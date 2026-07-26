เปิดห้องพระมหาธาตุฯ ร่วมฉลองมรดกโลกนครศรีธรรมราช

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช เปิดห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราช ร่วมเฉลิมฉลองมรดกโลก
วันที่ 26 กรกฎาคม 2569 นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร ห้อง พระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราช ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช
นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาส 100 ปี วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2570 กรมศิลปากรได้จัดทำโครงการปรับปรุง พัฒนา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิด ซึ่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่พระองค์ทรงเปิด เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2517 ถือเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งแรกในภาคใต้ กรมศิลปากรจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช จัดสร้างห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร ห้อง พระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราช เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกรมศิลปากร ที่ได้นำเสนอและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ผ่านสื่อจัดแสดงที่ทันสมัยและสวยงาม เพื่อสืบสาน สร้างสรรค์ ต่อยอดมรดกศิลปวัฒนธรรมในฐานะแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับชุมชนในท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
ห้องนิทรรศการถาวรนี้ นำเสนอโบราณสถานสำคัญทางศาสนาซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชและประชาชนทั่วไปในภาคใต้ ในหัวข้อ พระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย
• การเกริ่นนำ “เกิดมาหนึ่งชาติ ต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครฯ” แนะนำความสำคัญของพระบรม
สารีริกธาตุในประเทศไทย ความเป็นมาของพระมหาธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชในฐานะหนึ่งในจอมเจดีย์แห่งสยาม และประวัติของวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
• ส่วนที่ 1 พระมหาธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช นำเสนอโดยสื่อมัลติมีเดียและโมเดลจำลองที่อธิบาย
ประวัติศาสตร์และความสำคัญของพระมหาธาตุเจดีย์ในฐานะศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของคาบสมุทรภาคใต้
• ส่วนที่ 2 พุทธบูชาและประเพณี นำเสนอความศรัทธาที่ผู้คนมีต่อพระมหาธาตุเจดีย์ ผ่านเรื่องการกัลปนาวัดที่ปรากฏในเอกสารโบราณ การถวายเครื่องพุทธบูชา ประเพณีที่เกี่ยวข้อง โดยจัดแสดงเครื่องพุทธบูชาบนองค์พระมหาธาตุเจดีย์จากวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จำนวน 10 รายการ และสื่ออินเทอร์แอกทีฟ
• ส่วนที่ 3 พระราชศรัทธาและการดำเนินงานทางโบราณคดี นำเสนอเรื่องราวของพระราชศรัทธา
และการทำนุบำรุงพระมหาธาตุเจดีย์ การอนุรักษ์วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ตามหลักสากล จากอดีตถึงปัจจุบัน การดำเนินงานทางโบราณคดี โดยใช้กราฟิก สื่อมัลติมีเดีย และโบราณวัตถุที่พบจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เมื่อปี พ.ศ. 2552 และ 2559 เข้ามาช่วยอธิบายอายุ พัฒนาการ และคุณค่าของวัด รวมทั้งจัดแสดงหน้าบันไม้จำหลักจากพระวิหารหลวง
• ส่วนที่ 4 นานาสาระ นำเสนอเรื่องราว ความเชื่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เกี่ยวข้องกับวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร ความศรัทธาของผู้คนที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน บทบาทของพระมหาธาตุเจดีย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจ และอัตลักษณ์ของชาวนครศรีธรรมราช โดยจำลองบรรยากาศพื้นที่จัดแสดงเสมือนระเบียงคด ของวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อสร้างประสบการณ์เสมือนได้เดินชมเรื่องราวภายในวัด
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