xs
xsm
sm
md
lg

เติมความสุขกับมื้ออาหารแห่งความรักตลอดเดือน ส.ค.นี้ ที่ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพราะช่วงเวลาแห่งความอบอุ่นของครอบครัวเริ่มต้นที่มื้ออาหาร ชวนครอบครัวมารับประทานอาหารร่วมกันในมื้อพิเศษ และสร้างความทรงจำอันแสนประทับใจให้คุณแม่ ที่โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ ในเดือนสิงหาคมนี้

เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ (Waldorf Astoria Bangkok) ขอเชิญทุกครอบครัวร่วมเฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งความรักและความอบอุ่น ผ่านหลากหลายประสบการณ์การรับประทานอาหารและน้ำชายามบ่ายที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษ พร้อมของขวัญสุดพิเศษสำหรับคุณแม่ เพื่อเติมเต็มความทรงจำอันแสนประทับใจในวันสำคัญนี้


ห้องอาหารไทย ฟร้อนท์รูม เชิญสัมผัสประสบการณ์อาหารไทยร่วมสมัยกับมื้อพิเศษ “ฟร้อนท์รูม X บ้านสวนลุงไข่” ภายใต้กิจกรรม Tastes of Thailand 2026 ระหว่างวันที่ 12–16 สิงหาคม 2569 ถ่ายทอดเสน่ห์อาหารใต้ผ่านการรังสรรค์เมนูโดยทีมเชฟของฟร้อนท์รูม ร่วมกับร้านอาหารชื่อดังจากเกาะสมุย “บ้านสวนลุงไข่” พร้อมนำเสนอทั้งมื้อกลางวัน ราคา 2,500 บาท++ต่อท่าน และมื้อค่ำ ราคา 3,500 บาท++ต่อท่าน เนื่องในโอกาสวันแม่ คุณแม่ทุกท่านที่ร่วมรับประทานอาหารกลางวันหรืออาหารค่ำ จะได้รับผ้าพันคอลายพิเศษจากบ้านสวนลุงไข่เป็นของที่ระลึก เพื่อเติมเต็มความประทับใจในมื้อพิเศษครั้งนี้


พีค็อก อัลลีย์ เลาจน์ Nostalgia Journey Afternoon Tea ชุดน้ำชายามบ่ายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความทรงจำในวัยเด็ก พร้อมเสิร์ฟทุกวันจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 ในราคา 2,800 บาท++ต่อชุด ระหว่างเวลา 12.00 – 17.00 น. หรือเลือกซื้อในรูปแบบกล่องสำหรับมอบเป็นของขวัญ ในราคา 2,100 บาท++ สำหรับวันที่ 12 สิงหาคม 2569 คุณแม่ทุกท่านที่ร่วมรับประทานชุดน้ำชายามบ่าย จะได้รับ ค็อกเทลหรือม็อกเทล 1 แก้ว พร้อม Vanilla & Jasmine Mousse Cake เค้กมูสวานิลลาและมะลิ สลับชั้นด้วยสตรอว์เบอร์รี่เจลลี เป็นของขวัญพิเศษจากโรงแรม


ห้องอาหาร เดอะ บราสเซอรี ร่วมเฉลิมฉลองวันแม่กับ Mother's Day Brunch ในวันที่ 12 สิงหาคม 2569 เวลา 12.00–15.00 น. ราคา 3,550 บาท++ต่อท่าน รวมเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์ โดยคุณแม่ทุกท่านจะได้รับ ค็อกเทลหรือม็อกเทล 1 แก้ว พร้อม Vanilla & Jasmine Mousse Cake เป็นของขวัญในโอกาสพิเศษ




ห้องอาหาร บูล แอนด์ แบร์ มอบความพิเศษสำหรับคุณแม่ในวันที่ 12 สิงหาคม 2569 ตลอดมื้อกลางวันและมื้อค่ำ ด้วยเมนูพิเศษ Lobster Riso Pasta ที่รังสรรค์จากล็อบสเตอร์แคนาดาจากแหล่งประมงที่ยั่งยืน เสิร์ฟพร้อมพาร์เมซานชิปส์ คาเวียร์ Avruga ผิวเลมอน และองุ่นทะเล มอบเป็นของขวัญสำหรับคุณแม่ทุกท่านที่มาร่วมรับประทานอาหาร

ร่วมเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติ พร้อมมอบช่วงเวลาแห่งความสุขและความทรงจำอันแสนประทับใจให้กับคนสำคัญ ท่ามกลางบรรยากาศอันหรูหราของโรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ ตลอดเดือนสิงหาคมนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่: โทร. 0-2846-8888, LINE: @WaldorfAstoriaBKK หรือ อีเมล: bkkwa.fb@waldorfastoria.com

#########################################

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline

เติมความสุขกับมื้ออาหารแห่งความรักตลอดเดือน ส.ค.นี้ ที่ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ
เติมความสุขกับมื้ออาหารแห่งความรักตลอดเดือน ส.ค.นี้ ที่ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ
เติมความสุขกับมื้ออาหารแห่งความรักตลอดเดือน ส.ค.นี้ ที่ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ
เติมความสุขกับมื้ออาหารแห่งความรักตลอดเดือน ส.ค.นี้ ที่ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ
เติมความสุขกับมื้ออาหารแห่งความรักตลอดเดือน ส.ค.นี้ ที่ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ
+1