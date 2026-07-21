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เฉลิมฉลอง “A Moonlit Celebration” คอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชวนสมาชิกต้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ประจำปี 2569 ผ่าน “A Moonlit Celebration” คอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์ประจำปีจากโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ที่ถ่ายทอดเรื่องราวและความทรงจำของเทศกาลในครอบครัวไทยเชื้อสายจีน ผ่านมุมมองของ คุณยูน–ปัณพัท เตชเมธากุล ศิลปินนักวาดภาพและนักออกแบบงานศิลปะร่วมสมัยชาวไทย ผู้มีผลงานร่วมกับแบรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลก

ภายใต้แนวคิด “A Moonlit Celebration” คุณยูน–ปัณพัท นำแรงบันดาลใจจากเรื่องเล่าและภาพจำในวัยเยาว์ ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะบูชาที่สว่างไสวด้วยแสงเทียน กลิ่นธูป ดอกไม้สด และความเชื่อเรื่องซุ้มต้นอ้อยที่เปรียบเสมือนประตูเชื่อมคำอธิษฐานจากโลกมนุษย์สู่ดวงจันทร์ มาตีความใหม่ผ่านงานศิลปะร่วมสมัยที่ผสานตำนานจีนเข้ากับจินตนาการแห่งศตวรรษที่ 21 โดยมีภาพกระต่ายหยกคู่ ปักษาสวรรค์ และน้ำเต้าแห่งพร เป็นสัญลักษณ์ของความรัก ความหวัง และการส่งต่อความปรารถนาดีในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง


แรงบันดาลใจดังกล่าวได้รับการถ่ายทอดสู่ชุดขนมไหว้พระจันทร์ประจำปี 2569 ของโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ซึ่งบรรจุขนมไหว้พระจันทร์จำนวน 8 ชิ้น ในกล่องไม้แกะสลักลวดลายกระต่ายคู่และพระจันทร์เต็มดวง พร้อมกระเป๋าโท้ทแบ็กลายพิเศษ ภายในประกอบด้วยขนมไหว้พระจันทร์ 4 รสชาติ ได้แก่ ไส้คัสตาร์ด ไส้สตรอว์เบอร์รีจากโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ไส้ทุเรียนหมอนทองไข่แดงเค็มจากจังหวัดจันทบุรี และไส้ถั่วพิสตาชิโอจากอิตาลี

นางสาววริษฐา พัฒนรัชต์ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นช่วงเวลาแห่งการแสดงความขอบคุณและส่งต่อความปรารถนาดีให้กับคนสำคัญ เคทีซีจึงร่วมกับโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกได้เลือกสรรของขวัญที่ผสานคุณค่าทางวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และความประณีตของงานฝีมือร่วมสมัย เพื่อสร้างความประทับใจให้กับครอบครัว คนสำคัญ และคู่ค้าทางธุรกิจในโอกาสพิเศษนี้”


สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี วีซ่า รับสิทธิพิเศษเมื่อสั่งซื้อชุดขนมไหว้พระจันทร์ “A Moonlit Celebration” ดังนี้
ช่วง Early Bird: รับส่วนลด 10% จากราคา Early Bird 3,188 บาทสุทธิต่อเซต เหลือเพียง 2,869.20 บาทสุทธิต่อเซต เมื่อสั่งจองและชำระเงินระหว่างวันที่ 1–31 กรกฎาคม 2569
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป: รับส่วนลด 20% จากราคาปกติ 3,688 บาทสุทธิต่อเซต เหลือเพียง 2,950.40 บาทสุทธิต่อเซต

เปิดรับจองแล้ววันนี้ และเริ่มรับสินค้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

ผู้สนใจสามารถติดตามโปรโมชันของเคทีซีได้ที่ https://www.ktc.co.th สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://ktc.today/apply-card หรือติดต่อศูนย์บริการสมาชิก “เคทีซี ทัช” ทุกสาขาทั่วประเทศ

หมายเหตุ: สมาชิกบัตรเครดิตควรใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี







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เฉลิมฉลอง “A Moonlit Celebration” คอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
เฉลิมฉลอง “A Moonlit Celebration” คอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
เฉลิมฉลอง “A Moonlit Celebration” คอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
เฉลิมฉลอง “A Moonlit Celebration” คอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
เฉลิมฉลอง “A Moonlit Celebration” คอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
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