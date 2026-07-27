3 ร้านอาหารจีนเครืออิมแพ็ค ฉลองเทศกาลมงคล "ไหว้พระจันทร์ 2569" ด้วยมูนเค้กพรีเมียม

"เซียนหยวน" เปิดตัวคอลเลกชันมูนเค้กพรีเมียมเป็นครั้งแรก จับมือ "เฮยยิน" และ "ฮ่องกงฟิชเชอร์แมน" เปิดจองแล้ว วันนี้ถึง 25 กันยายน 2569
เครืออิมแพ็ค เมืองทองธานี ต้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ประจำปี 2569 ด้วยการเปิดตัวคอลเลกชันมูนเค้กพรีเมียมจาก 3 ร้านอาหารจีนชั้นนำในเครือ ได้แก่ "เซียนหยวน" (Xian Yuan), "เฮยยิน" (HEI YIN) และ "ฮ่องกงฟิชเชอร์แมน" (Hong Kong Fisherman) คัดสรรวัตถุดิบระดับพรีเมียมและบรรจุภัณฑ์สุดหรูหรา เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญแห่งความสิริมงคลในเทศกาลนี้ เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 25 กันยายน 2569
ไฮไลต์สำคัญของปีนี้เริ่มต้นที่ "เซียนหยวน" ร้านอาหารจีนกวางตุ้งร่วมสมัย ที่เปิดตัวคอลเลกชันมูนเค้กเป็น "ครั้งแรก" อย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ "The First Moon at Xian Yuan" รังสรรค์ตามแนวคิด "Heaven's Garden in Bloom" สื่อถึงการแบ่งปันและความเป็นสิริมงคล ผ่านกล่องลวดลายสัตว์มงคลสุดประณีต บรรจุมูนเค้ก 4 รสชาติ ได้แก่ Durian Royale (ทุเรียนไข่แดงเค็ม), Golden Osmanthus (พุทราจีนดอกหอมหมื่นลี้ไข่แดงเค็ม), Citrus Garden (ส้มโอส้มยูสุ) และ Lychee Blanc (ลิ้นจี่โยเกิร์ต) จำหน่ายราคากล่องละ 888 บาท (4 ชิ้น) รับสินค้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 25 กันยายน 2569 ณ ร้านเซียนหยวน ชั้น 5 เซ็นทรัล พาร์ค สอบถามหรือสั่งจอง โทร. 084-237-1636 หรือ LINE Official: @xianyuanbkk
ด้าน "เฮยยิน" (HEI YIN) ร้านอาหารจีนกวางตุ้งระดับพรีเมียม เปิดตัวคอลเลกชัน "The Blooming Moon" รังสรรค์โดยเชฟแจ็คกี้ ชาน เชฟชาวฮ่องกงผู้มีประสบการณ์กว่า 40 ปี บรรจงขึ้นรูปและประทับอักษรจีนมงคล "福" (ฮก) สื่อถึงโชคลาภและความสุข บรรจุในกล่องทรงรีสีเขียวอันเป็นเอกลักษณ์ มีให้เลือก 4 รสชาติ ได้แก่ ไส้โซเผคัสตาร์ดลาวาไข่แดงเค็ม, ไส้ทุเรียนไข่แดงเค็ม, ไส้ลูกบัวไข่แดงเค็ม และไส้ลูกบัวพุทราจีนไข่แดงเค็ม จำหน่ายราคาชิ้นละ 228 บาท และแบบกล่อง 4 ชิ้น ราคา 888 บาท รับสินค้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 25 กันยายน 2569 ณ ร้านเฮยยิน ชั้น 3 เกษรวิลเลจ สอบถามหรือสั่งจอง โทร. 084-237-1636 หรือ LINE Official: @heiyinbangkok
ปิดท้ายด้วย "ฮ่องกงฟิชเชอร์แมน" (Hong Kong Fisherman) ร้านอาหารจีนกวางตุ้งระดับตำนานกว่า20ปี และ "ฮ่องกง คาเฟ่" (Hong Kong Café) ร้านอาหารจีนฮ่องกงจานด่วน ที่มอบโปรโมชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟ "Early Bird: The Golden Mooncake Gift Box Set 2026" มูนเค้กสูตรต้นตำรับสไตล์ฮ่องกงแท้ บรรจุกล่องละ 4 ชิ้น เลือกมิกซ์รสชาติได้ตามใจชอบจาก 8 ไส้ ได้แก่ คัสตาร์ด, ชาเขียว, กาแฟ, ชานมฮ่องกง, เม็ดบัวฮ่องกงไข่แดง, เม็ดบัวฮ่องกง, ถั่วแดงฮ่องกงไข่แดง และทุเรียนไข่แดง ในราคาพิเศษกล่องละ
688 บาทสุทธิ (รวม VAT 7% แล้ว) พร้อมโปรโมชัน ซื้อครบทุก 10 ชุด รับฟรีทันที 1 ชุด (คละรสชาติได้) สิทธิ์ Early Bird สำหรับลูกค้าที่ชำระเต็มจำนวนหรือมัดจำ 50% ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2569 เท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นได้ สั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 สิงหาคม 2569 รับสินค้าได้ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 25 กันยายน 2569 ณ ร้านฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน บริเวณล็อบบี้ อาคาร 12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โทร. 02-833-5434-5 หรือ LINE Official: @hongkongfisherman และ ร้านฮ่องกง คาเฟ่ บริเวณฟู้ด เอเทรี่ยม อาคารชาเลนเจอร์ 3 โทร. 02-833-4044
ร่วมส่งต่อความสิริมงคลในเทศกาลไหว้พระจันทร์นี้ ด้วยมูนเค้กระดับตำนานสไตล์ฮ่องกงแท้และรสชาติฟิวชันชั้นเลิศ รังสรรค์ อย่างพิถีพิถันเพื่อช่วงเวลาพิเศษของครอบครัว สั่งจองล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ เพื่อไม่พลาดของขวัญมงคล จากร้านอาหารจีน เครืออิมแพ็คที่คุณไว้วางใจได้
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