โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนจะมีปริมาณน้ำมากเป็นพิเศษ ทำให้น้ำตกมีความสวยงามและบรรยากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การพักผ่อนคลายร้อน
นอกจากนี้ระหว่างเส้นทางเข้าสู่น้ำตก นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ได้ยินเสียงนกร้อง เสียงสายน้ำไหล และอากาศบริสุทธิ์ เหมาะสำหรับการเดินศึกษาธรรมชาติ ถ่ายภาพ และพักผ่อนกับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน
น้ำตกคลองถ้ำนับเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองพังงา และเหมาะสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝน ซึ่งนอกจากจะได้สัมผัสความงดงามของสายน้ำและผืนป่าแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่อีกด้วย
สำหรับจังหวัดพังงายังคงมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย ทั้งทะเล ภูเขา และน้ำตก ซึ่งรอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสความงดงามได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่ธรรมชาติกลับมาสดชื่น เขียวขจี และมีเสน่ห์แตกต่างไปจากฤดูกาลอื่น
ภาพ : อโนทัย งานดี