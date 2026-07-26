แม่น้ำดานูบลดฮวบ ฮังการีเผชิญวิกฤตท่องเที่ยวทางน้ำ กระทบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของยุโรป

ฮังการีกำลังเผชิญวิกฤตการท่องเที่ยวทางแม่น้ำครั้งสำคัญ หลังระดับน้ำในแม่น้ำดานูบลดลงจนเข้าใกล้ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้เรือสำราญในกรุงบูดาเปสต์ จำนวนมากไม่สามารถเดินเรือต่อได้ ขณะที่บริการล่องเรือชมทัศนียภาพต้องระงับชั่วคราว กระทบต่อหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำที่มีชื่อเสียงที่สุดของยุโรป
วิกฤตการท่องเที่ยวในเมืองหลวงของประเทศฮังการีในฤดูร้อนปีนี้ สาเหตุหลักมาจากสภาพอากาศร้อนจัดและความแห้งแล้งที่ยืดเยื้อต่อเนื่องทั่วทวีปยุโรป ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักของประเทศลดลงอย่างมาก ผู้ประกอบการเรือสำราญหลายแห่งจำเป็นต้องหยุดให้บริการ ยกเลิกเส้นทางบางส่วน และปรับเปลี่ยนแผนการเดินเรือ ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนต่อนักท่องเที่ยวหลายพันคน พร้อมสร้างแรงกดดันต่ออุตสาหกรรมเรือสำราญบนแม่น้ำดานูบ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของฮังการี
แม่น้ำดานูบ นับเป็นหนึ่งในเส้นทางคมนาคมทางน้ำและการท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของยุโรป เชื่อมต่อหลายประเทศ กำลังเผชิญภาวะระดับน้ำลดลงอย่างผิดปกติในช่วงฤดูร้อน โดยข้อมูลจากหน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของฮังการีระบุว่า ระดับน้ำบริเวณกรุงบูดาเปสต์ลดลงจนเหลือห่างจากสถิติต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้เมื่อ 8 ปีก่อน
ระดับน้ำที่ตื้นผิดปกติทำให้เรือโดยสารและเรือสำราญขนาดใหญ่ไม่สามารถเดินเรือได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากเรือเหล่านี้ต้องอาศัยระดับน้ำที่เพียงพอในการสัญจร ส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องปรับตารางเดินเรือ ระงับเส้นทางบางช่วง และจอดเรือรอสถานการณ์คลี่คลาย
ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า การลดลงของระดับน้ำในแม่น้ำดานูบมีสาเหตุมาจากคลื่นความร้อนและสภาพอากาศแห้งแล้งที่ปกคลุมยุโรปต่อเนื่องตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา อุณหภูมิที่สูงกว่าปกติไม่เพียงส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังกระทบต่อภาคการขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายประเทศ
แม้ว่าการพยากรณ์อากาศจะคาดการณ์ว่าระดับน้ำอาจเริ่มฟื้นตัวหากมีฝนตกตามที่คาดไว้ แต่สถานการณ์ยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาจะต้องมากเพียงพอที่จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยสำหรับการเดินเรือ
ทั้งนี้อุตสาหกรรมเรือสำราญของฮังการีในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวประมาณ 600,000 คน ที่ตั้งใจเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือในแม่น้ำดานูบ สร้างรายได้มหาศาลให้กับท่าเรือ โรงแรม ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว และธุรกิจท้องถิ่นตลอดแนวแม่น้ำสายนี้
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