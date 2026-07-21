อช.ตาดโตน ลงรูป “พี่จอง-คัลแลน” มาเที่ยว แฟนคลับดรามาบอกไม่ควรสปอยล์ก่อนคลิปออนแอร์

กลายเป็นประเด็นดรามาที่กำลังเป็นที่พูดถึง เมื่อทาง อช.ตาดโตน ได้ลงรูปขณะที่ “พี่จอง-คัลแลน” สองยูทูบเบอร์คนดัง ได้มาเที่ยวที่น้ำตกตาดโตน ก่อนโดน FC สองหนุ่มโจมตีอ้างเป็นการสปอยล์เนื้อหาในช่องก่อนออนแอร์ และเป็นห่วงความปลอดภัยของสองหนุ่มเพราะเป็นการบอกสถานที่แบบ Realtime
โดยทางเฟซบุ๊กเพจ อุทยานแห่งชาติตาดโตน - tatton national park ได้โพสต์ภาพดังกล่าวพร้อมลงบรรยายว่า
กรี๊ดได้เลยค่ะ‼️ ใครจะคิดว่า 2 หนุ่มอินฟลูฯ เกาหลีชื่อดัง ผู้นำกระแสพาสปอร์ตเที่ยวอุทยาน จะมาหาถึงที่
🥰ยินดีต้อนรับพี่จอง&คัลแลน ที่ตั้งใจมาเล่นน้ำตกที่อุทยานแห่งชาติตาดโตน จ.ชัยภูมินะคะ น่ารักเกินไปแล้วววว ตัวจริงหล่อ น่ารัก ตลก ครบเครื่องมากกกก
โดยหลังจากที่แอดมินลงภาพดังกล่าวไปได้มีกระแสตีกลับเป็นจำนวนมาก ทางแอดมินจึงได้ชี้แจงไว้ในคอมเมนต์เพิ่มเติมว่า
วางใจเป็นกลางกันหน่อยนะคะ เป็นแอดมินเพจอุทยานฯ ไม่ใช่แฟนคลับ แล้วก็ไม่ทราบค่ะว่ามีกติกาแบบนี้ เพราะคนดังมาเที่ยวที่นี่เยอะ แล้วการถ่ายรูปลงเพจเป็นเรื่องปกติ แต่ครั้งนี้ดราม่ากันเพราะเป็น 2 ท่านนี้ แอดก็ทำหน้าที่ปกติ เหมือนทำข่าวทั่วไปคงไม่ได้ต้องขออนุญาตใครนะคะ แต่ถ้าทางพี่เขาได้รับผลกระทบให้ทางเขาเป็นผู้แจ้งเข้ามาดีกว่าค่ะ แอดยินดีรับฟัง
ด้านแฟนคลับของสองหนุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของทางอุทยานฯ ที่ได้ลงรูปของสองหนุ่ม ได้แสดงความคิดเห็นกันไว้ว่า
- แอดไม่ต้องสปอย ลงรูป realtime แบบนี้ก็ได้มั้งคะ ระวังจะมีดราม่าตามมา
- แอดมินทำหูทวนลมดีนะคะ สปอยแบบ RealTime เลย รู้แหละว่าดีใจ แต่มารยาทอะเนอะ 😅
- ลงเร็วไปนะคะ ไม่ให้ได้ลุ้นเลย แหม่ๆๆ 🤫🤫🤫
- ทำไมรีบสปอยจังไม่รอให้เขาปล่อยออกมาก่อนค่อยเอาลงรีบเกิ้น
- ตั้งแต่ดูคลิปมามีอุทยานที่นี่นะที่ลงสปอยก่อนคลิปออก ใจเย็นๆ
- แอดมินไม่ต้องกรี้ดขนาดนี้ก็ได้ค่ะ เพราะถ้าเป็นแฟนคลับจริงๆจะรู้ว่ายังไม่ควรโพสแบบนี้
- ลงสปอย ก่อนออนแอร์ มารยาทแอดมินอยู่ไหน
- ใจเย็นๆ น้าาาาา แอดลงสปอยแบบนี้ ระวังทัวร์ลงน้าาา
แต่ก็มีอีกหลายความคิดเห็นที่ให้กำลังใจทางอุทยานฯ เพราะเข้าใจว่าเป็นการทำงานตามหน้าที่ และดีใจที่ “พี่จอง-คัลแลน” เลือกมาเที่ยวที่ จ.ชัยภูมิ พร้อมแนะนำสถานที่เที่ยวและร้านอร่อยมากมายไว้ในคอมเมนต์อีกด้วย
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