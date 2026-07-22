โคราช พร้อมจุดแสงศรัทธา สู่มหกรรมแห่เทียนพรรษายิ่งใหญ่ ประจำปี 2569

อีกหนึ่งจุดหมายของไทยสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการการชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาสุดวิจิตร นั่นคือ “แห่เทียนพรรษาโคราช” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 ก.ค.นี้
เทศบาลนครนครราชสีมา เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสงานประเพณีแห่เทียนพรรษาโคราช ประจำปี 2569 ภายใต้แนวคิด “Korat City of Candle 2026” เพื่อสืบสานประเพณีอันงดงาม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวโคราชและนักท่องเที่ยวทั่วไทย ร่วมสัมผัสวิถีแห่งศรัทธาและความอลังการในงาน "มหกรรมแห่เทียนโคราช 2569 พุทธศิลป์ แสงธรรมแห่งศรัทธา" ร่วมตื่นตาตื่นใจไปกับต้นเทียนพรรษาพุทธศิลป์ประณีตตระการตา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อิ่มบุญ สุขใจ พร้อมเก็บภาพความประทับใจตลอด 3 วัน ระหว่าง วันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2569 สถานที่จัดงาน: บริเวณรอบลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี, สวนสุรนารี, สวนเมืองทอง, สวนอนุสรณ์สถาน, ถนนราชดำเนิน และถนนชุมพล
โดยมีไฮไลต์น่าสนใจ ได้แก่
ขบวนเทียนพรรษาสุดอลังการ: การประกวดและจัดแสดงขบวนเทียนพรรษาแกะสลักอย่างพิถีพิถันจากวัดชื่อดังทั่วโคราช
การแสดงแสง สี เสียง (Illumination): เนรมิตบรรยากาศค่ำคืนให้อบอวลด้วยแสงธรรมและพุทธศิลป์สุดงดงาม
สาธิตการแกะสลักเทียน & นิทรรศการภูมิปัญญา: สัมผัสฝีมือครูช่างเทียนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด
มหกรรมสินค้า OTOP & ร้านค้าชุมชน: ชิมของอร่อย ช้อปของดีเมืองโคราชตลอดยามเย็น
จุดเช็กอินถ่ายภาพรอบลานย่าโม: จัดเต็มมุมถ่ายรูปสวยๆ ให้ได้เช็กอินลงโซเชียลกันตลอดงาน