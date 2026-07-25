“ยูเนสโก” ประกาศรับรอง “วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร” เป็นมรดกโลก

ยูเนสโก รับรอง “วัดพระมหาธาตุฯ” เมืองนครศรีธรรมราช เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม นับเป็นมรดกโลกลำดับที่ 9 ของไทย
วันนี้ (25 กรกฎาคม 2569) ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 48 ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ได้พิจารณาขึ้นทะเบียน “วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร” จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นมรดกโลกลำดับที่ 9 ของประเทศไทย และเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้
สำหรับวัดพระมหาธาตุฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ถูกเสนอพิจารณาเป็นแหล่งมรดกโลก ภายใต้เกณฑ์คุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากล (OUV) 2 ข้อ ได้แก่
[เกณฑ์ข้อที่ 2] แสดงถึงอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู พุทธศาสนามหายาน และพุทธศาสนาเถรวาท ที่มีต้นแบบมาจากศิลปะปาละในนาลันทา ชวาภาคกลาง ลังกา และมอญจากภาคใต้ของเมียนมา และส่งอิทธิพลให้กับศาสนสถานในประเทศไทย มาเลเซีย และแหล่งอื่น ๆ
[เกณฑ์ข้อที่ 6] เป็นประจักษ์พยานของระบบความเชื่ออันหลากหลายและเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของนครศรีธรรมราช เป็นแหล่งประเพณีทางศาสนาที่ยังคงดำเนินอยู่มีความโดดเด่นระดับสากลในทางศิลปะและวรรณกรรม อาทิ การแสดงโนรา และตำนานท้องถิ่น แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งศักดิ์สิทธิ์และชุมชนโดยรอบ สร้างแรงบันดาลใจให้ศาสนสถานและชุมชนต่างๆ ในประเทศไทยและแหล่งอื่นๆ
ทั้งนี้ “วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร” นับเป็นมรดกโลกลำดับที่ 9 ของประเทศไทย ถือเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมลำดับที่ 6 และเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้
มรดกโลกทางวัฒนธรรม ได้แก่
1. เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร จังหวัดสุโขทัย อำเภอศรีสัชนาลัย และจังหวัดกำแพงเพชร
2. นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
4. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
5. อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี
6. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
มรดกโลกทางธรรมชาติ ได้แก่
1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดตาก
2. กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดบุรีรัมย์
3. กลุ่มป่าแก่งกระจาน ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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