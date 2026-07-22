จากดอยสู่เมือง "งานโครงการหลวง 57" สืบสานพระราชปณิธาน 1-12 ส.ค.นี้ ที่ เซ็นทรัลเวิลด์

จากเมล็ดพันธุ์แห่งพระเมตตา สู่พืชผลเมืองหนาวที่สร้างรายได้และความยั่งยืนให้ชุมชน เรื่องราวแห่งการสืบสานพระราชปณิธานจะถูกถ่ายทอดอีกครั้งใจกลางกรุงเทพฯ ที่ งานโครงการหลวง 57 วันที่ 1–12 สิงหาคม 2569 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้แนวคิด “The Blooming Legacy of Royal Flora” พรรณพืชพระราชทาน สืบสาน รักษา ต่อยอดจากดอยสู่เมือง จัดโดย มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา, บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น, บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต,บมจ. ธนาคารกรุงไทย และ บจก. ภัณฑ์ดีพลาสติก ชูไฮไลต์ “พรรณพืชพระราชทาน” นำโดย “กุหลาบควีนสุทิดา” งดงามด้วยสีม่วงอ่อนหอมละมุน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีในวาระมหามงคล 4 รอบ และ “กุหลาบควีนสิริกิติ์” ที่อนุรักษ์ สืบสาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดแสดงพรรณพืชพระราชทาน อาทิ ดอกเอเดลไวส์ เฟินรัศมีโชติ เตรียมช้อปผลิตภัณฑ์กว่า 3,000 รายการ นำโดย มะเขือเทศเชอร์รี่ช็อกโกแลต, เมล่อนไต้หวัน 101, เบบี้คอสแดง, แตงกวาเปรี้ยว, เสาวรส MJ-01, ฝรั่งเขียวเนื้อแดง, บาล์มลาเวนเดอร์, โรส ไฮเดรทติ้ง มิสต์ และ “เอเดลไวส์ เอสเซนส์” ผลิตภัณฑ์ความงดงาม อุดมด้วยสกัดจากเอเดลไวส์ “ราชินีแห่งขุนเขา” เพื่อตอบโจทย์สายสุขภาพและบิวตี้ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่
ภายในงาน นำโดย พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง, ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายสนับสนุนการจัด “งานโครงการหลวง 57”, ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา แถลงข่าวจัดงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา อาทิ มุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล, รัตนา จิราธิวัฒน์ นรพัลลภ, สุพัตรา จิราธิวัฒน์, สมกมล จิราธิวัฒน์, คุณายุธ เดชอุดม, รุจิเรศ นีรปัทมะ, ขวัญแก้ว สิริจินดา, นภพรรษ ฤดีสุนันท์, พรวดี โรจน์รุ่งสัตย์, พิณรัตน์ กิติเวชกุล ร่วมด้วยผู้สนับสนุนงานโครงการหลวง 57 ได้แก่ กลอยตา ณ ถลาง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น, พิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต, ดลลดา ภูวเศรษฐศัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย และ ถมพร นาคทัศนพล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บจก. ภัณฑ์ดีพลาสติก ร่วมงานด้วย
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานโครงการหลวง 57 องคมนตรี กล่าวว่างานโครงการหลวง 57 ปีนี้มีความพิเศษ คือการเปิดตัว “กุหลาบควีนสุทิดา” อย่างเป็นทางการต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก ซึ่งกุหลาบสายพันธุ์นี้เป็นผลสำเร็จจากการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ของทีมนักวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งใช้เวลามากกว่า 8 ปีแห่งความมุ่งมั่นและความทุ่มเทในการศึกษา คัดเลือก และพัฒนา จนได้กุหลาบ ตัดดอกคุณภาพสูงที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงของประเทศไทย ความสำเร็จครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นจากแรงบันดาลใจของ "กุหลาบ ควีนสิริกิติ์" กุหลาบพระนามาภิไธยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และเป็นแรงผลักดันสำคัญให้มูลนิธิโครงการหลวงเริ่มดำเนินงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กุหลาบอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนสามารถพัฒนากุหลาบตัดดอกที่เหมาะสมกับประเทศไทย และขึ้นทะเบียนพันธุ์แล้ว 21 พันธุ์ นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามกุหลาบสายพันธุ์ใหม่นี้ว่า "ควีนสุทิดา" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในศุภมงคลสมัยทรงเจริญพระชนมายุครบ 4 รอบ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2569 ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ และเป็นเกียรติสูงสุดแก่คณะนักวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง ตลอดจนวงการไม้ดอกของประเทศไทย กุหลาบ “ควีนสุทิดา” นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งประชาชนจะได้ร่วมชื่นชมความสำเร็จครั้งสำคัญนี้เป็นครั้งแรกภายใน งานโครงการหลวง 57 นี้
จากนั้นได้กล่าวถึงการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง เป็นการน้อมนำพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาพื้นที่สูงด้วยสันติวิธี ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูดินและน้ำและการแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นบนพื้นที่สูง โครงการหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 และดำเนินงานสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระบรมราโชบายให้มูลนิธิโครงการหลวงดำเนินงานตามแนวทาง "สืบสาน รักษา ต่อยอด" เพื่อพัฒนางานโครงการหลวงให้มีความต่อเนื่อง ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูง และพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดระยะเวลา 57 ปีของการดำเนินงาน มูลนิธิโครงการหลวงมีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1.24 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ มูลนิธิโครงการหลวงจัดงานโครงการหลวงปีละ 2 ครั้ง เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้และเลือกซื้อผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวง โดยจัดที่กรุงเทพมหานครในเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นเดือนวันแม่แห่งชาติ และจังหวัดเชียงใหม่ในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนวันพ่อแห่งชาติ ของทุกปี
โอกาสนี้ องคมนตรีเชิญชวนประชาชนร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานโครงการหลวง 57 วันที่ 1 สิงหาคม 2569 พร้อมเที่ยวชมงานและเลือกซื้อผลผลิตสดและผลิตภัณฑ์คุณภาพของมูลนิธิโครงการหลวง รวมถึงผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์ มากกว่า 3,000 รายการ โดยปีนี้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรายการ อาทิ กลุ่มชาและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ธัญพืช ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากสารสกัดเอเดลไวส์ และกรีกโยเกิร์ตนมแพะ นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดแสดงพรรณพืชจากพื้นที่สูง ภายใต้แนวคิด “พรรณพืชพระราชทาน สืบสาน รักษา ต่อยอด จากดอยสู่เมือง” เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมอย่างใกล้ชิด
ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอด 38 ปี ในการร่วมจัดงานโครงการหลวง บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล และ เซ็นทรัลพัฒนา ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพื้นที่ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งต่อผลิตผลคุณภาพดีจากยอดดอย ที่จะมีให้ชิม ช้อปได้แค่ปีละครั้งเท่านั้นที่เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวโครงการในแบบร่วมสมัยเพื่อเข้าถึงคนรุ่นใหม่ โดยงานโครงการหลวง 57 จัดเต็มพื้นที่เซ็นทรัลเวิลด์กว่า 3,000 ตร.ม. ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ซึ่งแต่ละปีมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 150,000 คน/วัน จากแนวคิดการดำเนินงานสะท้อนพระราชปณิธานของในหลวง ในการสร้างอาชีพ รายได้ ความมั่นคง ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้ผู้คนบนพื้นที่สูง ให้คนไทยเข้าถึงผลิตผลคุณภาพจากยอดดอย เซ็นทรัลพัฒนาต่อยอดผ่าน 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่
1. ออกแบบประสบการณ์ผ่าน Storytelling ให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสเรื่องราวที่แตกต่างจากทุกปี โดยปีนี้นำเสนอเรื่องราวของ “พรรณพืชพระราชทาน และไม้ดอกเมืองหนาว” ยกความงดงามของ “สวนพฤกษาจังหวัดเชียงใหม่” จำลองไว้ใจกลางเมือง ณ บริเวณโซน Central Court เตรียมเปิดตัวไฮไลท์ระดับโลก “กุหลาบควีนสุทิดา” สายพันธุ์ใหม่แห่งแผ่นดินที่นำมาจัดแสดงให้ประชาชนได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรกของโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ พร้อมกันนี้ยังจัดแสดง “กุหลาบควีนสิริกิติ์” พรรณไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์และสืบสานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นอกจากนี้ เพื่อสร้างความสุขและเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับเรื่องราวการพัฒนาบนพื้นที่สูง
2. Innovative Healthy Experience นำผลผลิตคุณภาพของโครงการหลวง มาต่อยอดเป็นนวัตกรรม อาหารเพื่อสุขภาพ สะท้อน Global trend ที่ทั่วโลกให้ความสนใจเรื่องสุขภาพ เห็นได้จากสินค้าขายดีอันดับต้นๆ ในปีที่ผ่านมา คือ ผักสด ผลไม้ และ ไอศกรีมอะโวคาโด สูตรออริจินอล ที่มีให้ชิมปีละครั้งและมียอดขายอันดับ 1 ในกลุ่มนักท่องเที่ยว สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าโครงการหลวง พร้อมยกระดับประสบการณ์ด้านอาหารผ่านกิจกรรม อาทิ
- ครั้งแรกกับการ Collab สุดพิเศษรังสรรค์ ร่วมกับ Master Chef จัดทำชุดเมนูอาหารพร้อมปรุงระดับพรีเมียมรวม 12 เมนู อาทิ เมนู "สุกี้พฤกษาแห่งดอย" และ "ยำดอกไม้หลวง" มอบประสบการณ์ความอร่อยและสุขภาพดี ที่สามารถนำกลับไปปรุงทานเองได้อย่างสะดวกสบายที่บ้าน
- Royal Bistro ปีที่ 4 กับ Exclusive Fine Dining: รื่นรมย์ไปกับศาสตร์แห่งอาหารชั้นสูงในบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งปีนี้ได้รับเกียรติจากเชฟแถวหน้าของเมืองไทยอย่าง "เชฟพลอย" และ "เชฟธิติ" แชมป์คนล่าสุดจากเวที Master Chef มาร่วมรังสรรค์เมนูสไตล์ฟิวชันสุดพิเศษ
- จับมือ Grab ส่งความสุขถึงบ้าน มอบสิทธิพิเศษและการบริการที่เหนือระดับกับแคมเปญมอบส่วนลดพิเศษ ทั้งสำหรับการเดินทางมางานอย่างปลอดภัย และบริการจัดส่งสินค้าด่วนผ่าน Grab Express เพื่อมอบความสะดวกสบายถึงหน้าบ้าน
3. ตอกย้ำภารกิจเพื่อความยั่งยืน หนุนพันธกิจมุ่งสู่ NET Zero อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยบนพื้นที่สูงกว่า 39 แห่ง ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคเหนือ ช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้ชุมชนเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดย เซ็นทรัลพัฒนา สนับสนุนถุงย่อยสลายได้ทางชีวภาพจาก ภัณฑ์ดีพลาสติก เป็นปีที่ 3 ทั้งสิ้น 2,200 กิโลกรัม พร้อมจัดกิจกรรมมอบส่วนลดพิเศษสำหรับเครื่องดื่ม ที่โซน Eden 2 ให้แก่ลูกค้าที่พกแก้วน้ำมาเอง
ปีนี้เราได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทบางจากต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่การสร้างคุณค่าร่วมแก่สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนบัตรเติมน้ำมันบางจากมูลค่า 200,000 บาท เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางแก่ชาวบ้านและเกษตรกรบนพื้นที่สูงจากภาคเหนือที่เดินทางมาร่วมงานและรับเสด็จฯ งานโครงการหลวง 57 พร้อมมอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกบางจากกรีนไมลส์รับฟรีไอศกรีมอะโวคาโดจากโครงการหลวง เพื่อร่วมส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโครงการหลวงให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม รักษาการแทนอธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์ ฝ่ายสนับสนุนการจัด “งานโครงการหลวง 57” กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นส่วนสำคัญของโครงการหลวงมาตั้งแต่ต้น โดยมีส่วนร่วมในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาและการเกษตรที่สูง ผ่านงานวิจัยและพัฒนาพืชเมืองหนาว รวมถึงปศุสัตว์ที่ "สวนสองแสน" ดอยปุย ซึ่งต่อยอดมาเป็นสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สถานีวิจัยการเกษตรบนที่สูงแห่งแรกของไทย ที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตชาวเขา แต่ยังเป็นศูนย์กลางการวิจัยสำคัญ โดยเฉพาะสำหรับนิสิตนักศึกษาจากหลายสถาบัน รวมถึง มก. ซึ่งมีผลงานวิจัยมากกว่า 100 เรื่อง ตอกย้ำประโยชน์ที่สถานีมอบให้ทั้งแก่ชาวเขาและประชาชนทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับมูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินการสนับสนุนด้านการวิจัยศึกษาและพัฒนาความรู้การเกษตรและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่คณาจารย์และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ส่งคณาจารย์และนิสิตเข้ามาเรียนรู้ และทำงานวิจัยทดลองที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คณาจารย์และนิสิตได้มีพื้นที่ปฏิบัติการที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง
ผลการวิจัยในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและปัญหาพิเศษของนิสิต ตลอดจนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการต่าง ๆ ของคณาจารย์ การดำเนินงานร่วมกันของสองหน่วยงานตลอดระยะเวลาเกือบ 60 ปี เป็นความร่วมมือและความสำคัญของการพัฒนาในพื้นที่สูงในทุกมิติเพื่อให้เกิดความยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในการที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงมีความภาคภูมิใจที่จะประกาศความร่วมมือในการจัดงาน โครงการหลวง 57 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-12 สิงหาคม 2569 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 1) กิจกรรมนิสิต นิสิตช่วยจำหน่ายสินค้า และร่วมจัดการแสดงของนิสิต 2) กองคลัง มก. สนับสนุนบุคลากรรับชำระเงินในงาน 3) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน จัดเตรียมยานพาหนะสำหรับขนส่งและเดินทาง รวมถึงการจัดสถานที่และจัดตกแต่งดอกไม้ 4) กองบริหารยุทธศาสตร์ มก. ประเมินผลการจัดงานเพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงการจัดงานในอนาคต 5) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สาธิตการประกอบอาหารโดยใช้ผลิตผลจากโครงการหลวง เมนูไฮไลต์ เช่น แร็ปสวนดอย, เสาวรสลุยสวน, นูกัตจานูครันช์คอฟฟีฟี่, เปียกปูนมันม่วงกะทิสด, พานาคอตต้ากาแฟดอย, พายลินินไฟเบอร์สูง, แพนเค้กหอมกาแฟน้ำผึ้ง เป็นต้น 6) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย 7) สินค้าจากร้าน KU Premium และศูนย์ผลิตภัณฑ์นมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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