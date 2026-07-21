ตื่นตา! “ฝูงเป็ดลาย” อพยพเยือน “บึงบอระเพ็ด” บึงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในไทย

“บึงบอระเพ็ด” จ.นครสวรรค์ พื้นที่ชุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดในไทย ได้ให้การต้อนรับ ”ฝูงเป็ดลาย” จำนวนมากที่พากันบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาพักพิง ใครเป็นสายส่องนกหรือชอบดูความน่ารักของสัตว์ป่า บอกเลยว่าช่วงนี้ฟินแน่นอน
เฟซบุ๊กเพจ PR กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้โพสต์ภาพฝูงเป็ดลายจำนวนมากที่บินอพยพมาพักพิงอยู่ที่บึงบอระเพ็ด พร้อมให้ข้อมูลว่า
เป็ดลายเป็นนกไซส์มินิถึงขนาดกลาง ความยาวประมาณ 40-41 ซม. ที่มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากตัวผู้ เข้มสะดุดตาด้วยหัวสีน้ำตาลเข้ม มี "คิ้วสีขาว" โฉบเฉี่ยว ขนช่วงไหล่มีลายแถบยาวสีขาวสลับดำ ส่วนท้องสีขาวสว่างตัดกับหน้าอกสีน้ำตาลเข้มอย่างลงตัว
ส่วนตัวเมีย สีขนลตัวโทนสีน้ำตาลและมีคิ้วขาวเช่นกัน แต่มีจุดสังเกตตรงที่จงอยปากจะมีจุดกลมเล็กๆ สีขาว โดยเฉพาะตรงโคนปาก ส่วนบริเวณคาง คอหอย และท้องเป็นสีขาวสะอาดตา
พฤติกรรมสุดชิลของ คือ กลางวันมักจะรวมฝูงลอยคอพักผ่อนสบายใจเฉิบอยู่กลางน้ำหรือหลบตามชายน้ำ แต่ถ้าหิวก็อาจมีแอบหาอาหารบ้าง พอตกกลางคืนเมื่อไหร่ นั่นแหละครับคือเวลาทองของการออกหาอาหารอย่างจริงจัง
อาหารสุดโปรดโปรด มีตั้งแต่ปลา กุ้ง หอย สาหร่าย แหน ดีปลีน้ำ ไปจนถึงเมล็ดธัญพืชต่างๆ เรียกว่าบึงบอระเพ็ดเปรียบเสมือนร้านบุฟเฟต์ชั้นเลิศของเหล่าเป็ดลายเลยทีเดียว
เป็ดลายเป็น "นกอพยพ" ที่เดินทางไกลมาพักพิงในบ้านเราตามแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และมีสถานะเป็น "สัตว์ป่าคุ้มครอง" ด้วยนะครับ ใครแวะไปชื่นชมความน่ารัก ก็ฝากดูด้วยตาหรือผ่านกล้องส่องนก รักษาระยะห่างเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนฝูงน้องๆ กันนะครับ
ภาพโดย : นายสุทธิพร คล่ำเงิน หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าเนินระฆัง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
ที่มาข้อมูล : เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 นครสวรรค์
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