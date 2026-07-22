ททท.เนรมิตขบวนเทียนหอมเรืองแสง “อุบลราชธานีศรีศิลป์” ในงานแห่เทียนพรรษา

ททท.อุบลฯ ผนึกกำลังเอกชน-มหาวิทยาลัย เปิดตัวขบวนเทียนหอมเรืองแสง "อุบลราชธานีศรีศิลป์" ยกระดับแห่เทียนพรรษา 2569 โชว์ความอลังการ 4 รอบ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุบลราชธานี ร่วมกับโรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี เครือก้าวหน้ากรุ๊ป บริษัท รวมสินไทย แทรกเตอร์ (ยันม่าอุบลฯ) และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดตัวโครงการ "ขบวนเทียนหอมเรืองแสง" ภายใต้แนวคิด "อุบลราชธานีศรีศิลป์" เพื่อยกระดับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2569 พร้อมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวพักค้างคืนและเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์ของเมืองอุบลราชธานีมากยิ่งขึ้น
ไฮไลต์สำคัญของปีนี้คือ ขบวนเทียนหอมเรืองแสงขนาด 5 เมตร กว้าง 2.5 เมตร ซึ่งได้รับการออกแบบและสร้างสรรค์โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์เทียนหอมเดชอุดม ภายใต้การสนับสนุนของ ททท. สำนักงานอุบลราชธานี และโรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี โดยนำเทคนิคผสมสีเรืองแสงลงในเนื้อเทียนหอม ถ่ายทอดอัตลักษณ์และมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานีไว้อย่างงดงาม
ภายในขบวนเทียนรวบรวมสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัด ไม่ว่าจะเป็น พระเจ้าใหญ่อินแปง วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) ธรรมาสน์สิงห์และเทินบุษบก วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ อำเภอเขื่องใน "น้อนเหรา" วัดชัยภูมิการาม อำเภอเขมราฐ ต้นกัลปพฤกษ์เรืองแสงจากวัดสิรินธรวรารามภูพร้าว อำเภอสิรินธร รวมถึงฮูปแต้มจากอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม พร้อมประดับด้วยดอกไม้นามพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ ดอกดุสิตา สร้อยสุวรรณา มณีเทวา ทิพเกสร และสรัสจันทร จากวนอุทยานน้ำตกผาหลวง อำเภอศรีเมืองใหม่
อีกหนึ่งความโดดเด่นคือ "ขบวนเทียนหอม" ที่อบอวลด้วยกลิ่นหอมตลอดทั้งขบวน สร้างมิติใหม่ให้กับงานแห่เทียนพรรษา ผสานทั้งศิลปะ แสง สี และกลิ่นหอมไว้ในขบวนเดียว
สำหรับการแสดงขบวนเทียนหอมเรืองแสง มีกำหนดจัดทั้งหมด 4 รอบ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยรอบที่ 1 และ 2 (ขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน) วันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2569, รอบที่ 3 และ 4 (งานวันไหลแห่เทียนพรรษา): วันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2569
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