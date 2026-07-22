ตระการตาทุ่งดอกไม้กว่า 2.6 แสนต้น ในงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ชวนเที่ยวงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ภายใต้แนวคิด "พระเมตตา แม่แห่งแผ่นดิน พลิกฟื้นผืนดิน สู่วิถีเกษตรยั่งยืน" น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ตระการตาทุ่งดอกไม้กว่า 2.6 แสนต้น วันที่ 8 – 13 ส.ค. 69 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร
งาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ภายใต้แนวคิด "พระเมตตา แม่แห่งแผ่นดิน พลิกฟื้นผืนดิน สู่วิถีเกษตรยั่งยืน" กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 13 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร โดยเกิดจากความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และภาคีเครือข่าย 33 องค์กร เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในการนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่อย่างตระการตา ด้วยการประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับหลากสีสันรวมกว่า 200,000 ต้น อาทิ สร้อยไก่ บานไม่รู้โรย เทียนฝรั่ง ดาวเรืองอเมริกัน แววมยุรา แพงพวย คอสมอส บานชื่น ผักเสี้ยนฝรั่ง หงอนไก่ ฤาษีผสม มาร์กาเร็ต อโกลนีมา เดหลี เฟิร์นสายพันธุ์ต่าง ๆ เข็มเศรษฐี และกล้วยไม้ พร้อมทั้งจัดแสดง ปทุมมา 8 สายพันธุ์ ได้แก่ สโนว์ไวท์ ลานนาสโนว์ ขาวยูกิ แดงประกาย กระเจียว ชมพูมะลิ ส้มอิมเพรส และไวท์ครีม รวมอีกกว่า 60,000 ต้น เพื่อสร้างทัศนียภาพอันตระการตาและจุดเช็กอินถ่ายภาพต้อนรับประชาชนอย่างสมพระเกียรติ พร้อมประสานอำนวยความสะดวกทุกด้านร่วมกับหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหัวข้อ “จากพระเมตตา...สู่การสืบสานพระราชปณิธาน 'ป่าในเมือง'” สื่อถึงพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงสะท้อนความสัมพันธ์อันเกื้อกูลระหว่าง "น้ำ" และ "ป่า" ดั่งพระราชดำรัสความว่า “ถ้าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า” อันเป็นรากฐานของการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ป่าไม้ต้นน้ำ ทั้งยังจัดแสดงข้อมูล "ต้นไม้ทรงปลูก 5 ชนิด" ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง ได้แก่ ต้นพลองใหญ่ และ ต้นจันอิน ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ, ต้นประดู่แดง ณ อุทยานเบญจสิริ , ต้นโมกราชินี ณ สวนเบญจกิติ และ ต้นมะม่วง ณ สวนหลวง ร.9 สะท้อนถึงการเติบโตจากเมล็ดพันธุ์แห่งพระเมตตาสู่ "ป่าเล็กในเมือง" ที่ช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองอย่างยั่งยืน
ภายในงานยังรวบรวมนิทรรศการจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ นิทรรศการฟาร์มตัวอย่างและฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการ “ใต้ร่มพระเมตตา สืบสานพระราชปณิธาน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า” โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนิทรรศการ “พระเมตตา แม่แห่งแผ่นดิน พลิกฟื้นผืนดิน สู่วิถีเกษตรยั่งยืน” โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดพรรณไม้ 8 ชนิด ได้แก่ บอนสี แก้วกาญจนา โป๊ยเซียน ลิ้นมังกร โกสน พญามังกร หน้าวัวใบ และบอนไซ พร้อมทั้งการประกวดพรรณไม้ใหม่ที่เกษตรกรพัฒนาสายพันธุ์ ได้แก่ บุษราคัม และ เสน่ห์จันทน์ ซึ่งได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศจากมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
โอกาสนี้ ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทรงเปิดงาน ในวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2569 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารราชพฤกษ์ สวนจากภูผาสู่มหานที ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
กรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมงาน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชมการสาธิตและการประกวดไม้ประดับ เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรจากกรมการข้าว กรมหม่อนไหม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ตลาดนัดต้นไม้ พร้อมเพลิดเพลินกับจุดเช็กอินถ่ายภาพกับทุ่งดอกไม้และสวนกล้วยไม้ ระหว่างวันที่ 8 – 13 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร
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