เติมความสุขกับมื้ออาหารแห่งความรักตลอดเดือน ส.ค.นี้ ที่ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ

เพราะช่วงเวลาแห่งความอบอุ่นของครอบครัวเริ่มต้นที่มื้ออาหาร ชวนครอบครัวมารับประทานอาหารร่วมกันในมื้อพิเศษ และสร้างความทรงจำอันแสนประทับใจให้คุณแม่ ที่โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ ในเดือนสิงหาคมนี้
เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ (Waldorf Astoria Bangkok) ขอเชิญทุกครอบครัวร่วมเฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งความรักและความอบอุ่น ผ่านหลากหลายประสบการณ์การรับประทานอาหารและน้ำชายามบ่ายที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษ พร้อมของขวัญสุดพิเศษสำหรับคุณแม่ เพื่อเติมเต็มความทรงจำอันแสนประทับใจในวันสำคัญนี้
ห้องอาหารไทย ฟร้อนท์รูม เชิญสัมผัสประสบการณ์อาหารไทยร่วมสมัยกับมื้อพิเศษ “ฟร้อนท์รูม X บ้านสวนลุงไข่” ภายใต้กิจกรรม Tastes of Thailand 2026 ระหว่างวันที่ 12–16 สิงหาคม 2569 ถ่ายทอดเสน่ห์อาหารใต้ผ่านการรังสรรค์เมนูโดยทีมเชฟของฟร้อนท์รูม ร่วมกับร้านอาหารชื่อดังจากเกาะสมุย “บ้านสวนลุงไข่” พร้อมนำเสนอทั้งมื้อกลางวัน ราคา 2,500 บาท++ต่อท่าน และมื้อค่ำ ราคา 3,500 บาท++ต่อท่าน เนื่องในโอกาสวันแม่ คุณแม่ทุกท่านที่ร่วมรับประทานอาหารกลางวันหรืออาหารค่ำ จะได้รับผ้าพันคอลายพิเศษจากบ้านสวนลุงไข่เป็นของที่ระลึก เพื่อเติมเต็มความประทับใจในมื้อพิเศษครั้งนี้
พีค็อก อัลลีย์ เลาจน์ Nostalgia Journey Afternoon Tea ชุดน้ำชายามบ่ายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความทรงจำในวัยเด็ก พร้อมเสิร์ฟทุกวันจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 ในราคา 2,800 บาท++ต่อชุด ระหว่างเวลา 12.00 – 17.00 น. หรือเลือกซื้อในรูปแบบกล่องสำหรับมอบเป็นของขวัญ ในราคา 2,100 บาท++ สำหรับวันที่ 12 สิงหาคม 2569 คุณแม่ทุกท่านที่ร่วมรับประทานชุดน้ำชายามบ่าย จะได้รับ ค็อกเทลหรือม็อกเทล 1 แก้ว พร้อม Vanilla & Jasmine Mousse Cake เค้กมูสวานิลลาและมะลิ สลับชั้นด้วยสตรอว์เบอร์รี่เจลลี เป็นของขวัญพิเศษจากโรงแรม
ห้องอาหาร เดอะ บราสเซอรี ร่วมเฉลิมฉลองวันแม่กับ Mother's Day Brunch ในวันที่ 12 สิงหาคม 2569 เวลา 12.00–15.00 น. ราคา 3,550 บาท++ต่อท่าน รวมเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์ โดยคุณแม่ทุกท่านจะได้รับ ค็อกเทลหรือม็อกเทล 1 แก้ว พร้อม Vanilla & Jasmine Mousse Cake เป็นของขวัญในโอกาสพิเศษ
ห้องอาหาร บูล แอนด์ แบร์ มอบความพิเศษสำหรับคุณแม่ในวันที่ 12 สิงหาคม 2569 ตลอดมื้อกลางวันและมื้อค่ำ ด้วยเมนูพิเศษ Lobster Riso Pasta ที่รังสรรค์จากล็อบสเตอร์แคนาดาจากแหล่งประมงที่ยั่งยืน เสิร์ฟพร้อมพาร์เมซานชิปส์ คาเวียร์ Avruga ผิวเลมอน และองุ่นทะเล มอบเป็นของขวัญสำหรับคุณแม่ทุกท่านที่มาร่วมรับประทานอาหาร
ร่วมเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติ พร้อมมอบช่วงเวลาแห่งความสุขและความทรงจำอันแสนประทับใจให้กับคนสำคัญ ท่ามกลางบรรยากาศอันหรูหราของโรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ ตลอดเดือนสิงหาคมนี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่: โทร. 0-2846-8888, LINE: @WaldorfAstoriaBKK หรือ อีเมล: bkkwa.fb@waldorfastoria.com
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline