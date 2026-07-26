"เฮยยิน" ชวนลิ้มลอง “The Art of Nourishing Soup” ปรุงความอร่อย บำรุงสุขภาพ

"สุขภาพที่ดี เริ่มต้นได้จากทุกมื้ออาหาร" คำกล่าวที่ไม่เคยเกินจริง โดยเฉพาะในยุคที่คนเมืองเริ่มหันมารักและดูแลตัวเองจากภายใน (Self-Care & Preventative Health)
“เฮยยิน” (HEI YIN) ร้านอาหารจีนกวางตุ้งชั้นนำระดับพรีเมียมในเครืออิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 เกษรวิลเลจ ร่วมต้อนรับเทรนด์สุขภาพด้วยการเปิดตัว 4 เมนูซุปบำรุงสุขภาพสูตรพิเศษภายใต้แคมเปญ “The Art of Nourishing Soup” นำเสนอศาสตร์และศิลป์แห่งการเคี่ยวซุปโบราณ รังสรรค์อย่างประณีตโดย "เชฟแจ็คกี้ ชาน" (Chef Jackie Chan) เชฟชาวฮ่องกงผู้เปี่ยมประสบการณ์กว่า 40 ปี
ความพิเศษของแคมเปญนี้ คือการดึงคุณค่าของวัตถุดิบสมุนไพรและวัตถุดิบพรีเมียมธรรมชาติ มาผ่านเทคนิคการตุ๋นอย่างใจเย็นแบบ Slow-Cooked นานสูงสุดถึง 8 ชั่วโมง เพื่อสกัดเอาสารอาหารและรสชาติอันลุ่มลึก ละมุนละไม ออกมาในทุกๆ หยด เปลี่ยนอาหารมื้อพิเศษให้กลายเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพได้อย่างลงตัว
โดยมี 4 เมนูไฮไลต์ ซุปบำรุงธาตุสไตล์กวางตุ้งดั้งเดิม ที่ชวนลิมลอง มีซุปกระเพาะปลา ไก่ดำ ซี่โครงหมู และเห็ดหอม (Four Treasures Soup) ใช้เวลาตุ๋น6 ชั่วโมง ราคา 2,000 บาท++ เป็นซุปสูตรเข้มข้นที่รวม 4 วัตถุดิบชั้นเลิศ เหมาะมากสำหรับคนที่ทำงานหนัก ร่างกายอ่อนล้า หรือต้องการฟื้นฟูพลังชีวิตและสร้างความแข็งแรงจากภายในอย่างล้ำลึก
ซุปกระปลา เนื้อปลาเก๋า มะละกอสุก และเต้าหู้อ่อน ใช้เวลาตุ๋น 4 ชั่วโมง ราคา 1,200 บาท++ โดดเด่นด้วยรสละมุนและความหวานหอมธรรมชาติจากมะละกอสุก ย่อยง่าย ร่างกายดูดซึมซับสารอาหารได้ทันที เหมาะเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่อยู่ในช่วงพักฟื้น และคุณแม่หลังคลอดที่ต้องการบำรุงร่างกาย
ซุปหัวปลาเก๋าต้มแปะก๊วย พุทราจีน และเห็ดหูหนูขาว ใช้เวลาตุ๋น: 4 ชั่วโมง ราคา 800 บาท++ ตอบโจทย์คนทำงานยุคใหม่ที่ต้องใช้ความคิดและสายตาเยอะ ด้วยคุณค่าโอเมก้า-3 ธรรมชาติจากหัวปลาเก๋า ผสานพลังสมุนไพรจีนที่ช่วยบำรุงสมอง เสริมภูมิคุ้มกัน และปรับสมดุลร่างกาย
ขาหมูต้มขิงน้ำส้มสายชูดำ ใช้เวลาเคี่ยว 8 ชั่วโมง ราคา 1,200 บาท++ เป็นเมนูโฮมเมดสไตล์กวางตุ้งแท้ๆ ให้ความรู้สึกอบอุ่น ชูความหอมกลมกล่อมของขิงแก่และน้ำส้มสายชูดำ ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต ขับลม และเติมความสดชื่นกระปรี้กระเปร่าให้ร่างกาย
"เฮยยิน" (HEI YIN) ร้านอาหารจีนกวางตุ้งชั้นนำ ร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จและความภาคภูมิใจตลอดระยะเวลากว่า4 ปี ด้วยการรังสรรค์ "4 เมนูซุปบำรุงสุขภาพสุดประณีต" ไม่เพียงแต่จะเป็นมื้อพิเศษสำหรับดูแลตัวเองในวันสบายๆ เท่านั้น แต่ซุปตุ๋นชั้นดีทั้ง 4 สูตรนี้ ยังถูกวางให้เป็น “ของขวัญทรงคุณค่าแทนความห่วงใย”เหมาะสำหรับมอบให้ผู้ใหญ่ คนพิเศษ หรือคนที่คุณรักในทุกโอกาสสำคัญ พบโปรโมชั่นพิเศษ รับส่วนลดทันที 15% ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคมนี้เท่านั้น
ทั้งนี้เนื่องจากเป็นเมนูซุปตุ๋นละเมียดละไมที่ใช้เวลาในการปรุงอย่างประณีต ทางร้านจึงขอความกรุณาลูกค้าสั่งจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ซึ่งร้านอาหารจีน “เฮยยิน” ตั้งอยู่ ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเกษรวิลเลจ เปิดให้บริการทุกวัน แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ มื้อกลางวัน เวลา 11.00 – 15.00 น. และมื้อเย็น เวลา 17.00 – 22.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 08-0964-5423, Line Official: @heiyinbangkok, สำรองที่นั่งออนไลน์ได้ที่https://cho.pe/HeiYin หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์www.heiyinbangkok.com รวมทั้งติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นได้ทาง Facebook และ Instagram: @heiyinbangkok