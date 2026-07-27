คนไทยได้ลุ้นต่อ “เมืองเชียงใหม่” เตรียมเข้าการพิจารณาเป็นมรดกโลก

คนไทยมีลุ้นข่าวดีต่อเนื่อง อธิบดีกรมศิลปากร เผยปี 70 “เมืองเชียงใหม่” เข้าวาระการพิจารณามรดกโลก
รายการข่าวระบุว่า นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ตามที่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช ได้ประกาศเกียรติภูมิของประเทศไทยบนเวทีโลก เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่ 6 ของประเทศ หลังจากนี้เชื่อว่าประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศจะแห่กันมาเที่ยวที่นี่ แน่นอนว่าจะทำประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมาก อย่างไรก็ตาม กรมศิลปากรยังคงจะทำหน้าที่ดูแลบูรณะวัดพระมหาธาตุฯ ร่วมกับ จ.นครศรีธรรมราช จัดมาตรการในเรื่องของการดูแลรักษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ของยูเนสโก รวมถึงการก่อสร้างอาคารร้านค้าใหม่ ซึ่งทั้งหมดจะต้องไม่ลดทอนคุณค่าของวัดมหาธาตุฯ
อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้นับว่าเป็นเวลา 3 ปีต่อเนื่องกันแล้วที่เราได้มรดกโลก หวังว่าปี 2570 จะมีข่าวดีเช่นนี้อีก ซึ่งตามกรอบเวลาจะเสนอ เมืองเชียงใหม่ ที่ได้รับการบรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อชั่วคราว (Tentative List) ของยูเนสโก (UNESCO) มาตั้งแต่ปี 2558 เข้าสู่การพิจารณา และยังมีอีกหลายแห่งที่ขึ้นบัญชีรายชื่อชั่วคราวไว้แล้ว
ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
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