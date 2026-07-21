อช. ตาดหมอก สำรวจเส้นทาง “ตาดหมอก-สองนาง” เปิดมิติใหม่ “ห้องเรียนฅนเดินป่า”

อุทยานแห่งชาติตาดหมอก สำรวจเส้นทาง “ตาดหมอก - สองนาง” เปิดมิติใหม่ “ห้องเรียนฅนเดินป่า” เปลี่ยนนักท่องเที่ยวทั่วไปให้กลายเป็นนักเดินป่าที่มีความรับผิดชอบ
เฟซบุ๊กเพจ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) เผยภาพเจ้าหน้าที่ลุยสำรวจเส้นทาง “ตาดหมอก-สองนาง” โดยให้ข้อมูลว่า
นายรณรัตน์ ศิริมากร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดหมอก จัดทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจทรัพยากรธรรมชาติและประเมินเส้นทางเดินป่าตาดหมอก - สองนาง เพื่อรวบรวมข้อมูลพรรณไม้สัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับการจัดตั้งห้องเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ "ฅนเดินป่า” (Trekking Classroom) ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการเปลี่ยนนักท่องเที่ยวทั่วไป ให้กลายเป็นนักเดินป่าที่มีความรับผิดชอบและมีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงขึ้น
โครงการห้องเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ "ฅนเดินป่า" จัดตั้งขึ้นเพื่อยกระดับการจัดกิจกรรมเดินป่าให้มีความเหมาะสม ความปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ รวมถึงเสริมสร้างประสบการณ์เดินป่าที่มีคุณภาพให้กับนักท่องเที่ยว ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการเดินป่าที่ถูกต้อง มีทัศนคติและจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายการเดินป่าเชิงอนุรักษ์
สำหรับการจัดตั้งห้องเรียน "ฅนเดินป่า" นั้น จะทำหน้าที่เป็นสถานที่อบรมและคัดกรองผู้ที่จะเข้าสู่เส้นทางเดินป่าจริง โดยเน้นการเติมเต็มทักษะที่จำเป็น เช่น การอ่านแผนที่และใช้เข็มทิศ การจัดกระเป๋าเป้ให้สมดุล รวมถึงทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้ทุกคนมีความพร้อมทั้งร่างกายและอุปกรณ์ก่อนเข้าพื้นที่จริง นอกจากนี้ยังเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกตามหลักการ Leave No Trace หรือการไม่ทิ้งร่องรอยไว้ในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการขยะ การขับถ่ายในป่าอย่างถูกวิธี และการเคารพต่อธรรมชาติ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและเป็นการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไปพร้อมกัน
เตรียมพบกับห้องเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ "ฅนเดินป่า" อุทยานแห่งชาติตาดหมอก และอุทยานแห่งชาติในสังกัดสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 เต็มรูปแบบ เร็วๆ นี้
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