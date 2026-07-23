เปิดตัว “กุหลาบควีนสุทิดา” เลอโฉมสวยสง่า ชมได้ในงานโครงการหลวง 57

มูลนิธิโครงการหลวง เปิดตัว “กุหลาบควีนสุทิดา” ต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก ในงานแถลงข่าว “งานโครงการหลวง 57” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1–12 สิงหาคม 2569 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าว "งานโครงการหลวง 57" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1–12 สิงหาคม 2569 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด The Blooming Legacy of Royal Flora: "พรรณพืชพระราชทาน สืบสาน รักษา ต่อยอด จากดอยสู่เมือง" โดยมี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และประธานอำนวยการจัดงาน พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้แทนบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว
ไฮไลต์สำคัญของปีนี้ คือการเปิดตัว “กุหลาบควีนสุทิดา” อย่างเป็นทางการต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก ซึ่งกุหลาบสายพันธุ์นี้เป็นผลสำเร็จจากการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ของทีมนักวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งใช้เวลามากกว่า 8 ปีแห่งความมุ่งมั่นและความทุ่มเทในการศึกษา คัดเลือก และพัฒนา จนได้กุหลาบ ตัดดอกคุณภาพสูงที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงของประเทศไทย
ความสำเร็จครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นจากแรงบันดาลใจของ "กุหลาบ ควีนสิริกิติ์" กุหลาบพระนามาภิไธยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และเป็นแรงผลักดันสำคัญให้มูลนิธิโครงการหลวงเริ่มดำเนินงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กุหลาบอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนสามารถพัฒนากุหลาบตัดดอกที่เหมาะสมกับประเทศไทย และขึ้นทะเบียนพันธุ์แล้ว 21 พันธุ์
นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามกุหลาบสายพันธุ์ใหม่นี้ว่า "ควีนสุทิดา" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในศุภมงคลสมัยทรงเจริญพระชนมายุครบ 4 รอบ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2569
ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ และเป็นเกียรติสูงสุดแก่คณะนักวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง ตลอดจนวงการไม้ดอกของประเทศไทย กุหลาบ “ควีนสุทิดา” นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งประชาชนจะได้ร่วมชื่นชมความสำเร็จครั้งสำคัญนี้เป็นครั้งแรกภายใน งานโครงการหลวง 57 นี้
สำหรับ “กุหลาบควีนสุทิดา” มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Rosa 'Royal 3' มีลักษณะเป็นทรงพุ่มตั้งตรงแข็งแรง ความสูงประมาณ 52–67 เซนติเมตร ยอดอ่อนแต้มสีแดงอ่อนตัดกับลำต้นสีเขียว มีใบสีเขียวเข้มขนาดพอเหมาะ ขอบใบหยักเป็นคลื่นเล็กน้อย ช่วยขับให้ดอกดูโดดเด่นยิ่งขึ้น
ลักษณะของดอกจะเป็นดอกเดี่ยวสีม่วงพาสเทลอ่อน ขนาดใหญ่ กลีบดอกซ้อนแน่น เมื่อแรกบานมีขนาดกว้างประมาณ 7–9.7 เซนติเมตร กลีบดอกทรงกลม ขอบหยักเป็นคลื่นอ่อน ๆ ให้ความรู้สึกอ่อนช้อย และจะม้วนตัวเล็กน้อยเมื่อบานเต็มที่
มีความพิเศษคือ สามารถเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิได้ โดยจะปรับสีเข้มขึ้นเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศเย็น และเปล่งประกายความงามอย่างเต็มที่ในอุณหภูมิที่สูงขึ้น พร้อมทั้งมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เหมาะแก่การพัฒนาในเชิงพาณิชย์ระดับสากล
มูลนิธิโครงการหลวง เชิญชวนประชาชนร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานโครงการหลวง 57 วันที่ 1 สิงหาคม 2569 พร้อมเที่ยวชมงานโครงการหลวง 57 ระหว่างวันที่ 1–12 สิงหาคม 2569 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
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