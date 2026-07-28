โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ 2569 ตอน “สีดา” เปิดจองบัตร 12 สิงหาคม

คนรักโขนต้องไม่พลาด โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ปี 2569 นี้ เตรียมเปิดจำหน่ายบัตร ในวันที่ 12 สิงหาคม ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา
การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ยังคงสร้างความประทับใจให้ผู้ชมมาอย่างต่อเนื่องในทุกปี และในปีนี้การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน “สีดา” ซึ่งได้รับความสนใจจากนักแสดงรุ่นใหม่ผู้เปี่ยมด้วยความสามารถ เดินทางมาร่วมคัดเลือกเพื่อเป็นหนึ่งในนักแสดงโขนครั้งนี้ ด้วยยอดนักแสดงรุ่นใหม่ที่เข้ารับคัดเลือกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมคัดเลือกมากที่สุดเป็นประวัติการถึง 1,135 คน สะท้อนให้เห็นว่า ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ ฝึกฝน และภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของการแสดง มิใช่เพียงแค่ความงดงามบนเวที หากแต่เป็นผลจากพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมุ่งฟื้นฟู อนุรักษ์ และสืบสานศิลปะโขนของชาติ ควบคู่กับการอนุรักษ์งานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่างประกายอีกครั้ง ผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จนก่อให้เกิดเวทีแห่งการเรียนรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการสร้างศิลปินรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง
มาร่วมกันอนุรักษ์ สนับสนุน และส่งต่อ “โขน” ให้คงอยู่คู่สังคมไทย เพื่อให้ศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่านี้ ยังคงเปล่างประกายสู่คนรุ่นต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด
โดยการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน สีดา มีกำหนดจัดแสดงในระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน - วันที่ 10 ธันวาคม 2569 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เปิดจำหน่ายบัตร ในวันที่ 12 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา https://www.thaiticketmajor.com
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