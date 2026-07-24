เข้าชมฟรี! พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ–อุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ 28 ก.ค.นี้

กรมศิลปากร เปิดเข้าชมฟรีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ พร้อมเปิดไฟประดับโบราณสถานยามค่ำคืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรมศิลปากรงดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ และโบราณสถานทั่วประเทศ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 พร้อมทั้งจะเปิดไฟประดับโบราณสถานสำคัญให้สว่างไสวไปพร้อมกัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่องานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างหาที่สุดมิได้
อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า นอกจากจะงดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
อุทยานประวัติศาสตร์ และโบราณสถานทั่วประเทศแล้ว กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการประดับไฟโบราณสถานสำคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวยามค่ำคืน ด้วยการประดับไฟให้มีความงดงามในยามราตรี ส่งเสริมให้โบราณสถานทำหน้าที่มากกว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ แต่จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญให้กับท้องถิ่น โดยจะเปิดไฟให้สว่างไสวไปพร้อมกัน ระหว่างวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2569 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี สร้างบรรยากาศเฉลิมฉลองอย่างสวยงามยามค่ำคืน และให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมภาคภูมิใจในคุณค่าของโบราณสถานอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ดังนี้
1. ปราสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์
2. ปราสาทเมืองต่ำ จังหวัดบุรีรัมย์
3. เมืองโบราณเวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่
4. เมืองโบราณเชียงแสน จังหวัดเชียงราย บริเวณวัดป่าสัก วัดเจดีย์หลวง วัดพระบวช
วัดมุงเมือง วัดพระยืน วัดเชตวัน (กาเผือก) และวัดอาทิต้นแก้ว
5. อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
6. โบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) จังหวัดลพบุรี
7. ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
8. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช วัดชนะสงคราม และวัดสระศรี
8. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
9. วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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