23 กรกฎาคม “วันไอศกรีมวานิลลาแห่งชาติ”

ในเดือนกรกฎาคมของสหรัฐอเมริกา นอกจากอาทิตย์ที่สามของเดือน เป็นวันไอศกรีมแห่งชาติแล้ว ใน “วันที่ 23 กรกฎาคมของทุกปี” ยังเป็น “วันไอศกรีมวานิลลาแห่งชาติ” (National Vanilla Ice Cream Day) อีกด้วย
ในสหรัฐอเมริกา ผู้คนจะร่วมเฉลิมฉลองไอศกรีมรสวานิลลา ซึ่งเป็นหนึ่งในรสชาติที่ได้รับความนิยมสูงสุดในแถบทวีปอเมริกาเหนือ แม้วันนี้ไม่มีผู้ก่อตั้งที่ชัดเจนหรือมีบันทึกประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการ แต่ก็นับเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองต่อเนื่องจากวันไอศกรีมแห่งชาตินั่นเอง
สำหรับวัน “วันไอศกรีมวานิลลาแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับ 23 กรกฎาคม สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นในบริบทของการส่งเสริมการบริโภคไอศกรีมในสหรัฐอเมริกา โดยเชื่อมโยงกับ National Ice Cream Day (อาทิตย์ที่สามของเดือนกรกฎาคม) ซึ่ง "ประธานาธิบดี โรนัลด์ เรแกน" ลงนามประกาศไว้ในปี ค.ศ. 1984 เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไอศกรีมของอเมริกา ซึ่งในขณะนั้นกำลังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจ
ไอศกรีมรสวานิลลามาจากไหน
วานิลลาเป็นเครื่องเทศจากฝักของกล้วยไม้สกุล Vanilla ซึ่งมีถิ่นกำเนิดในประเทศเม็กซิโก ชาวพื้นเมืองใช้เป็นครั้งแรกก่อนที่ชาวสเปนจะนำไปเผยแพร่ในยุโรปช่วงปลายศตวรรษที่ 17 วานิลลาแพร่หลายในฝรั่งเศสช่วงศตวรรษที่ 18 จนเกิด “French vanilla” ซึ่งใช้ฐานคัสตาร์ดจากไข่แดง ทำให้เนื้อเข้มข้นและมีสีเหลืองนวลมากขึ้น
ไอศกรีมวานิลลาถือเป็นรสชาติคลาสสิกเพราะมีความอเนกประสงค์ ใช้เป็นฐานสำหรับเมนูอื่นๆได้ง่าย โดยมีความซับซ้อนจากกลิ่นหอมหวานธรรมชาติ ทำให้ในอเมริกาถือเป็นเป็นรสชาติที่ได้รับความนิยมอันดับเป็นอันดับต้นๆ
ว่ากันว่า “โธมัส เจฟเฟอร์สัน” ประธานาธิบดีคนที่ 3 ของสหรัฐอเมริกา มีส่วนสำคัญในการทำให้ไอศกรีมวานิลลาเป็นที่รู้จัก ขณะดำรงตำแหน่งทูตในฝรั่งเศส เขานำสูตรกลับมาและจดบันทึกสูตรไอศกรีมวานิลลาในช่วงปี 1780 ซึ่งเป็นหนึ่งในสูตรที่เก่าแก่ที่สุดที่บันทึกโดยชาวอเมริกัน โดยปัจจุบันหอสมุดของสภาคองเกรส ยังเก็บรักษาสูตรต้นฉบับ