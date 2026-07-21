ไปกินปิ้งย่างบนดาวบาร์บีกุน ดาวบ้านเกิดของพี่ก้อน ในงาน "BAR B GON PLANET GARDEN"

ถึงเวลาเยือนบ้านเกิดของบาร์บีกอน! ชวนเปิดประสบการณ์ปิ้งย่างบน "ดาวบาร์บีกุน" ในงาน BAR B GON PLANET GARDEN ที่ SAMA Garden
หลายคนเติบโตมาพร้อมกับ "บาร์บีกอน" จนมาสคอตสีเขียวตัวนี้ไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของร้านปิ้งย่าง แต่กลายเป็นเพื่อนคู่ความทรงจำในมื้อพิเศษของคนไทยหลายเจเนอเรชัน แล้วจะเป็นอย่างไร...หากวันหนึ่งเราได้ก้าวเข้าไปเยือน “สวนบนดาวบ้านเกิดของบาร์บีกอน"
คำตอบกำลังจะเกิดขึ้นครั้งที่ 2 ในงาน BAR B GON PLANET GARDEN ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2569 เวลา 11.00 – 21.00 น. จัดที่ SAMA Garden, BITEC BURI พื้นที่ Green Lifestyle Destination ที่หลอมรวมธรรมชาติ ศิลปะ การเรียนรู้ และไลฟ์สไตล์เข้าไว้ด้วยกัน พร้อมเปลี่ยนพื้นที่สวนให้กลายเป็นสวนบนดาวบ้านเกิดของบาร์บีกอน ดินแดนแห่งความสุขที่เปิดต้อนรับทุกคนให้เข้ามาออกเดินทางและใช้เวลาร่วมกัน
ไฮไลต์ของงานคือ Bar B GON Planet Garden สวนธีมมิ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบ้านเกิดอย่างดาวบาร์บีกุน ถ่ายทอดบรรยากาศของป่าดิบชื้นเขตร้อนผ่านพันธุ์ไม้เขียวชอุ่มและปาล์มหายากหลากหลายสายพันธุ์ พร้อม "คริสตัลแห่งความสุข" ที่เปล่งประกายอยู่ทั่วทั้งสวน เปรียบเสมือนพลังงานที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับผู้มาเยือน ทุกย่างก้าวจึงชวนให้หยุดเก็บภาพความประทับใจ ราวกับกำลังเดินสำรวจบ้านเกิดของเพื่อนสนิทที่ผูกพันด้วยตัวเอง และพิเศษสุดๆ กับโซนปิ้งย่างกลางสวนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากจัตุรัสกลางเมือง พร้อมเมนูเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับงานนี้ อาทิ ชุดการ์เด้น ซีฟู้ด & หมููหรือเนื้อ, สลัดกะหล่ำฝอยเดรสซิ่งงาคั่ว และสลัดกะหล่ำน้ำมันงาสไตล์ญี่ปุ่น ให้ทุกคนได้นั่งล้อมวงอิ่มอร่อย ท่ามกลางบรรยากาศของสวนสีเขียว และปิดท้ายวันด้วยการแสดงดนตรีสดในช่วงเย็น ที่ช่วยเติมเต็มบรรยากาศแห่งการพบปะและช่วงเวลาดีๆ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
นอกจากการเดินเล่นโซนแรกในสวนดาวบาร์บีกุนแล้ว ผู้ร่วมงานจะได้ออกสำรวจอีก 6 Experience Zones และร่วมสนุกรับของที่ระลึกได้จากกิจกรรม Garden Journey Card ที่ชวนให้ค่อยๆ ค้นพบเรื่องราวของบ้านเกิดบาร์บีกอน ทั้งการเดินเล่น ถ่ายภาพ สร้างสรรค์ผลงาน และเก็บเกี่ยวแรงบันดาลใจกลับบ้าน ท่ามกลางบรรยากาศที่ทำให้รู้สึกราวกับหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของดาวบาร์บีกุนจริงๆ อาทิเช่น Art & Craft Workshop Station สร้างสรรค์ผลงานแฮนด์เมดที่สามารถนำกลับบ้านเป็นของที่ระลึก พร้อมเดินชม Pre-Mother's Day Floral Garden สวนดอกไม้โทนสีฟ้า–ขาวที่ถ่ายทอดความรัก ความผูกพัน และต้อนรับเทศกาลวันแม่ ก่อนเลือกช้อปต้นไม้ ไม้ประดับ ไม้สะสม อุปกรณ์จัดสวน รวมถึงสินค้า Green Lifestyle จากหลากหลายแบรนด์ภายในโซน House of Plants และ Green Lifestyle Hall ขณะที่ครอบครัวสามารถพาเด็กๆ ไปสนุกกับ Nature Play Kid Zone พื้นที่เรียนรู้ผ่านการเล่นท่ามกลางธรรมชาติ และพาสมาชิกสี่ขามาเดินเล่นได้อย่างอิสระเพียงใส่สายจูง ในโซน Pet-Friendly Garden เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างเต็มอิ่ม
สำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์โซนปิ้งย่างกลางสวนสามารถจองโต๊ะล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2569 ผ่าน https://q.me-qr.com/0642yij6 แล้วมาร่วมออกเดินทางสู่ดาวบ้านเกิดของบาร์บีกอน สัมผัสโลกแห่งความสุข และใช้ช่วงเวลาดี ๆ ร่วมกันในงาน BAR B GON PLANET GARDEN
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