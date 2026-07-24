ร่วมลุ้นไปด้วยกัน ยูเนสโก รับรอง “วัดพระมหาธาตุฯ” เป็นมรดกโลก 25 ก.ค. ประมาณบ่ายโมงเป็นต้นไป

กรมศิลปากร ชวนคนไทยร่วมติดตามนาทีประวัติศาสตร์ การประกาศผล “วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช” ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) อย่างเป็นทางการ ในวันเสาร์ที่ 25 ก.ค. 2569 เวลา 13.00 น (ประเทศไทย) หรือ 15.00 น (เวลาประเทศเกาหลีใต้)
นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากร ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช จะได้รับการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 48 ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมทุกภาคส่วนของ จ.นครศรีธรรมราช เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ ทั้งการตักบาตรพระสงฆ์ พิธีสวดมนต์ การรวมพลังรำโนราบูชาพระธาตุ และการแสดงแสงสีเสียงหน้าพระวิหารหลวง
พร้อมติดตั้งจะติดตั้งจอโปรเจ็กเตอร์ขนาดใหญ่ให้ประชาชนได้ชมการถ่ายทอดสดลุ้นผลการประกาศผลอย่างใกล้ชิด ซึ่งคาดว่า จะประกาศรับรองในวันเสาร์ที่ 25 ก.ค. 2569 เวลา 13.00 น (ประเทศไทย) หรือ 15.00 น (เวลาประเทศเกาหลีใต้)