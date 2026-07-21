เฉลิมฉลอง “A Moonlit Celebration” คอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชวนสมาชิกต้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ประจำปี 2569 ผ่าน “A Moonlit Celebration” คอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์ประจำปีจากโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ที่ถ่ายทอดเรื่องราวและความทรงจำของเทศกาลในครอบครัวไทยเชื้อสายจีน ผ่านมุมมองของ คุณยูน–ปัณพัท เตชเมธากุล ศิลปินนักวาดภาพและนักออกแบบงานศิลปะร่วมสมัยชาวไทย ผู้มีผลงานร่วมกับแบรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลก
ภายใต้แนวคิด “A Moonlit Celebration” คุณยูน–ปัณพัท นำแรงบันดาลใจจากเรื่องเล่าและภาพจำในวัยเยาว์ ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะบูชาที่สว่างไสวด้วยแสงเทียน กลิ่นธูป ดอกไม้สด และความเชื่อเรื่องซุ้มต้นอ้อยที่เปรียบเสมือนประตูเชื่อมคำอธิษฐานจากโลกมนุษย์สู่ดวงจันทร์ มาตีความใหม่ผ่านงานศิลปะร่วมสมัยที่ผสานตำนานจีนเข้ากับจินตนาการแห่งศตวรรษที่ 21 โดยมีภาพกระต่ายหยกคู่ ปักษาสวรรค์ และน้ำเต้าแห่งพร เป็นสัญลักษณ์ของความรัก ความหวัง และการส่งต่อความปรารถนาดีในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง
แรงบันดาลใจดังกล่าวได้รับการถ่ายทอดสู่ชุดขนมไหว้พระจันทร์ประจำปี 2569 ของโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ซึ่งบรรจุขนมไหว้พระจันทร์จำนวน 8 ชิ้น ในกล่องไม้แกะสลักลวดลายกระต่ายคู่และพระจันทร์เต็มดวง พร้อมกระเป๋าโท้ทแบ็กลายพิเศษ ภายในประกอบด้วยขนมไหว้พระจันทร์ 4 รสชาติ ได้แก่ ไส้คัสตาร์ด ไส้สตรอว์เบอร์รีจากโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ไส้ทุเรียนหมอนทองไข่แดงเค็มจากจังหวัดจันทบุรี และไส้ถั่วพิสตาชิโอจากอิตาลี
นางสาววริษฐา พัฒนรัชต์ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นช่วงเวลาแห่งการแสดงความขอบคุณและส่งต่อความปรารถนาดีให้กับคนสำคัญ เคทีซีจึงร่วมกับโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกได้เลือกสรรของขวัญที่ผสานคุณค่าทางวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และความประณีตของงานฝีมือร่วมสมัย เพื่อสร้างความประทับใจให้กับครอบครัว คนสำคัญ และคู่ค้าทางธุรกิจในโอกาสพิเศษนี้”
สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี วีซ่า รับสิทธิพิเศษเมื่อสั่งซื้อชุดขนมไหว้พระจันทร์ “A Moonlit Celebration” ดังนี้
ช่วง Early Bird: รับส่วนลด 10% จากราคา Early Bird 3,188 บาทสุทธิต่อเซต เหลือเพียง 2,869.20 บาทสุทธิต่อเซต เมื่อสั่งจองและชำระเงินระหว่างวันที่ 1–31 กรกฎาคม 2569
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป: รับส่วนลด 20% จากราคาปกติ 3,688 บาทสุทธิต่อเซต เหลือเพียง 2,950.40 บาทสุทธิต่อเซต
เปิดรับจองแล้ววันนี้ และเริ่มรับสินค้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
ผู้สนใจสามารถติดตามโปรโมชันของเคทีซีได้ที่ https://www.ktc.co.th สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://ktc.today/apply-card หรือติดต่อศูนย์บริการสมาชิก “เคทีซี ทัช” ทุกสาขาทั่วประเทศ
หมายเหตุ: สมาชิกบัตรเครดิตควรใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
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