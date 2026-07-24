“PISCES” ล่องเรือคาตามารันระดับโลกของภูเก็ต ลักชูรีทริปโดย Cape Odyssey

เมื่อแนวคิด “The Journey is Destination” คือ แรงบันดาลใจของธุรกิจ จึงเป็นเหตุผลให้ “PISCES” (ไพซีส) เรือคาตามารัน ภายใต้การดำเนินงานของ “Cape Odyssey” (เคป โอดีสซี) ไม่เพียงเป็นทริปล่องเรือ แต่นับเป็นจุดหมายของการเดินทางที่เปิดประสบการณ์ใหม่ของภูเก็ต พร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีความมั่งคั่งระดับอัลตราไฮเน็ตเวิร์ธ (Ultra High Net Worth)
นักบริหารผู้เติบโตมากับท้องทะเลและการล่องเรือ
“ผมเติบโตมากับทะเลอันดามัน คุณพ่อ (คุณธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์) พาผมออกล่องเรือตั้งแต่ก่อนที่ผมจะว่ายน้ำได้ดีเสียอีก ท่านปลูกฝังให้ผมมีความกล้าที่จะออกไปเผชิญโลกกว้างกลางท้องทะเล แต่ในขณะเดียวกันก็สอนให้ผมเคารพและยำเกรงต่อความยิ่งใหญ่ ความกว้างใหญ่ไพศาล และอารมณ์อันแปรปรวนคาดเดาไม่ได้ของมหาสมุทร”
“ผมขึ้นเรือกับพ่อตั้งแต่เด็ก เคยเจอพายุ เจอคลื่นลมแรง แต่ก็ไม่เคยกลัวมาก เพราะเห็นว่า พ่อมีความมั่นใจในตัวเองมาก กล่าวได้ว่าเราโตมากับทะเล และรักเรือมาตั้งแต่นั้น” พงศ์วรุตม์ ปังศรีวงศ์ (ไผ่) เจ้าของธุรกิจผู้ก่อตั้ง บริษัท เคป โอดีสซี จำกัดและ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษในเครือเกษมกิจ เอ่ยถึงแรงบันดาลใจที่ส่งผลให้ตนเองรักทะเล รักการล่องเรือมาตั้งแต่วัยเด็ก
ความฝันที่อยากมีเรือของตัวเองนั้น เกิดเป็นแรงบันดาลใจที่มาสานต่อให้สอดคล้องกับธุรกิจที่มี นำมาสู่ “PISCES” ลักชัวรีทริปล่องเรือคาตามารัน (Catamaran) แห่งใหม่ในจังหวัดภูเก็ต
ความหมายแห่งสมดุล และการเดินทางอย่างอิสระ
พงศ์วรุตม์ กล่าวถึงที่มาของชื่อเรือลำใหม่นี้ว่า มาจากราศีเกิดของตนเอง กับ พงศ์ศิษฏ์ ปังศรีวงศ์ (พี่ชายฝาแฝด) สัญลักษณ์ราศีมีนที่ปลาสองตัวแวกว่ายเข้าหากัน มีความหมายที่ดี สื่อถึงความสมดุล ความเชื่อมโยง และการเดินทางอย่างอิสระบนท้องทะเล และยังใช้เป็นสัญลักษณ์ของเครือโรงแรม “Cape Hotel Collection” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของครอบครัวที่ก่อตั้งมานานหลายสิบปี
PISCES: ลักชัวรีทริปล่องเรือคาตามารัน
PISCES คือ การล่องเรือที่เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวระดับพรีเมียมสู่ทะเลอันดามันและอ่าวพังงา ผสานลักชัวรีไลฟ์สไตล์ ความเป็นส่วนตัว กับความสวยงามของธรรมชาติไว้อย่างลงตัว พร้อมเปิดประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ โดยทีมบริหารมืออาชีพจาก Cape & Kantary Hotels ซึ่งคร่ำหวอดในธุรกิจโรงแรมชั้นนำมากกว่า 30 ปี
เรือคาตามารัน PISCES มีความยาว 26 เมตร และกว้าง 10.8 เมตร จัดเป็นหนึ่งในคาตามารันขนาดใหญ่ที่สุดที่ให้บริการในจังหวัดภูเก็ตและรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 70 คนสำหรับการเช่าเหมาลำแบบ Premium Private Charter
ลำเรือสร้างจากไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูง แข็งแรงแต่น้ำหนักเบา ให้การแล่นที่นิ่ง เงียบ และลื่นไหลเหนือผิวน้ำอย่างเป็นธรรมชาติ แตกต่างจากเรือจำนวนมากที่ยังใช้โครงสร้างเหล็ก ซึ่งหนักและช้ากว่าอย่างชัดเจน ดาดฟ้าขนาดกว้างขวางเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับเรือขนาดเดียวกัน พร้อมปูพื้นด้วยไม้สักแท้ชั้นดี ออกแบบภายใต้แนวคิดหลักสามประการ คือ วิวแบบพาโนรามาที่ไร้สิ่งบดบัง พร้อมพื้นที่ที่เปิดโล่งอย่างมีรสนิยม และการเดินทางที่ราบรื่นนุ่มนวล
ภายในเรือคือซาลูน (Saloon) ขนาดใหญ่ที่เปิดรับแสงธรรมชาติอย่างเต็มที่ โอบล้อมด้วยกระจกบานกว้าง ให้มุมมอง 360 องศาของหมู่เกาะและท้องทะเลโดยรอบ พื้นที่ภายในติดตั้งระบบปรับอากาศครบฟังก์ชัน พร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงและบูธดีเจ (DJ Station) ที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับบรรยากาศการล่องเรือท่องเที่ยวได้อย่างสมบูรณ์แบบ ชั้นบนเป็นฟลายบริดจ์ (Flybridge) หลายระดับ เชื่อมต่อสู่ดาดฟ้าไม้สักพื้นที่สำหรับอาบแดด สระว่ายน้ำลอยทะเล (Floating Ocean Pool) เตียงอาบแดด และเอ็กซ์คลูซีฟเลานจ์ทั้งกลางแจ้งและกึ่งอินดอร์ ขณะที่ห้องพักส่วนตัวมอบพื้นที่การพักผ่อนที่แสนสะดวกสบายพร้อมห้องน้ำส่วนตัว
PISCES เดินทางด้วยความเร็วในการเดินเรือที่ 15 น็อต เร็วกว่าคาตามารันระดับเดียวกันซึ่งมักอยู่ที่ 8–9 น็อตเท่านั้น ซึ่งทำให้การเดินทางนุ่มนวลกว่า ใช้เวลาน้อยกว่า และเปิดโอกาสให้ดื่มด่ำกับแต่ละจุดหมายได้อย่างเต็มที่ บนเรือยังเตรียมอุปกรณ์กิจกรรมทางน้ำครบครัน ทั้ง แพดเดิลบอร์ด (Paddle Board) กระดานโต้คลื่นไฟฟ้า (Jet Surfboard) และสกู๊ตเตอร์ขับเคลื่อนใต้น้ำ (Sea Scooter) รวมถึงอุปกรณ์พิเศษอื่น ๆ ที่สามารถจัดเตรียมได้ตามคำขอ เพื่อเติมเต็มประสบการณ์กลางทะเลให้สมบูรณ์แบบ
“ตอนนี้มีเรือท่องเที่ยวจำนวนมากที่เป็นคาตามาลัน แต่ไม่ได้เป็นลักชูรีทั้งหมด ซึ่ง PISCES ถือเป็นจุดแตกต่าง เพราะเป็นยอร์ชหรูหรา และยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาจอยทริปเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ได้” ผู้บริหารหนุ่มกล่าว
เอ็กซ์คลูซีฟทริปล่องเรือคาตามารัน – อ่าวพังงา
สิ่งที่ทำให้ PISCES แตกต่างอย่างแท้จริง คือ “ความพอดีอย่างมีรสนิยม” โดยไม่ได้มุ่งเน้นการรับผู้โดยสารจำนวนมากเหมือนเรือทั่วไปที่อาจจัดทริปท่องเที่ยวร่วมกันสำหรับ 80 คน แต่ PISCES เลือกจำกัดจำนวนรองรับผู้โดยสารเพียง 45 ท่าน เพื่อให้ทุกคนได้มีพื้นที่ส่วนตัวและความสบายอย่างแท้จริง พื้นที่นั่งถูกจัดวางเป็นโต๊ะแยกและมุมส่วนตัวสำหรับกลุ่มเล็ก แทนการจัดเรียงที่นั่งเป็นแถวแน่น
สำหรับโปรแกรมทริป Exclusive Shared Voyages จะออกเดินทางจากอ่าวปอในเวลา 11:00 น. และกลับถึงฝั่งราว 19:00 น. พร้อมอภินันทนาการบริการรถรับ–ส่งจากโรงแรมในภูเก็ตหรือสนามบินนานาชาติภูเก็ตและอ่าวปอ ตลอดทั้งวัน
ผู้โดยสารจะได้ล่องผ่านภูมิทัศน์อันโดดเด่นของอ่าวพังงา ภายใต้การดูแลของกัปตันและทีมงานมืออาชีพ พร้อมเพลิดเพลินกับเสียงเพลงที่บรรจงคัดสรรเพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ระหว่างจังหวะ beach groove และความสงบรื่นรมย์ในช่วง golden hour ยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ไม่ใช่สไตล์ปาร์ตี้ หากแต่เป็นประสบการณ์ที่ถูกออกแบบมาอย่างมีรสนิยม
โดยมีเส้นทางครอบคลุมจุดหมายสำคัญ ได้แก่ เกาะนาคา เขาตะปู(James Bond Island) เกาะพนัก และเกาะห้อง รวมถึงหน้าผาหินปูน ถ้ำทะเล และลากูนที่ซ่อนตัวอยู่ ซึ่งมักเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพธรรมชาติในแต่ละวัน และบางครั้งยังได้พบกับสัตว์ทะเลที่ผ่านมาทักทายอย่างไม่คาดคิด ปิดท้ายการเดินทางด้วยภาพอาทิตย์ลับขอบฟ้าเหนือทะเลอันดามัน
“เราอยากให้ลูกค้าได้รับ The Journey is the Product, The Journey is Destination ไม่ได้ขึ้นเรือเพื่อไปเกาะ แต่ขึ้นเรือเพื่อที่จะได้เอนจอยไปกับเรือจริงๆ” พงศ์วรุตม์ กล่าวทิ้งท้าย
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PISCES
แพ็คเกจเอ็กซ์คลูซีฟทริปล่องเรือคาตามารัน (45 ท่าน) พร้อมอภินันทนาการบริการ อาหารว่าง อาหารมื้อกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ในราคาเริ่มต้น 6,900 บาทสุทธิต่อท่าน หรือเลือก VIP แพ็คเกจ ราคา 7,900 บาทสุทธิต่อท่าน นอกจากนี้ สามารถเลือกพรีเมียม อัปเกรดเพิ่มเติมเป็น Private Cabin (ห้องนอน) โดยจ่ายเพิ่มในราคา 10,000 บาทสุทธิสำหรับ 2 ท่าน
ทริปส่วนตัวระดับเอ็กซ์คลูซีฟ – Premium Private Charter: บริการแบบเหมาลำส่วนตัว รองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 70 ท่าน พร้อมพาสัมผัสเสน่ห์ของจุดหมายปลายทางระดับเวิลด์คลาส อาทิ เกาะพีพี เกาะไข่ เกาะห้อง และเกาะราชา เติมเต็มทุกโอกาสสำคัญด้วยประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถัน ตั้งแต่งานเฉลิมฉลองส่วนตัว งานแต่งงานสุดโรแมนติกกลางมหาสมุทร เอ็กซ์คลูซีฟปาร์ตี้สุดหรู ไปจนถึงงานเลี้ยงรับรองลูกค้าคนสำคัญ ไปจนถึงการรับรองแขกระดับองค์กรอย่างมีรสนิยมและเป็นส่วนตัวอย่างแท้จริง ในราคาเริ่มต้น 250,000 บาทสุทธิ สำหรับ 30 ท่าน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ โทร.08-4393-4531 หรือ Line ID: @piscesphuket
E-mail:reservations@capeodyssey-phuket.com
เว็บไซต์ https://piscesphuket.com