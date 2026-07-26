หนึ่งเดียวในโลก “ตักบาตรดอกเข้าพรรษา” ณ วัดพระพุทธบาทฯ สระบุรี

เทศบาลเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ขอเชิญร่วมงาน “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา และถวายเทียนพรรษาพระราชทาน” ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2569 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี
ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา เป็นประเพณีสำคัญของชาวพระพุทธบาท ที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยพุทธศาสนิกชนจะนำ “ดอกเข้าพรรษา” ดอกไม้ประจำฤดูกาล มาตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก และสะท้อนถึงคุณค่าทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
ภายในงานมีกิจกรรมตลอดทั้ง 4 วัน อาทิ พิธีเปิดงาน และขบวนแห่ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน พิธีตักบาตรดอกเข้าพรรษา พิธีล้างเท้าพระ การกราบสักการะรอยพระพุทธบาท การรับพระผงดอกเข้าพรรษาเป็นที่ระลึก รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงจากศิลปินชื่อดัง และร้านจำหน่ายอาหาร สินค้า และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภายในงาน
ขอเชิญทุกท่านมาร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่า เรียนรู้เสน่ห์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลก ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี
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