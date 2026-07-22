เทรนด์ “เที่ยวไปวิ่งไป” มาแรง นทท. ไทยจองมาราธอนชั้นนำทั่วเอเชียเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

อโกด้าเผยเทรนด์ “เที่ยวไปวิ่งไป” มาแรง นักเดินทางชาวไทยวางแผนร่วมงานมาราธอนชั้นนำทั่วเอเชียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ท่ามกลางกระแสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการดูแลตัวเองได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั่วภูมิภาค อโกด้า แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว เปิดเผยว่าเทรนด์การท่องเที่ยวแบบ ‘Run-cation’ หรือ ‘เที่ยวไปวิ่งไป’ กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั่วเอเชียในปี พ.ศ. 2569 โดยอ้างอิงจากข้อมูลการค้นหาที่พักบนแพลตฟอร์มอโกด้า ที่ชี้ให้เห็นว่านักเดินทางชาวไทยเริ่มวางแผนการเดินทางให้สอดคล้องกับการแข่งขันมาราธอนช่วงสุดสัปดาห์มากขึ้น ไม่เพียงแต่การแข่งขันที่จัดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเมืองอื่น ๆ ที่จัดการแข่งขันมาราธอนทั่วเอเชียอีกด้วย
ข้อมูลดังกล่าวอ้างอิงจากการค้นหาที่พักบนแพลตฟอร์มอโกด้า สำหรับการเข้าพักในช่วงสุดสัปดาห์ของการแข่งขันมาราธอน 3 รายการในเอเชีย ได้แก่ Amazing Thailand Marathon Bangkok 2026, Mt. Fuji International Marathon 2026 และ JTBC Seoul Marathon 2026
JTBC Seoul Marathon ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เป็นหนึ่งในการแข่งขันวิ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของเกาหลีใต้ ขึ้นชื่อเรื่องเส้นทางที่ราบเรียบและรวดเร็ว โดยวิ่งผ่านสถานที่สำคัญอย่างพระราชวังถ็อกซูกุง (Deoksugung Palace) และจัตุรัสกวางฮวามุน (Gwanghwamun Square) ก่อนเข้าเส้นชัยที่สนามกีฬาโอลิมปิกจัมชิล โดยยอดค้นหาที่พักจากนักเดินทางชาวไทยในช่วงการแข่งขันเพิ่มขึ้นถึง 73% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ. 2568 นอกจากนี้ การแข่งขันนี้ยังได้รับความสนใจอย่างมากจากชาวเกาหลีใต้ในฐานะเจ้าภาพ รวมถึงนักเดินทางจากประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค ได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน มาเลเซีย และ ฟิลิปปินส์อีกด้วย
Mt. Fuji International Marathon 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2569 ใกล้กรุงโตเกียว มีเส้นทางวิ่งวนรอบทะเลสาบคาวากูจิโกะและทะเลสาบไซโกะ พร้อมให้นักวิ่งได้ชื่นชมทัศนียภาพของภูเขาไฟฟูจิและชมวิวปลายฤดูใบไม้ร่วงต้นฤดูหนาวได้ตลอดเส้นทาง ยอดค้นหาที่พักจากนักเดินทางชาวไทยสำหรับสุดสัปดาห์การแข่งขันนี้เพิ่มขึ้น 41% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่งผลให้ประเทศไทยติดหนึ่งในสามอันดับแรกของยอดค้นหาที่พักบนแพลตฟอร์มอโกด้าสำหรับงานนี้ นอกเหนือจากยอดค้นหาที่จากนักเดินทางชาวญี่ปุ่นในฐานะเจ้าภาพแล้ว ไต้หวัน สิงคโปร์ และมาเลเซีย ก็แสดงความสนใจในการเดินทางมาร่วมงานนี้ในระดับที่ดีเช่นกัน
Amazing Thailand Marathon Bangkok 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เป็นการแข่งขันแบบจุดเริ่มต้นคนละจุดกับเส้นชัย อยู่ใจกลางเมืองหลวง โดยเริ่มต้นที่มาบุญครอง เซ็นเตอร์ และเข้าเส้นชัยใกล้พระบรมมหาราชวัง ผ่านสถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ สวนลุมพินี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และถนนราชดำเนิน ยอดค้นหาที่พักจากนักเดินทางชาวไทยสำหรับสุดสัปดาห์การแข่งขันนี้เพิ่มขึ้น 19% ในปี พ.ศ. 2569 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2568 โดยนักเดินทางชาวไทยในประเทศครองความสนใจสูงสุด ขณะที่ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และไต้หวัน ก็แสดงความสนใจในการแข่งขันนี้เช่นกัน ซึ่งเป็นสัญญาณว่าการแข่งขันที่กรุงเทพฯ กำลังสร้างฐานผู้ติดตามในระดับนานาชาติของตัวเองมากขึ้น
เมื่อพิจารณาข้อมูลโดยรวม จะเห็นรูปแบบที่สอดคล้องกันในทุกเมืองที่จัดการแข่งขันมาราธอน โดยนักเดินทางชาวไทยไม่เพียงแต่ร่วมการแข่งขันในประเทศของตนเองเท่านั้น แต่ยังเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปวิ่งในเมืองอื่น ๆ ทั่วเอเชียอีกด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักเดินทางกลุ่มหนึ่งเริ่มให้ความสำคัญกับหมายเลขบิบวิ่งมาราธอนไม่ต่างจากชายหาดหรือสวนสนุกในด้านเหตุผลของการเดินทาง และเป้าหมายด้านการดูแลสุขภาพกับแผนการเดินทางกำลังถูกมองเป็นประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นเรื่อย ๆ
นางสาวอรรคพร รอดคง ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและอินโดจีนของอโกด้า กล่าวว่า “มาราธอนเคยเป็นกิจกรรมที่ทำคนเดียว แต่ปัจจุบันกำลังกลายเป็นไฮไลต์ของทริปสำหรับนักเดินทางบางกลุ่ม นักเดินทางชาวไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมการแข่งขันชั้นนำของภูมิภาคมากที่สุด ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการที่กว้างขึ้นสำหรับการเดินทางที่มีเป้าหมายในด้านการดูแลสุขภาพ ไม่ใช่เพียงการท่องเที่ยวชมสถานที่เท่านั้น สำหรับอโกด้า เราต้องการให้นักวิ่งทุกกลุ่มค้นหาที่พักที่ใช่ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าเส้นชัยจะอยู่ไกลจากบ้านแค่ไหนก็ตาม”
สำหรับนักเดินทางที่ต้องการสำรวจกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั่วเอเชีย สามารถเลือกชมกิจกรรมท่องเที่ยวได้มากกว่า 300,000 รายการบนอโกด้า พร้อมด้วยที่พักสำหรับวันหยุดกว่า 6 ล้านแห่ง และเส้นทางการบินมากกว่า 130,000 เส้นทาง แอปพลิเคชันอโกด้าคือแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์สำหรับดีลสุดคุ้มในทริปที่เน้นการดูแลสุขภาพ เริ่มวางแผนการผจญภัยครั้งต่อไปของคุณได้ที่ www.agoda.com
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