ททท.ผุดแคมเปญฉลอง “วัดพระมหาธาตุ” นครศรีฯ ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

ข่าวดี! “วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทย” พร้อมเปิดแคมเปญ “12 ปริศนามหามงคล นครมรดกโลก” ชวนร่วมค้นหาความหมายแห่งศรัทธาตลอด 12 เดือน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศไทย “วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช” ก้าวสู่ “แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทย” จากมติที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 19–29 กรกฎาคม 2569 ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมเดินหน้าต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยว สะท้อนคุณค่า “มรดกโลกที่มีชีวิต” ผ่านแคมเปญ “12 ปริศนามหามงคล นครมรดกโลก” ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งศรัทธา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของนครศรีธรรมราชสู่เวทีโลก ย้ำคำกล่าว “เกิดมาหนึ่งชาติ ต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครฯ” และทุกการเดินทางจะค้นพบความหมายและคุณค่าที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาลตลอด 12 เดือน
นางสาวฐาปนีย์เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่าการขึ้นทะเบียน “วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช” เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม นับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศไทย โดยได้รับการขึ้นทะเบียน (Inscribe) ภายใต้เกณฑ์คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล (Outstanding Universal Value: OUV) ตามข้อเสนอของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 19–29 กรกฎาคม 2569 ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการนำเสนอคุณค่าอันโดดเด่นของมรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลก แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการดูแลรักษา สืบทอด และส่งต่อมรดกแห่งศรัทธาที่สืบทอดมาอย่างยาวนานกว่า 1,250 ปี ให้คงอยู่อย่างทรงคุณค่า พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้คนจากทั่วโลกได้เดินทางมาสัมผัสนครศรีธรรมราชในฐานะเมืองแห่งพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่ยังคงมีชีวิต และเป็นรากฐานที่ยังคงหล่อหลอมวิถีชีวิตของผู้คนมาจนถึงปัจจุบัน
การได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับนครศรีธรรมราชสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลก สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการอนุรักษ์มรดก และเปิดโอกาสให้นักเดินทางจากทั่วโลกได้เข้ามาสัมผัสเมืองแห่งศรัทธาแห่งนี้อย่างใกล้ชิด โดย ททท. เตรียมเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวกับแคมเปญ “12 ปริศนามหามงคล นครมรดกโลก” ชวนออกเดินทางสายศรัทธาสู่ดินแดนแห่งพระศาสนาและอารยธรรมโบราณ ภายใต้แนวคิด “เที่ยว 12 เดือน เยือนพระธาตุมรดกโลก : ถอดรหัส 12 ปริศนามหามงคล สัมผัสมรดกโลกที่มีชีวิต” สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ "มรดกโลกที่มีชีวิต" (Living Heritage)”ไขรหัสลับแห่งภูมิปัญญาบรรพชนจากความงดงามของสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าระดับโลก ไปจนถึงปริศนาธรรมและเรื่องราวแห่งศรัทธาที่ซุกซ่อนอยู่ทั่วอารามหลวง ทุกการเดินทางจะพาผู้มาเยือนค้นพบความหมายและคุณค่าที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาลและทุกเดือน พร้อมเปิดประสบการณ์สัมผัสพลังแห่งศรัทธาและพลังใจอันบริสุทธิ์ ณ นครศรีธรรมราช สมดังคำกล่าวที่ชาวนครศรีธรรมราชภาคภูมิใจว่า “เกิดมาหนึ่งชาติ ต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครฯ”
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนี้ ททท. ได้ร่วมกับทางจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองระหว่างวันที่ 26–30 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.00–21.00 น. ณ บริเวณลานทรายแก้ว ด้านหน้าพระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ททท. จัดพื้นที่กิจกรรมและจุดบันทึกภาพที่ระลึก พร้อมเผยแพร่เรื่องราวการเฉลิมฉลองการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกสู่สาธารณชน ขณะเดียวกัน จังหวัดนครศรีธรรมราชได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 26–27 กรกฎาคม 2569 โดยจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติ อาทิ การแสดงโนรา ศิลปะการแสดงพื้นถิ่นภาคใต้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ และการแสดงโขน ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่สะท้อนอัตลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม พร้อมถ่ายทอดคุณค่าของพระมหาธาตุในมิติทางประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน สะท้อนสถานะของ “มรดกโลกที่มีชีวิต” ซึ่งยังคงมีบทบาทและความหมายต่อสังคมและผู้คนมาจนถึงปัจจุบัน
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครศรีธรรมราช โทร. 075346515-6 หรือ เฟสบุ๊กแฟนเพจ : ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช : TAT Nakhon Si Thammarat Office