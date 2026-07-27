ฉลองเทศกาลฤดูร้อนของอิตาลี ด้วยบุฟเฟต์มื้อพิเศษ ที่ พัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา

ห้องอาหาร ลา แฟมมีเลีย (La Familiare) ห้องอาหารอิตาเลียนร่วมสมัย ที่ พัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา (Pattaya Marriott Resort and Spa) ขอเชิญทุกท่านมาร่วมสัมผัสความสุขและบรรยากาศอันมีชีวิตชีวาของ “Italian Summer Ferragosto Feast” เทศกาลฤดูร้อนแห่งการเฉลิมฉลองและสังสรรค์ร่วมกับครอบครัวและคนที่คุณรัก ผ่านมื้ออาหารกลางวันสุดพิเศษที่รวบรวมรสชาติอาหารอิตาเลียนแท้ ความบันเทิงสุดมีชีวิตชีวา และประสบการณ์การรับประทาน
ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 12.30 - 15.30 น. เต็มอิ่มกับมื้อกลางวันสุดพิเศษในสไตล์ Pranzo di Ferragosto หรือ The Grand Lunch มื้อกลางวันตามธรรมเนียมอิตาเลียนที่ประกอบด้วยหลากหลายคอร์ส เพื่อให้คุณได้ใช้เวลาร่วมรับประทานอาหารอย่างผ่อนคลายตลอดช่วงบ่าย นำเสนอเมนูเมดิเตอร์เรเนียนนานาชนิด ตั้งแต่พาสต้าและพิซซ่าปรุงสดใหม่ อาหารทะเลรสเลิศ เนื้อคุณภาพเยี่ยม ตลอดจนของหวานตำรับอิตาเลียนแท้ๆ
ต้อนรับทุกท่านตั้งแต่ก้าวแรกด้วย Welcome Spritz ที่มีให้เลือกสรรทั้ง ลิมอนเชลโล (Limoncello) คัมพารี (Campari) และเครื่องดื่มสไตล์อิตาเลียนบิทเทอร์ (Italian bitters) มอบกลิ่นอายความสดชื่นแห่งฤดูร้อน
สำหรับไฮไลต์ห้ามพลาด เมนูเด่นประจำภูมิภาคของอิตาลีที่คัดสรรมาให้ลิ้มลองอย่างจุใจ อาทิ สเต็กเนื้อวากิวส่วนพิคานญา (Grilled Picanha Wagyu Steak) รีซอตโตเนื้อลูกวัวโอโซบูโก (Risotto with Veal Ossobuco) ที่ปรุงในพาร์เมซานชีสก้อนกลมขนาดใหญ่ หมูกรอบสไตล์ทัสกัน (Tuscan-style Crispy Porchetta) ไก่ชุบแป้งทอดสไตล์มิลาน (Chicken Milanese) พิซซ่าสไตล์เนเปิลส์แท้ ปลาหมึกทอดกรอบ (Calamari Fritti) และคาร์ปาชโชดิมาเร (Carpaccio di Mare) ที่คัดสรรปลาหมึกยักษ์ ทูน่า และปลาซอร์ดฟิชอย่างพิถีพิถัน
นอกจากนี้ ผู้ที่ชื่นชอบอาหารทะเลยังสามารถเต็มอิ่มกับอาหารทะเลย่าบนเตาถ่าน ที่ยกขบวนกุ้งลายเสือ กั้งกระดาน (Slipper Lobster) และปลาท้องถิ่นสดใหม่ พร้อมพาสต้าที่ปรุงจานต่อจาน อาทิ พาสต้าเส้นแทลเลียเตลเล่ (Tagliatelle) ราวิโอลี (Ravioli) ลาซัญญ่า (Lasagna) สปาเกตตีทะเล (Seafood Spaghetti) และ กาโช เอ เปเป้ (Cacio e Pepe) พาสต้าคลุกชีสและพริกไทยดำตำรับโรมัน ร่วมด้วย Burrata Bar ที่นำเสนอชีสบูราต้าและสตราเชียเทลลาคุณภาพเยี่ยม Vegetarian Station ที่รวมเมนูอาหารเรียกน้ำย่อยและสลัดสไตล์อิตาเลียน รวมถึงของหวานต้นตำรับ เช่น ทิรามิสุ (Tiramisu) ทอร์ตา เปเอซานา (Torta Paesana) เค้กช็อกโกแลตและขนมปังตามสไตล์ลอมบาร์ดี และทอร์ตา อัล ลิโมเน (Torta al Limone) ทาร์ตมะนาว
บุฟเฟต์ Italian Summer Ferragosto Feast ราคา 1,499++ บาทต่อท่าน (ราคาไม่รวมเครื่องดื่ม) และสามารถเพิ่มความพิเศษด้วยแพ็กเกจเครื่องดื่มฟรีโฟลว์ ราคา 1,088 บาท++ต่อท่าน (รวม Ferragosto Spritz, ไวน์, เบียร์ และซอฟต์ดริ้ง)
สำรองที่นั่งทาง https://tinyurl.com/bdetkkyb
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ลา แฟมมิเลีย และ พัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา ได้ที่ www.pattayamarriott.com
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Line: @pattayamarriott
อีเมล: pattaya.reservations@marriott.com
โทร: +66 (0) 33 168 542
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