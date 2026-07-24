ดื่มด่ำมนต์เสน่ห์แห่งโลกใต้ท้องทะเลกับ “Sea Soul Afternoon Tea” ณ ที แอนด์ ทิปเปิ้ล

ที แอนด์ ทิปเปิ้ล ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ขอเชิญทุกท่านร่วมออกเดินทางสู่โลกใต้ท้องทะเลที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสีสันและความมหัศจรรย์ ผ่านประสบการณ์น้ำชายามบ่ายสุดเอ็กซ์คลูซีฟ กับชุดน้ำชายามบ่าย Sea Soul Afternoon Tea ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามและเสน่ห์ของท้องทะเล ถ่ายทอดออกมาเป็นขนมหวานและของว่างรสเลิศในรูปแบบงานศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ อย่างขนมรูปม้าน้ำ เปลือกหอย ปะการัง
ชุดน้ำชายามบ่าย Sea Soul Afternoon Tea รังสรรค์โดย เชฟฟรานเชสโก้ คาเมโร่ ไมโน หัวหน้าพ่อครัวเบเกอรีฝ่ายวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเบเกอรี่ และทีมเชฟผู้เชี่ยวชาญ ได้คัดสรรวัตถุดิบนำเข้าสุดพรีเมียม พร้อมนำมาเนรมิตรรังสรรค์ให้ทุกท่านได้ลิ้มรสความอร่อย และชื่นชมความงดงาม อาทิ ไวท์ช็อกโกแลตทรัฟเฟิลวนิลา, ช็อกโกแลตเค้ก, มาเดอลีนและช็อกโกแลต, มาการองรูปเปลือกหอย ไส้กรีนที,บลูเบอร์รี่ และวานิลลา, ตับห่านย่างเสิร์ฟพร้อมแยมหอมหัวใหญ่ และมิลล์เฟยแซลมอนรมควันกับครีมอาโวคาโดและครีมชีส เป็นต้น พร้อมเติมเต็มช่วงเวลาแห่งความผ่อนคลายด้วยการจับคู่กับชาดอกไม้หอมละมุน หรือกาแฟคุณภาพเยี่ยม ที่ช่วยยกระดับประสบการณ์ในทุกช่วงเวลาให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
ชุดน้ำชายามบ่าย Sea Soul Afternoon Tea เสิร์ฟสดใหม่ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น. - 17.00 น. ในราคาเพียงชุดละ 1,490 บาท++ สำหรับ 2 ท่าน รวมกาแฟหรือชา (ราคานี้ไม่รวมอัตราภาษีและค่าบริการ)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 0-2100-1234 ต่อ 6792
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